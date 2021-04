Matu enerģijas formula

System Professional zinātniekiem iedvesmojoties no luksusa ādas kopšanas līdzekļiem, ir izdevies atklāt skaistu matu noslēpumu, padarot tos veselīgākus, mirdzošākus un patīkamus pieskaršanās brīdī.



System Professional ir izveidojis unikālu LipidCode ™ kompleksu*. Tas ir izgatavots no matos esošiem dabiskiem identiskiem lipīdiem, kas iekļūst dziļi matu struktūrā, lai to atjaunotu. Tie pārveido un atjauno matu dabiskos lipīdus, sasaistot kopā matu kutikulas. Mati kļūst viegli veidojami, mirdz un ir labi ķemmējami – tie nav noguruši, saplakuši vai blāvi, mati izstaro jaunību un dzīvīgumu!

Katrā kopšanas līnijā ietilpst LipidCode ™ komplekss, kā arī histidīns (molekula, kas var aizsargāt matus, noņemot varu un pastiprina matu šķiedru aizsardzību) vai B3 vitamīna amīds, lai nomierinātu un mitrinātu galvas ādu. Tas nozīmē tūlītēju, noturīgu spīdumu, izturību pret lūšanu un maigu matu sajūtu.



Atjaunojoša matu kopšana sākas ar pareizi piemeklētiem matu kopšanas atbilstoši matu stāvoklim un galvas ādai. Šampūna galvenais mērķis ir attīrīt matus un sagatavot tos tālākai kopšanai. Iesaka Riga Top Hair īpašnieks un mākslinieciskais vadītājs Andris Kačanovskis.

Krāsas uzturēšana

Vairāk nekā 65% sieviešu krāso matus. Tāpēc pielāgota kopšana krāsotiem matiem ir ļoti svarīga. Krāsotiem matiem ir svarīgi saglabāt krāsu molekulas matu šķiedrās, vienlaikus aizsargājot matu keratīna struktūru, lai mati būtu veseli. Veseli mati labāk saglabā krāsu, un matu krāsa tajos ir noturīgāka.



“ Color Save līnijas produkti ļauj manāmi saglabāt krāsotu matu mirdzumu un nodrošina izcilu aizsardzību mata kutikulai. Šie produkti ir ļoti iecienīti mūsu klientu vidū, jo pēc salona apmeklējuma vēlas, lai matu krāsa pēc iespējas ilgāk saglabātu izteiksmību un spilgtumu. Color Save šampūns lieliski novērš krāsu izbalēšanu, mainīšanos un saglabā tikko krāsotu matu izskatu ilgāk!” stāsta Andris Kačanovskis.

Bojātu matu kopšana

Matu bojājumi sākas, kad kutikulu aizsargājošais lipīdu slānis tiek pakļauts ikdienas ārējām ietekmēm, kā piemēram, bojājot tos mehāniski, matu ķemmēšana un noslogošana ikdienā ar asām matu sukām un ķemmēm vai bojājot tos ķīmiski, kā piemēram, neprofesionāla vai bieža matu krāsošana, balināšana vai ilgviļņi var izraisīt iekšējus matu struktūras bojājumus. Arī UV stari var dziļi iekļūt matos un sabojāt to iekšējo struktūru.



“Lai atjaunotu matu izturību un padarītu tos vieglāk ķemmējamus, mati ir jāatjauno, jābaro un jāaizsargā no ārpuses un iekšpuses. Šeit lieliski palīdzēs Repair līnijas produkti, kuri padara matus izturīgākus un vieglāk ķemmējamus. Šampūns, maskas un kondicionieri atjauno un baro matus, uzreiz sniedzot tiem ilgstošu aizsardzību! Klientiem ar īpaši bojātiem, trausliem un jutīgiem matiem ar vidēju līdz raupju struktūru, balinātiem un ķīmiski apstrādātiem matiem, mēs iesakām Repair matu masku. Maska ir ideāls intensīvas kopšanas līdzeklis, kuru iesakām lietot reizi nedēļā, noturot ne mazāk kā 5 minūtes!” iesaka Andris Kačanovskis.



Īpaši bojātiem matiem ir nepieciešma arī molekulārā matu šķiedras atjaunošana. Šeit derēs System Professional Liquid Hair, kas ir īpaši izstrādāts jutīgiem un trausliem matiem, jo tas spēj atjaunot matu šķiedru un nostiprināt matus ar īpaši

izvēlētām aminoskābēm, matu šķiedras celtniecības materiālu.



“Pēc šī līdzekļa lietošanas gan salonā, gan mājās, klienta mati kļūst elastīgi un dzīvības pilni. Līdzekļa vieglais sastāvs padara to piemērotu klientiem ar smalkiem, bojātiem matiem. Ideāli atšķetina sausus un savēlušos matus vienlaikus nepadarot tos smagus. Šim līdzeklim ir izteikts termoefekts, tas nozīmē, ka Liquid Hair ir īpaši efektīvs, ja žāvējat matus ar fēnu vai izmantojat taisnotāju. Lielisks palīgs , ja vēlaties ataudzēt garus matus!” iesaka Andris Kačanovskis.

Sausu un nekrāsotu matu kopšana

Mitruma līdzsvars veido pamatu veseliem, enerģijas pilniem matiem. Tas arī ietekmē citas matu īpašības, piemēram, struktūru un veidošanas vieglumu. Mati var kļūt sausi dažādu faktoru ietekmē: zems relatīvais mitrums (piemēram, sauss gaiss no centrālapkures ziemā) var izraisīt mitruma zudumu matos. Matus var sausināt saule vai pārmērīga žāvēšana ar fēnu. Mitrumu no matiem izvelk hlorēts ūdens vai jūras ūdens. Sausi var kļūt arī mati, ko pārāk bieži mazgā, žāvē ar fēnu un ieveido ar karstajām matu veidošanas ierīcēm.



