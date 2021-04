Pašmāju zīmols "Ingrida Bridal" prezentē jauno 2021. gada kāzu kleitu kolekciju

Sapņainā kolekcija radīta, iedvesmojoties no vispasaules kāzu modes tendencēm, ko caurvij grezni mežģīņu izšuvumi, efektīgas 3D ziedu aplikācijas, apjomīgi volāni, puscaurspīdīgi auduma elementi, padziļinātas V-veida dekoltē līnijas, svinīgas pagarinātās šlepes, bagātīgi kristālu un pērlīšu rotājumi, smalkas jostiņas, kā arī šobrīd sevišķi iecienītie muguras daļas izgriezumi.

Foto: Publicitātes foto

Turpretī krāsu gammā izmantoti dzidri balti un maigi pūderkrāsas toņi, kas ļauj tērpu pielāgot katras līgavas vēlmēm. Apburošo dizainu daudzveidību īpaši izceļ to izsmalcinātie piegriezumi no gracioziem balles siluetiem ar izteikti kuplu svārku daļu līdz vienmēr aktuāliem princeses stila tērpiem un arī jutekliskiem trompetes tipa modeļiem, kas kombinācijā ar īsām vai pagarinātām piedurknēm gaumīgi akcentē auguma līnijas.

Foto: Publicitātes foto

Kā galvenie materiāli jaunās kolekcijas kleitās dominē augstvērtīgs tills, šifons, organza, satīns un zīds dažādās to kombinācijās. No labākajiem Turcijas, Japānas un Lielbritānijas saloniem nākušos audumus raksturo teicama kvalitāte, ko vēl vairāk izceļ ar rokām darinātie mežģīņu izšuvumi, kas atceļojuši no vadošajām Parīzes un Korejas kāzu industrijas izstādēm. Īpašs kolekcijas jauninājums ir vijīgie macrame stila mežģīņu izšuvumi atsevišķu modeļu korsetes daļā, kas kalpo kā pamanāms un oriģināls akcents. Kā ierasts, arī šoreiz valdzinošo kāzu kleitu nosaukumi izvēlēti, iedvesmojoties no visā pasaulē plaši zināmiem un skanīgiem daiļā dzimuma pārstāvju vārdiem, kas spilgti pasvītro katra tērpa "personību".

"Modernday Fairytale ir stāsts par mūsdienu pasaku, ko savā kāzu dienā vēlas izdzīvot ikviena līgava, jūtoties ērti, sievišķīgi un neatvairāmi. Tieši tādēļ jaunā kolekcija ir darināta tā, lai tajā atrastos kas piemērots katrai gaumei. Efektīgi dizaina risinājumi mijas ar aktuālām materiālu un toņu saspēlēm augstākās kvalitātes izpildījumā, kas ļaus piepildīt sapni par ideālo kāzu tērpu. Turklāt katru kleitu jau ierasti piedāvājam pielāgot līgavu individuālajām vēlmēm, izvēloties sev tīkamāko siluetu, audumu un dekoratīvos elementus. Un, lai arī aizvadītais gads visā pasaulē ieviesis zināmas korekcijas, mīlestības svinēšana un kāzu sezona, par laimi, netiek atcelta," komentē zīmola Ingrida Bridal dizainere Ingrīda Vaivade.

