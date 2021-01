Neļaujiet apdzist uguntiņai, un dzīvosiet ilgāk

No gerontoloģijas viedokļa novecošana ir pakāpeniska organisma fizioloģisko funkciju vājināšanās daudzu gadu gaitā. Tam seko hroniskas slimības, un pētnieki visā pasaulē cenšas noskaidrot, kā šo procesu palēnināt.

Djūka universitāte Ziemeļkarolīnā un Otago universitāte Jaunzēlandē izvēlējās dalībniekus no Danīdinas eksperimenta, kas ilgst jau aptuveni 40 gadu. Pētnieki šajā pilsētā Jaunzēlandes Dienvidsalā atlasīja vairāk nekā 1000 bērnu, dzimušu 1972.–1973. gadā, lai turpmākajā laika gaitā vērotu un analizētu, kā mazotnē un pusaudžu vecumā piedzīvotais ietekmē dzīvi.

Eksperimenta dalībniekus aptaujāja un testēja četras reizes 26, 32, 38 un 45 gadu vecumā, kad, pēc zinātnieku teiktā, veidojas un tiek uzturētas liela daļa romantisko attiecību. Pētnieki salīdzināja bioloģiskās novecošanas tempus un attiecību īpatnības.

Novecošanu analizēja pēc 18 biomarķieriem, ieskaitot arteriālo asinsspiedienu, holesterīna līmeni, ķermeņa masas indeksu, zobu veselību, un arī vizuāli – dalībnieku fotogrāfijas salīdzināja īpaša komisija. Romantiskās attiecības vērtēja, aptaujājot par tuvības līmeni un arī negatīviem aspektiem – vai pastāv emocionāla vai fiziska vardarbība. Vērā ņēma nelabvēlīgu bērnības pieredzi, labklājības līmeni, sociālo statusu, veselības stāvokli, izglītību un pieredzi ar smēķēšanu.

Pētnieki nonāca pie četriem secinājumiem. Dalībnieki, kuriem nebija romantisku attiecību trīs līdz četros minētajos posmos, novecoja vidēji par 2,9 gadiem vairāk nekā tie, kuriem bija partneri.

Tiem, kuriem bijušas attiecības vismaz divās šā dzīves eksperimenta fāzēs, novecošana ritējusi lēnāk. Ja attiecības pavadīja emocionāla vai fiziska vardarbība, novecošana bija straujāka (tādi bijuši vairāk nekā puse dalībnieku katrā fāzē).

Galvenā atziņa – sirsnīga, mīļa sadzīvošana pagarina veselīgu mūžu.

Laulība var sargāt no demences

Novecošanas pētnieku žurnālā "Journals of Gerontology" 2017. gadā publicētajā pētījumā secināts, ka laulība un tuvi draugi var pasargāt no vecuma plānprātības. Britu pētnieki no Lafboro universitātes teju septiņus gadus novēroja 6677 brīvprātīgos. Eksperimenta sākumā neviens necieta no demences, bet tā gaitā šādu diagnozi noteica 220 pacientiem.

Izpētīts, ka plānprātības risks vientuļiem cilvēkiem ir divreiz augstāks nekā laulībā dzīvojošajiem. Biedrības cīņai pret Alcheimera slimību pētījumu direktors Dugs Brauns norādīja, ka runa ir par vienu papildu demences gadījumu uz katriem 100 vientuļniekiem. Tāpat svarīgas ir attiecības ar draugiem, taču tiešām tuvas, nevis tikai skaita ziņā. Profesore Ifa Hogervorsta skaidrojusi, ka draudzība ir kā buferzona, sargājot no stresa.