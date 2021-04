Piecus gadus vecajai influencerei Dārtai Dejus Instagramā seko tūkstoši

Kāpēc Dārtai ir savs Instagram profils?

Visas mammas taču grib iemūžināt sava bērna pirmos vārdus, teikumus, jociņus un frāzītes. Agrāk mammas to darīja blociņos – un man arī tāds ir –, tagad pa rokai vienmēr ir arī telefons ar kameru. Man reizumis izdevās nofilmēt kaut ko smuku un manā izpratnē jautru. Liku to savos sociālajos tīklos. Bet rēķinājos ar to, ka ne visiem maniem draugiem, paziņām un vispār sekotājiem patīk bērni.

Te tomēr ir līdzība ar situāciju, kad sievietei piedzimst bērns un viņa visu laiku grib runāt par viņa augšanu un fizioloģiskajām izpausmēm, kas bezbērnu draudzenēm šķiet galēji stulbs temats. Es taču atceros, kā pati esmu kādreiz nodomājusi: nu tā, atkal zaudēju vienu draudzeni... Kā piedzimst bērns, tā par viņu vien runā. Es gribēju no tā izvairīties un uztaisīju Dārtai savu Instagram profilu, kurā tie mani draugi, kuriem patīk Dārta un kuriem viņas joki uzlabo garastāvokli, var viņas izgājienus redzēt. Un – še ku re ku! – vienā brīdī Dārta ir jau sasniegusi tikpat daudz sekotāju, cik ir man! Viņai šobrīd ir 10 tūkstoši. Salīdzinājumam – man ir 12 tūkstoši. Turklāt Dārtai ir sekotāji, kuru nav man, tie nepārklājas. Tas nozīmē – dažiem Dārta patīk, bet es ne!

Es gan domāju, ka drīz Dārtas Instagram karjera beigsies. Bērns ir amizants, kamēr maziņš. Viņas prātuļojumi šobrīd ir smieklīgi tieši ar to, ka viņa uzvedas kā tāds mazs pieaugušais. Kad to pašu teiks lielāks bērns vai pusaudzis, tas vairs nepavisam nebūs jautri.

Atstāstīt Dārtas video būs pagrūti, viņa mums ir meitene ar grimasēm. Lielu popularitāti ieguva pirms gada, pirmajā lokdaunā, uzņemtais video, kurā Dārta sūdzas, ka viss mājās jādara viņai un tētim. Bet es esmu “nelabā karaliene”, kura visus izrīko. Man tas šķita īpaši amizanti, jo mājās viņai nav jādara tieši nekas, izņemot savas gultas saklāšanu.

Otrs skatītāju iecienīts video parāda, kā Dārta smērē uz sejas manu krēmu, bet uz manu jautājumu, ko dara, atbild: “Smērēju uz sejas krēmu, lai man nav veca āda. Kā tev.”

Ko tu noteikti nepublisko?

Man nav bažu par to, ka šis Instagram konts vai šie jautrie video varētu Dārtai kaut kā skādēt. Turklāt es to daru patiešām uzmanīgi. Nekad neielikšu video, kurā Dārta redzama, piemēram, pusapģērbta pludmalē. Sekoju, lai nevienā video neparādītos viņas vienaudži, kuru vecāki to nav akceptējuši. Neatrādu arī precīzu vietu, kur bērns atrodas. Vārdu sakot, mēģinu maksimāli piesargāties, lai gan mūsdienās jau var atrast visu, ja vien meklē.

Ja ir kāds video, par kuru ar vīru nospriežam, ka tas viņai varētu radīt kaut mazākās problēmas, neko tādu publiskai apskatei nelikšu. Mēs visi zinām, ka mazi bērniņi var nogaršot savu puņķi, bet vai kas tāds būtu jāizliek publiski un jāatstāj kā liecība? Es pati kā pieaugusi sieviete noteikti negribētu, ka mana mamma būtu uzņēmusi tādas bildes ar mani un tagad tās publiskotu.

Mans video pienesums patiesībā ir gana vienkāršs: tie ir smieklīgi, naivi, neuzspēlēti un manā izpratnē jautri atgadījumi no mūsu ģimenes un Dārtas dzīves. Kas nenodara pāri manam bērnam un uzlabo omu tiem, kas skatās. Un vienmēr patiešām vienmēr piedomāju, vai Dārtai, šo izlasot vai noskatoties pēc desmit gadiem, nebūs jāsaka tāds gari stiepts: “Nu bet, maaammuuuu...”

