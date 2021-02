Inovatīvs risinājums pret matu izkrišanu

Viens no iespējamajiem risinājumiem ir JAUNUMS Latvijas tirgū - Labo Hair Loss 5 Patents - inovatīvs un unikāls līdzeklis pret matu izkrišanu. Eksperti jau augstu novērtējuši tā lieliskos rezultātus.

Foto: Publicitātes foto

Tas ir dermokosmētisks līdzeklis ampulās lietošanai mājās, kas palīdz apturēt matu izkrišanu, iedarbojoties uz dažādiem cēloņiem un veicinot mata stiebra nostiprināšanu galvas ādā.

Pateicoties transdermālajai tehnoloģijai, aktīvās sastāvdaļas var iekļūt caur matu sistēmu ne tikai pa folikulas atveri, bet arī caur galvas ādas slāņiem, ko veicina to mazais molekulārais svars un 3 pievienotie stimulatori (pentilēnglikols, decilēnglikos, kaprilglikols).

Jaunākās paaudzes formula spēcīgi iedarbojas uz matu folikulu apvalkiem un palīdz novērst mata stiebra priekšlaicīgu atdalīšanos. Tā ietekmē matu sistēmas novecošanās izraisītājus, paildzinot matu folikulu funkcionalitāti. Galvas ādas un matu folikulu cilmes šūnu aizsardzības komplekss palīdz uzturēt galvas ādas rezerves šūnas labā stāvoklī, kas ir matu folikulu veselības un dzīvības pamats. Atsevišķas formulas sievietēm un vīriešiem.

Formula sievietēm papildus satur biotīnu un glutamīnu - barojošas vielas mata stiebram, polikvaterniju-68, kas palīdz aizsargāt mata virsmu un pueraria mirifica, kas ir fitoestrogēnu avots un papildus atbalsts, lai novērstu matu izkrišanu un saudzētu krāsotus matus, nemainot to toni.

Labo Hair Loss 5 Patents lietošana ir efektīva situācijās, kad matu izkrišana saistīta ar fizioloģiskiem, nevis pataloģiskiem iemesliem. Preparāts palīdz vairākos veidos - gan matu sistēmai, gan galvas ādai (folikulas sieniņas tiek padarītas elastīgas un sīpols tiek piestiprināts folikulai), kā rezultātā matu izkrišana palēninās. Tā iedarbība ir dokumentēta in vivo un ex vivo testos, kā arī to apstiprina 5 Šveices patenti.

AKTĪVO VIELU IEKĻŪŠANA, PATEICOTIES TRANSDERMĀLAJAI TEHNOLOĢIJAI UN STIMULATORIEM, ĻAUJ APTVERT 95% NO GALVAS ĀDAS.

IEKĻŪŠANA AR TRANSDERMĀLO TEHNOLOĢIJU

Labo Hair Loss 5 Patents iepakojumā ir 14 ampulas. Katra ampula satur 3,5 ml preparāta un ir piemērota lietošanai katru otro dienu. Viens iepakojums paredzēts 4 nedēļu ilgam kursam.

Par produkta efektivitāti stāsta “Ekostudija” friziere ar 10 gadu pieredzi matu kopšanas jomā Inese Pumpure.

Ikdienā sastopos ar klientiem, kas cīnās pret matu izkrišanu. Lai spētu palīdzēt novērst šo problēmu, sāku detalizēti pētīt piedāvājumu šīs problēmas risināšanā. Manu uzmanību piesaistīja Labo Hair Loss 5 Patents. Īpašu uzmanību pievērsu šī produkta sastāvam, kā arī pētījumiem, kas apstiprina tā efektivitāti.

Iesakot šo preparātu klientiem, atsauksmes sāku saņemt jau pēc 2 nedēļu lietošanas. Varu droši teikt, ka pārliecību par šo produktu un tā iedarbību garantē ne vien 5 Šveices patenti, bet arī reālie manu klientu rezultāti.

Iespējams iegādāties www.labo-baltic.eu, lielākajās aptiekās un internetaptiekās

Raksts sadarbībā ar SIA “Biofarmacija”.