“Lai novērstu mitruma zudumu sausos, bet citādi veselos un ķīmiski neapstrādātos matos, jālieto matu kopšanas līdzekļi, kas saglabā mitruma saturu matos un pasargā tos no izžūšanas. System Professional Hydrate līnijas vieglie sastāvi nodrošina mitrināšanu pat plāniem un smalkiem matiem, nepadarot tos smagus. Iesakām izmēģināt Hydrate līnijas šampūnu un kondicionieri, bet ikdienā steidzīgajiem piemērots būs Hydrate Quenching Mist neskalojams matus mitrinošs izsmidzināmais līdzeklis lietošanai ikdienā, kas piesaista matos mitrumu. Tūlītējais efekts padara matus maigus un viegli ķemmējamus!” stāsta Andris Kačanovskis.

Intensīva matu atjaunošana

System Professional ir izstrādājis arī intensīvās matu atjaunošanas produktus, kuri molekulāri iekļūst dziļi matos un darbojas ilgtermiņā. Kā viens no TOP produktiem ir Alpha Energy Serum, enerģijas serums matiem un galvas ādai. Izstrādāts, lai bagātinātu trīs matu pīlārus – galvas ādu, matu šķiedru un struktūru, tas padara matus acīmredzami apjomīgākus un vieglāk veidojamus – no matu saknēm līdz galiem! Lielisks sastāvs, kurš līdzinās superspējām: Histidīns: atjauno matu šķiedru un samazina kaitīgos brīvos radikāļus, novēršot turpmākus keratīna bojājumus. Dabīgie lipīdi: bagātina matus ar lipīdu kombināciju, padarot tos gludus un spīdīgus no saknēm līdz matu galiem. Kofeīns: veicina asinsriti galvas ādā, uzlabojot barības vielu pieplūšanu galvas ādai un mata folikulam. Un visbeidzot vitamins B3 Niacīns, kas uzlabo dabiskās hidro-lipīdu barjeras funkciju, lai labāk mitrinātu galvas ādu.



“Serumam piemīt maigi atvēsinošs un nomierinošs efekts, mati ilgtermiņā kļūst vieglāk veidojami un galvas āda jūtas labāk mitrināta. Ideāli piemērots līdzeklis smalkiem, novājinātiem matiem. Viens no produktiem, kuru iesaku arī saviem klientiem! Tas ir līdzeklis ar tūlītēju efektu un ilgstošu iedarbību, lietošanai gan dāmām, gan kungiem. Ideāli piemērots līdzeklis smalkiem, novājinātiem matiem. Atvieglo matu veidošanu un palielina apjomu. sajūta, ka ir biezāki mati!” iesaka Andris Kačanovskis.

Vīriešiem matu un bārdas kopšana

System Professional piedāvā arī vīriešu līniju System MAN, matu kopšanas produktu līnija ar kreatīnu, sniedz matiem tūlītēju enerģiju, palīdzot kļūt izturīgākiem un spēcīgākiem un veidošanas produkti, kas atvieglo matu veidošanu, mati kūst pakļāvīgāki, veido formu, sniedz fiksāciju un tekstūru.



Šogad pavasarī System Professional MAN iepazīstina ar 3 jauniem produktiem, kas ir rūpīgi izvēlēti, lai komplimentētu esošo matu un bārdas kopšanas līniju un izstrādāti, lai risinātu galvenās vīriešu rūpes par matiem, galvas ādu un bārdas kopšanu.



“Mēs esam ļoti priecīgi, ka System Professional domā arī par vīriešiem, nereti klientus uztrauc gan blaugznas, gan matu izkrišana, un jaunie produkti ļauj risināt šīs izplatītās problēmas! Es lietoju šo kosmētiku, kopš tā parādījās Latvijā 5 gadus atpakaļ… un man nav ienākusi prātā doma šo kosmētiku mainīt pret kādu citu. Ideāls šampūns Tripple vai Energy, ar elegantu smaržu (neatgādina lētās sporta dušas želejas), bagātīgām putām, ļoti ekonomisks. Ideāls želejveida kondicionieris, kas nepadara matus smagus un taukainus, bet vieglus, stingrus un elastīgus. Perfekta, tīra sajūta. Pats lietoju papildus B4 Balance Enrgy serums pret matu izkrišanu, ko pēc mazgāšanas uzklāju matu saknēm. Īpaši iesaku, ja ir sajūta, ka sāk atkāpties mati.” stāsta Andris Kačanovskis.

Iecienītākais produkts no vīriešu līnijas ir Triple shampoo, kas ir trīs vienā, piemērots gan matu mazgāšanai, bārdai, gan arī ķermenim. Ideāli steidzīgiem vīriešiem vai ērti paņemt līdzi uz sporta zāli. Un tikko šajā pavasarī zīmols klajā laidis 3 jaunus produktus:



INTENSĪVS TONIKS - samazina blaugznu veidošanos un matu izkrišanu.



PRETBLAUGZNU ŠAMPŪNS - šampūns aktīvi cīnās pret blaugznām, zvīņošanos un samazina galvas ādas niezi.



MITRINOŠS BALZAMS PĒC SKŪŠANĀS - ikdienas mitrināšana un ādas kopšana pēc skūšanās.