Ko tu ļauj Dārtai pašai darīt datorā?

Neko. Viņa var skatīties multfilmas, ko mēs izvēlamies un viņai uzliekam. Bet viņai jau piecos gados ir liela interese par jūtūberiem. Un es varētu teikt “priekš kam viņai tas?”, bet, tieši pateicoties šiem video, viņai jau piecu gadu vecumā ir perfekta angļu valoda. Liekas, mazās jūtūberes viņai angļu valodu iemācījušas labāk, nekā es to apguvu visos skolas gados. Dārta man pat jokus stāsta angļu valodā.

Un būsim reāli – mēs varam mēģināt pretoties internetam, jo tas ir stiprāks un nekur nepazudīs. Virtuālā vide kļūs par ļoti lielu mūsu bērnu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Labāk, ka viņi tajā orientējas un atrod labāko saturu, nekā ilgstoši iestrēgst muļķībās jau pieklājīgā vecumā. Nav nekādas jēgas tagad bērnam stāstīt, ka es viņas vecumā caurām dienām spēlējos pagalmā un kāpu kokos, ja viņai nemaz nav tādas iespējas. No tā, ka es vilkšu viņu atpakaļ pie savām bērnības vērtībām, nav nekādas jēgas. Un vispār vēl var pastrīdēties, vai tās maz bija vērtības. Vismaz man noteikti šķiet interesantāk mācīties kopā ar viņu un iet līdzi laikam.

Ikdienas pamats, ko Sanda savai meitai tomēr liek darīt

Dārta ēd ļoti labi – tas viņai no manis. Mēs esam izcilas ēdējas! Ar to mums nevienā vecumā nav bijušas problēmas. Ēdam griķus un ēdam austeres. Man ļoti palīdzēja ģimenes ārsta teiktais, ka bērns no divu gadu vecuma nevar nomirt badā, ja mājās ir ēdiens. Ja viņa neēd to, kas pagatavots, es neuzstāju – kad izsalkums būs klāt, paēdīs un vēl paprasīs papildporciju. Es negatavoju un negatavošu speciāli bērnam, kurš vairs sen nav zīdaiņa vecumā un var ēst to pašu, ko mēs.

Pirms pandēmijas Dārta divreiz nedēļā apmeklēja dejošanu, divreiz nedēļā gāja dziedāt un apmeklēja robotikas nodarbības. Dejošana tagad notiek attālināti, un Dārtas interese par šo procesu krītas – man nākas viņu motivēt un dejot kopā ar viņu.

Svaigā gaisā viņa iet labprāt. Es vispār teiktu, ka Dārta ir ļoti prātīga saviem gadiem, un tādi man šķiet arī viņas vienaudži. Es noteikti tāda nebiju. Nezinu, kā mana mamma, piemēram, slimības laikā iemānīja zāles vai vitamīnus, bet ar Dārtu vispār nekādu problēmu: tāda pieauguša cilvēka attieksme. Un ļoti daudzās lietās.

TOP3 slavenu vecāku bērnu Instagram konti, kas liek mums pasmaidīt

1. Izcilā tenisiste Serēna Viljamsa un viņas vīrs tehnoloģiju guru Alekss Ohanians regulāri dalās ar glītiem foto no meitas Olimpijas (2) ikdienas. Mazulītei seko vairāk nekā 600 tūkstoši interesentu. Instagram/@olympiaohanian



2. Atraktīvais un aktīvais Būmers (4) – olimpiskā čempiona peldēšanā Maikla Felpsa un bijušās Mis Kalifornija titula ieguvējas Nikolas Džonsones dēls – ir īsts rakaris. Zēnam vienmēr kaut kas ir padomā, un teju 600 tūkstoši sekotāju to ar interesi vēro. Instagram/@boomerrphelps



3. Piedzimstot amerikāņu realitātes šovu zvaigžņu Heidijas Montāgas un Spensera Prata ģimenē, mazais Gunners pats kļuvis par slavenību. Vecāki dēlēnu ņem līdzi pat uz sarkanā paklāja pasākumiem! Mazās slavenības gaitām seko vairāk nekā 75 tūkstoši. Instagram/@gunnerpratt

