"Tu esi visa mana pasaule" - komplimenti, kas patiesībā bojā attiecības

Romantiskās attiecībās pienāk mirkļi, kad gribam ar vārdiem pateikt, cik ļoti mums ir svarīgs otrs cilvēks. Taču, domājot tikai to labāko, mēs kaitējam. Savās attiecībās gribam izjust piesaisti, taču vienlaikus justies brīvi. Ir labi, ka mēs esam kopā, bet mums ir jāspēj piepildīt katram pašu dzīvi, atrast savus personiskos mērķus, būt laimīgiem, pašpārliecinātiem, justies vajadzīgiem un novērtētiem gan esot vienam, gan attiecībās. Tāpēc vērs uzmanību tam, ko tu saki savam partnerim brīžos, kad gribi izpaust jūtas.

Es nevaru bez tevis dzīvot

Mums šķiet, ka pasakot otram “Es nevaru bez tevis dzīvot”, esam pateikuši, ko ļoti vērtīgu un attiecības stiprinošu. Attiecību eksperti norāda, ka tam drīzāk ir negatīva nozīme, jo teiktais uzliek pārāk lielu slogu uz otru. Mēs savās attiecībās gribam izjust piesaisti, taču vienlaikus justies brīvi. Cilvēks, kam tiek iestāstīts, ka bez viņa otrs nespēs dzīvot, rada nevajadzīgu spriedzi. Teiktais arī ir indikators, ka partnerim šīs attiecības nozīmē ko vairāk, ar tām viņš kompensē kādu citu jomu - vai tā būtu pašapziņa, nedrošība, atbildība vai kas cits.

Es nezinu, ko es darītu bez tevis

Šī frāze ir līdzīga iepriekšminētajai "Es nevaru dzīvot bez tevis", uzskata Nikola Artcs, licencēta laulību terapeite. Kaut arī jūs domājat, ka tas izklausās jauki, tas patiesībā liek jums izklausīties bezpalīdzīgam, kas var "partnerim likt justies neērti vai pat ieslodzītam šajās attiecībās". Ir jauki, ka varam savam partnerim būt izpalīdzīgi, noderīgi un vajadzīgi, taču ir labi apzināties, ka viņš vai viņa tiktu galā ar savu dzīvi arī bez mums.

Tu esi visa mana pasaule

Psiholoģe Laura Luisa no ASV domā, ka šāda veida frāze var būt brīdinājuma zīme attiecībās, it īpaši, ja tās ir diezgan jaunas. "Tas nav veselīgi, ja esam ļoti atkarīgi no sava partnera," viņa uzskata. "Mums nevajadzētu gaidīt, ka mūsu partneris apmierinās visas mūsu vajadzības. Tas nemaz nav iespējams! Ja cilvēks tā dara, viņu gaida vilšanās partnerī un pašam sevī,” pārliecināta ir psiholoģe. Ir tikai veselīgi un apsveicami, ja bez attiecībām mums ir vēl kaut kas, kas mūs interesē, saista, aizrauj un patīk.

Tu mani pilnveido

Neskatoties uz to, ka tas skan tik romantiski, jūsu partneris nevar jūs "pilnveidot", saka Darsija Brauna, laulību terapeite no Kalifornijas. Šādu apgalvojumu teikšana "mazina jūsu pašu autonomiju", viņa paskaidro, kas ar laiku liks jums justies mazāk pilnvarotiem kontrolēt savu dzīvi. Gan jums, gan jūsu partnerim ir jāzina, ka jūs varētu dzīvot dzīvi bez otra, jo neviens nevar paredzēt, cik ilgi otrs cilvēks būs savā dzīvē.

Tu mani izglābi

Līdzīgi, kā partneris nespēj tevi pilnveidot, tās nespēj arī tevi izglābt. Ir cilvēki, kuri, uzsākot jaunas attiecības, ir tikuši vaļā no kāda netikuma, piemēram, smēķēšanas. Taču jāapzinās, ka to nekādā gadījumā nevarētu paveikt bez paša smēķētāja gribasspēka un nodoma. Tā teikt, mēs varam palīdzēt otram, padot roku, rādīt piemēru, sniegt labvēlīgus apstākļus pārmaiņām, taču galavārds tāpat paliks pie otra cilvēka. Izņēmums, protams, ir ja partneris ir izglābis jūs no slīkšanas, iznesis no degošas mājas, vai parāvis malā no krītošas lāstekas, tādos gadījumus šo frāzi varat teikt!

