Šonedēļ sapņotais piepildīsies - horoskops visām zodiaka zīmēm no 7.12. līdz 13.12.

AUNS

Nepūlies nevienam pierādīt savu taisnību vai kritizēt citus, pat ja tiec nepatiesi apvainots. Dažādi pārkārtojumi, grozījumi ierasto dzīves ritmu ietekmēs vairāk, nekā tev gribētos. Itin bieži lēmumus tavā vietā pieņems citi. Jebkuri mēģinājumi iebilst tiks noraidīti, tāpēc, patiks tev tas vai ne, bet būs vien jāpielāgojas. Esi savaldīgs, pacietīgs, un tu pārvarēsi grūtības. Iespējami zīmīgi sapņi.

VĒRSIS

Notikumi gan personīgajā, gan sabiedriskajā dzīvē var kļūt dinamiskāki, var parādīties jaunas idejas un vajadzības. Pievērsies domubiedriem. Tas, ka kādu brīdi neesi viņus saticis, netraucēs saprasties un saņemt nepieciešamo atbalstu – tu raisīsi uzticību cilvēkos. Ieteicams būt vismaz soli priekšā citiem, lai izšķirošā brīdī nevajadzētu cīnīties ar seniem ieradumiem. Piemērots brīdis, lai demonstrētu savu potenciālu vai labo fizisko formu.

DVĪŅI

Noskaņojumu ietekmēs tas, cik veiksmīga būs komunikācija ar augstākstāvošām amatpersonām, priekšniekiem un citiem cilvēkiem, no kuru rīcības un lēmumiem atkarīga tava karjera. Lai uzlabotu situāciju, būs no kaut kā jāatsakās. No kolēģiem ievāc noderīgu informāciju vai viņu ieskatus dažādās lietās. No grūtiem lēmumiem nebaidies, droša, izlēmīga rīcība vairos tavu pašapziņu. Izbaudi panākumus, taču nelielies ar tiem!

VĒZIS

Nenāktu par sliktu paplašināt redzesloku, iegūt jaunas iemaņas. Enerģijas tev būs pietiekami, taču ne vienmēr zināsi, kur un kā to ieguldīt. Par ceļojumiem gan nesapņo, jo, neapzinoties reālās iespējas, vari iecerēt ko tādu, ko nebūs iespējams īstenot. Ko reiz varēji atļauties, šobrīd vairs nevarēsi! Vēlāk realizēt cita veida ambiciozus plānus būs vieglāk.

LAUVA

Ar izvirzītajiem uzdevumiem tikt galā nebūs viegli. Līdz šim ierastie paņēmieni izrādīsies neefektīvi, taču atrast jaunus, apstākļiem piemērotākus pirmajā mirklī nebūs vienkārši. Katrs jauns priekšlikums tiks apšaubīts, jaunievedums radīs daudz pretrunu. Pārvarot šķēršļus un grūtības, panāksi to, ko biji iecerējis. Tas cels pašapziņu, vairos priekšniecības atzinību.

JAUNAVA

Pilnveidojies – sakārtojot sevi, būs vieglāk rast risinājumu samezglotām attiecībām. Risinot domstarpības, iztiec bez savstarpējiem apvainojumiem. Nedusmojies, nemeklē vainīgo – situācija no tā nemainīsies, bet tavs noskaņojums gan. Ieteikumi un padomi no malas drīzāk sarežģīs, nevis atvieglos dzīvi. Viegli atradīsi kopīgu valodu un intereses ar tikko iepazītiem cilvēkiem.

SVARI

Domas galvenokārt būs aizņemtas ar rūpēm par ģimeni un ar ikdienas darbu saistītu jautājumu risināšanu. Centies laikus izdarīt darbus, par kuriem esi atbildīgs, neko neatliec uz pēdējo brīdi. Biežāk aprunājies ar cilvēkiem, ar kuriem kopā strādā un dzīvo. Tas palīdzēs veidot nekļūdīgāku priekšstatu par šiem cilvēkiem. Savu mērķu sasniegšanai izvēlies pareizos vārdus un motivējošus argumentus.

SKORPIONS

Lai arī būs sajūta, ka aktuālākais mirklis ir nokavēts, iesaistīties radošās norisēs nekad nav par vēlu. Notikumu attīstība būs atkarīga no tā, cik prasmīgi mācēsi izlavierēt starp bijušajām un esošajām attiecībām. Sīki šķēršļi virzību uz iecerēto mērķi nespēs ietekmēt, tieši pretēji – tie palīdzēs mobilizēties un nezaudēt modrību. Enerģijas un apņēmības būs pietiekami, lai veiksmīgi tiktu galā gan ar plānotiem, gan neplānotiem darbiem un uzdevumiem.

STRĒLNIEKS

It viss, ko darīsi, būs nedaudz pārspīlēts. Apvaldi savu cīņassparu. Pirms uzsāc kustību, kārtīgā apdomā visus plusus un mīnusus. Vairāk padomā par sevi, nevis uztraucies par apkārt notiekošo. Būs labāk, ja palīdzēsi tikai tiem, kas to lūdz. Pajautā sev, kādas ir tavas patiesās vajadzības un vēlmes. Vērtīgs finansiāls ieguvums ļaus palutināt sevi ar kādu sen kārotu pirkumu.

MEŽĀZIS

Veiksmīgi tiksi galā ar apstākļu radītām grūtībām, ja nebaidīsies riskēt, iziet ārpus savas komforta zonas. Izteiksmīgi žesti un pārliecinoša runa būs tā, kas atspoguļos tavas personības stiprās puses un talantus. Tomēr nepūlies ieviest savā dzīvē neko jaunu – turies pie tradīcijām, paradumiem, ierastas kārtības. Lai spētu tikt galā ar visu, kas svarīgs un neatliekams, vadies pēc iepriekš izstrādāta plāna.

ŪDENSVĪRS

Esi gatavs tērēties par neatliekamām vajadzībām. Var nākties pārliecināties, ka cilvēki ne vienmēr sola to, ko spēj izdarīt. Kādam notikumam pagātnē var izrādīties liela nozīme svarīgu lēmumu pieņemšanā šobrīd. Paredzēt vairākus soļus uz priekšu būs vieglāk, ja izskatīsi visus iespējamos scenārijus. Sastaptos cilvēkus neidealizē, negaidi no draugiem to, ko viņi nav solījuši. Dod padomu, ja tev to lūdz, ja nevaicā – neuzbāzies.

ZIVIS

Dibini jaunus kontaktus un sakārto senākas attiecības. Emocijas tavu uzvedību diktēs vairāk, nekā gribētos, būsi uzvilkts, jebkurš sīkums tracinās un spēs izsist no līdzsvara. Strīdi un nesaskaņas atņems enerģiju un bojās noskaņojumu. Dzīve būs ievērojami patīkamāka, ja mazāk uztrauksies par to, ko par tevi domā apkārtējie, bet apņēmīgi un mērķtiecīgi īstenosi iecerētās pārmaiņas.

