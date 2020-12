Konfekšu turzu laiks ir klāt, bet vai vajag? Vienā saujiņā ir 10-16 tējkarotes cukura!

Kā vērtējat šādu ikgadēju intensīvu saldumu ēšanas laiku?

Nenoliedzami ir izveidojusies tradīcija, kad par svētku neatņemamu atribūtu ir kļuvušas saldumu turzas. Turklāt tās ir visur – izglītības iestādēs, pulciņos, pie vecvecākiem utt.. Būtībā Ziemassvētkiem varam likt vienādības zīmi ar lielu daudzumu konfekšu, piparkūku un citu našķu.

Protams, no veselības viedokļa tas nav nekas pozitīvs, turklāt no daudziem aspektiem (svars, zobi, hiperaktivitāte būtu tikai vieni no). Vecākiem tiešām vajadzētu pārdomāt un aicināt tomēr saldumu paciņas saturā likt vairāk veselīgo našķu veidus – ābolus, mandarīnus, žāvētus augļus, riekstus – tos bērni ēd! Bet, ja būs izvēle starp rozīni un konču, ir diezgan skaidrs, kam tiks dota priekšroka. Jautājums ir tas, ko mēs esam gatavi bērnam rādīt un mācīt.

Tik mazā saujiņā konfekšu ir 10 grami cukura. (Foto: Jauns.lv)

Vai un kas saldumu paciņās ir labs no uzturvērtības viedokļa?

Esmu redzējusi vairākas arī gaumīgas un feinas saldumu paciņas, kur bērniem ir želejkončas no dabīgas augļu vai ogu sulas, riekstiņi, kāds auglis, un bērni par tiem ir ne mazākā sajūsmā, kā par tradicionālo turzu, kuras sastāvā ir tikai cukura “bombas”.

Parasti Ziemassvētku paciņu pamatu veido karameles un šokolādes konfektes, kuru galvenā sastāvdaļa ir cukurs. Cik daudz cukura vidēji satur 100 grami konfekšu? Cik daudz ēdamkarošu/tējkarošu tas ir?

Cukura daudzums būs atkarīgs no konfekšu veida, bet tas variē aptuveni no 50 līdz 80 gramiem uz 100 gramiem produkta. Tas nozīmē, ka vismaz puse no konfektes ir tīrs cukurs! Vienā tējkarotē ir 5 grami cukura. Rēķiniet paši – tātad vismaz 10-16 tējkarotes cukura tikai 100 gramos pakas satura! Bet pakā taču ir krietni vairāk.

Kāds būtu maksimāli pieļaujamais cukura daudzums, ko bērns dienas laikā varētu uzņemt un normāli pārstrādāt, nenodarot kaitējumu savai veselībai?

Pat pieaugušam cilvēkam dienā nav ieteicams vairāk par piecām līdz sešām tējkarotēm cukura.

Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas iesaka samazināt cukura daudzumu ikdienā un tam nevajadzētu pārsniegt 5% no kopējās dienas laikā uzņemtās enerģijas, kas ir 25 grami cukura dienā jeb piecas līdz sešas tējkarotes pieaugušajiem un skolniekiem, bet mazajiem ķipariem tikai 15 gramu jeb trīs tējkarotes.

Kas parasti notiek ar bērna organismu, ja viņš saēdas lielu daudzumu konfekšu? Un kā organisms jūtas, ja tiek apēsta viss saldumu iepakojums (dažreiz pat puskilograms vienā reizē)?

Cukurs bieži tiek dēvēts par vieglajām narkotikām, jo patiesi – tas rada pieradumu un atkarību, kuras dēļ gribas to atkal, atkal un atkal. Cukurs gluži iedarbojas uz smadzenēm, veicinot laimes hormonu endorfīnu izdali, radot labsajūtu, apmierinājumu un pieradumu. Tas ir stimuls to darīt atkal un atkal.

Saldumi satur cukuru, kas ir vienkāršais ogļhidrāts. Vienkāršie ogļhidrāti ātri pāriet no gremošanas orgāniem asinīs un lieki uzņemtie pārvēršas taukos, tādēļ tie uzturā būtu jālieto patiešām mēreni.

Kāda būtu bērna veselībai labākā vecāku rīcība, kad bērns ierodas mājās ar veselu saldumu tūtu? Vai ļaut apēst uzreiz? Vai katru dienu iedot vienu vai dažas konfektes? Kas nodarīs mazāku kaitējumu bērna veselībai?

Tas jāizvērtē katram vecākam pašam, jo bērni ir mūsu atbildība. Ar lielākiem bērniem to var izrunāt. Ir bērni, kuriem būs gana, ja dabūs vienu konfekti dienā, ir citi, kuriem labāk patīk, kad ir viena diena nedēļā, kad var našķēties, bet pārējās tiek ēsts veselīgi. Citreiz ļaut izēst veselu paku vienā piegājienā arī var būt taktisks gājiens, jo, visticamāk, tas novedīs pie sliktas pašsajūtas, kas uz zināmu laiku var atturēt no kāres pēc saldumiem. Cilvēki ir dažādi, bērni ir dažādi, tāpēc nav vienas pareizas formulas.

Kā saldumu paciņas varētu padarīt veselīgākas? Ar ko varētu aizstāt lielo konfekšu kaudzi?

Ar produktiem, kuros ir mazāk nekā 5 grami pievienotā cukura un mazāk nekā 3 grami tauku uz 100 gramiem produkta, un nav pievienotu E vielu. Bet tad mēs faktiski apstājamies tikai pie augļu stenda.

Šobrīd ir virkne superīgu žāvēto augļu un riekstu našķu – bumbiņas, batoniņi u.c., želejkončas, kas gatavotas no dabīgām augļu un ogu sulām. Tāpat ir visādas uzkodas no zirņiem, pupām u.tml., joprojām arī āboli, apelsīni, mandarīni, žāvēti augļi un rieksti. Tie visi būs daudz piemērotāki un veselīgāki varianti par standarta tūtas saturu.

Vai un kā jūs regulējat savu bērnu saldumu patēriņu? Vai viņi Ziemassvētkos tiek pie lielām saldumu turzām vai arī iepriecināt viņus ar kaut ko citu?

Es jau gadiem saviem bērniem saldumu paciņas pulciņiem u.c. gādāju pati – tajās ir mandeļu cepumi, dateļu trifeles, rieksti, augļu, žāvētu augļu un riekstu batoniņi. Man ir svarīgi, lai tas, ko ēd bērns, būtu gan garšīgs, gan veselīgs, jo tā ir investīcija bērna veselībā un nākotnē.

Varbūt vēl kaut ko vēlaties uzsvērt saistībā ar Ziemassvētku saldumu turzām?

Svētki ir, lai tos svinētu un lai pavadītu laiku ar saviem mīļajiem, pateiktu paldies! Mēs kopš bērnības visus svētku saistām ar pārkrautiem galdiem un vēderpriekiem, tomēr mūsu rokās ir mainīt šo paradigmu! Svētkiem bez šaubām ir jābūt, bet veselības problēmas sākas, ja svētki kļūst par ikdienu.