Ieprogrammējam sevi uz panākumiem! Kā pareizi pierakstīt savus jaunā gada mērķus

Gadu mijā daudzi no mums pārdomā par aizvadītajā gadā paveikto un par nākamā gada plāniem. Ierasts, ka 31.decembrī apņemamies daudz, te neēst saldumus, vairāk vingrot, te mācīties svešvalodu un nokārtot auto vadīšanas tiesības. Tikai jau janvāra beigās savus plānus visbiežāk esam aizmirsuši un gada izskaņā piedzīvojam vilšanos, ka arī šogad nav izdevies īstenot ieceres. Britu finanšu eksperti portālā daveramsey.com māca, ka mērķus un apņemšanos vajag ne vien izdomāt, bet ļoti konkrēti pierakstīt uz papīra.

Pieraksti tos

Smadzenēm patīk konkrētība, tāpēc, lai veiksmīgāk pie saviem mērķiem tiktu, pieraksti tos ar roku! Atrodi laiku, lai apsēstos, padomātu par savu dzīvi, ko vēl vēlies piepildīt nākošajā gadā. Tāpēc raksti visu tagadnē tā, it kā tas jau tev ir. Raksti, ka tev 2021.gadā ir labas attiecības ar ģimeni, veselīgi ēšanas paradumi, jauna mašīna vai darba vieta.

Mērķim ir jārada prieks tev

Daudzi no mums sapņo par eksotiskiem ceļojumiem vai milzīgām kāzām tikai tāpēc, lai padižotos sociālajos tīklos vai pārspētu kādas paziņas veiksmi. Lai mērķis piepildītos, tam ir jābūt tādām, ko vēlies pats sev, nevis, lai ieriebtu kādam vai piedalītos izdomātās sacensībās. Tāpat ir daudz grūtāk saņemties maģistra studijām, ja to vairāk par tevi grib tava mamma. Mērķim ir jārada prieks tev, neuzstādi tādus mērķus, ko no tevis grib citi vai, kas spodrina tavu ego un nav pašam noderīgi. Tāpēc padomā, kāda ir tava motivācija, sapņojot jaunu auto, jo kaimiņam ir tāda, vai tāpēc, ka esošā prasa pārāk lielus izdevumus. Esi godīgs pret sevi!

Esi konkrēts

Ja vēlies pelnīt vairāk, tad pietiks arī ar 1 eiro algas pielikumu, vai ne? Ja vēlies novājēt, vai pietiks ar 1 kg svara zudumu? Domājot par saviem mērķiem, esi pēc iespējas konkrētāks un precīzāks. Tā vietā raksti, ka 2021.gadā pelni konkrētu summu, ka tavs svars visu gadu ir 70 kg. Ja vēlies tikt pie auto, tad raksti gan marku, gan krāsu, gan ražošanas gadu. Jo konkrētāks būs tavs mērķis, jo vieglāk to sasniegt.

Sadali mērķi pa daļām

Iemācīties angļu valodu vai uzcelt māju nav vienas dienas darbs. Tāpēc sadali savu mērķi pa daļām. Piemēram, vispirms atrodi sev angļu valodas kursus vai privātskolotāju. Ja vēlies celt māju, tad jāsāk ar zemes gabala iegādi. Bet, ja vēlies novājēt, tad varbūt jāpārskata esošā ēdienkarte un jādomā, ko var darīt lietas labā. Padomā par katru mērķi, kas ir tev jādara, lai to sasniegtu. Visiem mērķiem ir apakšmērķi, tā saucamie soļi, ar kuriem var nonākt pie tiem. Ņem tos vērā!

Mērķus sadali pa jomām

Mērķu nevar būt par daudz. Lai gan daļai no mums bērnībā teica, ka daudz gribēt ir slikti, īstenībā tieši tie, kas daudz grib, arī daudz sasniedz. Lai nebūtu tā, ka visi mērķi ir tikai par naudu un māju, ir vērts padomāt par pāris mērķiem katrā dzīves jomā. Šeit ir doti piemēri, tu raksti to, kas tev aktuāls!

Garīgā izaugsme: varbūt laiks izlasīt kādu grāmatu, izmēģināt meditāciju vai apzinātības praksi.

Ķermeņa labsajūta un veselība: šogad lifta vietā biežāk jāizmanto kāpnes, jādzer vairāk ūdens un jāmēģina atteikties no pārmērīgas saldumu ēšanas.

Izglītība: jauni kursi, vai beidzot jāsaņemas iemācīties pagatavot kādu sarežģītu recepti vai rokdarbu.

Ģimene: ieplānot randiņus ar savu partneri, reizi nedēļā piezvanīt vecākiem vai iemācīt bērnam braukt ar velosipēdu. Pieraksti to, ko vēlies 2021.gadā īstenot kopā ar ģimeni!

Karjera: paprasīt priekšniekam algas pielikumu vai paaugstinājumu, papildināt zināšanas par savu jomu, mainīt darba vietu.

Sociālie mērķi: vienam te var būt mērķis pavadīt vairāk laika ar draugiem, kamēr citi vēlēsies biežāk teikt nē uz sev neaktuāliem piedāvājumiem. Raksti te visu, kas saistās ar draugiem un brīvā laika pavadīšanu.

Finanses: sākt uzkrājumu, pieteikties pensiju otrajam plānam, nomaksāt kredītu.

Pats galvenais, esi elastīgs. Daudziem no mums bija lieli plāni 2020.gadam, taču notika tas, kas notika un pēkšņi vairs nevarēja ceļot, iet uz teātri un kino. Apzinies, ka ne visi mērķi izpildīsies pa 100%, taču, ja tie nāks no sirds, būs skaidri noformulēti un ar maziem solīšiem iesi tiem pretī, panākumi neizpaliks!

