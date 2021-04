Ārkārtīgi gribas saldu! Skaidrojam, ko darīt

1. Fizioloģiski ir tā – jo vairāk saldumus ēd, jo vairāk gribas. Jo, tiklīdz apēdam kaut ko saldu, kura sastāvā ir rafinēts cukurs, strauji ceļas cukura līmenis asinīs, un jūtam enerģijas pieplūdumu – uzlabojas garastāvoklis, paaugstinās darbaspējas. Taču, kad insulīns (hormons, kas pazemina cukura līmeni asinīs) to ir neitralizējis, rodas pretējs efekts – zūd enerģija, darbaspējas, pasliktinās garastāvoklis… un atkal rodas vēlme apēst ko saldu. Jo ilgāk atrodamies tādā apburtā lokā, jo grūtāk no tā izkļūt.

2. Psiholoģiska vēlme pēc saldumiem vairāk raksturīga sievietēm. Pārslodzes, noguruma, stresa, pārdzīvojumu vai bēdu dēļ roka stiepjas pēc saldumiem nevis tāpēc, ka to prasītu organisms, bet gan emocijas. Lai samazinātu stresu un līdz ar to arī tieksmi apēst kaut ko saldu, ieteicams lietot cinka un magnija preparātus.

3. Hroma trūkums organismā. Hroms atbild par insulīna darbības sistēmu; ja hroma trūkst, šīs sistēmas darbība tiek traucēta. Hroms visvairāk atrodas augu izcelsmes un pilngraudu produktos (rupja maluma milti, rupjmaize, pilngraudu putraimi), kartupeļos ar visu mizu, tumšajos lapu dārzeņos, brokoļos, bioloģiskajā gaļā, zivīs. Hromu vislabāk kombinēt ar C vitamīnu saturošiem produktiem, jo C vitamīns sekmē tā uzsūkšanos. Atsevišķus hroma preparātus iespējams iegādāties arī aptiekās, taču par to lietošanu ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

Kas der no dabas līdzekļiem?

Papildus pilnvērtīgam uzturam, lai mazāk gribētos saldumus un arī nerastos vēlme ar tiem našķoties nervu nomierināšanai, ieteiktu izmantot produktus no gimnēma auga. Aptiekās var atrast tēju Glucos Care (sastāvā 40 % zaļās tējas un 60 % gimnēma auga ekstrakta). Iedzerot šo tēju, garšas kārpiņas tiek piepildītas, līdz ar to samazināsies vai pat vispār zudīs vēlme pēc konfektēm un saldajiem desertiem. Šī tēja ir piemērota ne tikai saldumu mīļotājiem, bet arī diabēta pacientiem un cilvēkiem, kas rūpējas par svaru.