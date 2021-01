Nēsājot sejas masku, aizsvīst brilles. Tautas metodes un farmaceites padomi, ko darīt

Traucē tikai maska

„Briļļu valkātāji zina, ka aukstā laikā, mainoties temperatūrai, tās mēdz aizmigloties,” stāsta "Mēness aptiekas" farmaceite Linda Fevraļeva. „Īpaši spēcīgi stikliņu aizsvīšana notiek brīžos, kad no āra ieiet iekštelpās, kur gaisa temperatūra ir siltāka, jo dažkārt atšķirības ir mērāmas pat 30 un vairāk grādu robežās. Taču arī Covid-19 laikā, nēsājot sejas masku kopā ar brillēm, var veidoties aizsvīdums.”

Farmaceite skaidro, ka tas ir saistīts ar masku, kas ļauj elpā esošajam mitrumam pacelties gar maskas augšējo daļu un nonākt uz brillēm. Vēsais stikliņš ir lieliska vieta, kur šim siltajam garainim nosēsties, radot aizsvīšanu.

Ko iesākt?

Viena ideālā risinājuma nav, taču ir vairākas metodes, kas var palīdzēt samazināt miglaino efektu. “Miglošanās blīvums ir atkarīgs no maskas veida, to valkāšanas, briļļu formas un sejas struktūras jeb kaulu uzbūves”, uzsver farmaceite. Tādēļ dažiem cilvēkiem acenes mēdz aizmigloties un sagādāt problēmas krietni biežāk nekā citiem.

Samazini aizmiglošanās iespējamību, valkājot sejas masku pareizi

Maskai cieši jāpieguļ degunam, lai starp deguna virsmu un masku neveidojas atstarpe. Farmaceite iesaka valkāt masku tik augstu uz sejas, lai brilles varētu mazliet uzsēdināt maskas maliņai. Savukārt, ja maska nebūs cieši pie deguna un tās augšējā mala robežosies ar brillēm, aizsvīšanai būs radīti labvēlīgāki apstākļi, jo siltā izelpa, kas veidojas zem maskas, nonāks tieši uz vēsajiem briļļu stikliem. Svarīgi ir arī izvēlēties piemērotāko sejas masku.

“Maskas ir dažāds, taču jāizvēlas tādas, kas ērtāk pielāgojas sejas formai”, iesaka farmaceite. Lai panāktu, ka maska efektīvi aiztur pilienveida izplatīšanos no elpceļiem, var izmantot sejas masku, kurai ir regulējams lencīšu garums. Tas palīdzēs maskai pēc iespējas ciešāk piekļauties sejai, samazinot tvaika nokļūšanu uz brillēm. Tāpat noderēs maskas, kuru augšpusē ir iestrādāta metāla stieplīte. Tā ļauj maskai ciešāk turēties pie deguna un neveidojas sprauga, pa ko izplūst izelpotais, siltais gaiss, aizmiglojot brilles. Farmaceite min vēl vienu vienkāršu veidu, kā pielāgot masku: “Ja lencītes ir pa garu, liekot aiz ausīm, tās var sakrustot. Tas palīdzēs maskai piekļauties sejas formai”.

Krēmi, ziepes un izsmidzinātāji cīņai pret miglošanos

Lai novērstu stiklu aizsvīšanu, var izmēģināt, piemēram, ziepjūdeni. Tas veido uz stikla plānu plēvi, kas aizsargā brilles no temperatūras izmaiņu izraisītās aizmiglošanos. Taču jāraugās, lai ziepēm nebūtu pievienotas abrazīvas daļiņas, kas var bojāt briļļu lēcas. Vēl viens līdzeklis, kas var palīdzēt pret stiklu aizsvīšanu, ir skūšanās putas. Tās plānā kārtā uzklāj uz stikliņa un ar mīkstu lupatiņu uzpulē, līdz kļuvušas sausas. Arī šī metode veido aizsargājošu kārtu, kas mazinās straujas temperatūru maiņas sekas. Tāpat noderīgi zināt, ka optikas salonos pieejami speciāli tīrīšanas līdzekļi, kas mazina briļļu stiklu aizsvīšanu.

Sausa lupatiņa

Viens no zināmākajiem veidiem, kā tikt vaļā no aizmiglotiem briļļu stikliem – izmantot sausu, mīkstu lupatiņu vai speciālu briļļu tīrīšanas drānu un ar to saudzīgi noslaucīt briļļu stiklus. Taču briļļu lietotāji visticamāk ir pārliecinājušies, ka šis nav ērtākais un efektīvākais veids, jo brilles var aizsvīst atkārtoti.

“Turklāt Covid-19 laikā šī nav arī drošākā metode – noņemot brilles, izmantojot lupatiņu, liekot tās atkal uz sejas rokām vajadzētu būt tīrām – nomazgātām vai dezinficētam. Taču to ne visur un vienmēr ir iespējams izdarīt pirms briļļu apstrādes ar drānu. Tātad – pastāv risks, ka uz sejas var nonākt iespējamās vīrusa daļiņas,” norāda farmaceite Linda Fevraļeva.

Citi paņēmieni jeb tautas metodes

Ir dzirdētas arī par citām metodēm, kas palīdz tikt galā ar nepatīkamo briļļu aizsvīšanas problēmu. Viena no tām – ar nelielu skoču vai medicīnisko plāksteri pielīmē maskas augšējo daļu pie sejas, lai tvaiks no elpceļiem nenonāktu uz briļļu lēcām. Tiesa, jutīgai sejas ādai, jo īpaši – acu zonā, šādi līmējoši elementi nav labvēlīgi.

Otra metode – pirms briļļu uzlikšanas, iemērkt tās siltā ūdenī. Ir cerība, ka tas kavēs miglas rašanos, jo tiks mazināta temperatūras straujās maiņas ietekme.

Izvēloties veidu, kā aizkavēt briļļu aizsvīšanu, jāņem vērā svarīgs faktors, par ko atgādina farmaceite: “Jebkurš paņēmiens var ietekmēt un dažkārt arī bojāt briļļu stiklus. Piemēram, slaucīšana ar nepiemērotu drānu var veidot mikroskrāpējumus uz briļļu lēcas pārklājuma. Tāpat jābūt piesardzīgiem, izmantojot ziepjūdeni. Nokļūstot acīs, tas var radīt kairinājumu.”

Un kā ar kontaktlēcām?

Daži brilles nēsā visu mūžu un ir saraduši gan ar tām, gan dažām neērtībām, taču ir arī tie, kuriem šīs neērtības sagādā lielu diskomfortu. Tādā gadījumā ir vērts apdomāt alternatīvu, piemēram, kontaktlēcu nēsāšanu vai acu operāciju jeb lāzera korekciju. Par piemērotāko izvēli, protams, jākonsultējas ar speciālistu.

Iespējams, ikdienā var izmantot divus variantus – esot iekštelpās vai mājās nēsāt brilles, bet, dodoties ārā un zinot, ka temperatūras maiņa ir neizbēgama (piemēram, būs jāiet veikalā), ielikt acīs kontaktlēcas.

