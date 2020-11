Natālija Jermolajeva, veikala “Baltic Space” īpašniece un masku dizainere stāsta: “Maska ir jauns elements eiropiešu dzīvē, tādēļ ir jāpiemeklē sev ērtāks variants, jo komforts ir primārais. Tad jāizvēlas krāsa, kas piestāvētu stilam un koptēlam, lai pašam valkātājam, skatoties spogulī, maska nešķistu sveša. Ir svarīgi, lai katram būtu vairākas maskas, jo tās ir regulāri jāmazgā, un mums vēl nav pieraduma atcerēties to paņemt līdzi, tādēļ iesaku rezerves masku turēt somiņā vai auto.

Vienas ģimenes locekļiem iesaku iegādāties viegli atšķiramas maskas, jo tas tomēr ir individuālās higiēnas elements, un ir svarīgi ar tām pat nejauši neapmainīties. Atgādiniet to arī bērniem, ka ar maskām skolā nedrīkst mainīties un nedrīkst pielaikot svešas sejas maskas”.

Foto: Publicitātes foto

Domājiet par līdzsvaru

Ja jūs bieži valkājat drēbes ar apdrukām, piemērotāka būs vienkrāsaina auduma maska. Ja melnā krāsa šķiet par garlaicīgu, izvēlies masku tādā tonī, kas saskan ar citiem aksesuāriem, piemēram, cepuri vai rokassomu. Savukārt, ja apģērbā dominē monotona krāsu gamma, atsvaidzini savu tēlu ar dažādām uzdrukām uz maskas.

Romantiska stila piekritējiem piemērotākās būs sejas maskas ar stilizētām ziedu apdrukām, savukārt klasiskā stila cienītājiem – ar šoruden aktuālajām rūtīm. Mākslas cienītāji var uzdrīkstēties lietot sejas maskas ar mīļākā gleznotāja darbu, turpretī sava mīļākā zīmola patrioti – ar uzņēmuma logo.

Savukārt, ja ikdienas gaitas lielākoties tiek pavadītas birojā, krāsaina un koša sejas maska, iespējams, nenosaka pareizo toni un neatbilst korporatīvajam stilam. Tad izvēlies neitrālas krāsas sejas maskas vai tādas, kam ir smalkas detaļas, saglabājot vienkāršumu, atstājot košos un krāsainos aksesuārus neformālākai videi.

Izvēlies pareizo materiālu

Materiāla kvalitāte nosaka gan to, kā tas ietekmēs masku valkāšanas komfortu, gan vizuālo tēlu. Parasti biezākiem un stingrākiem audumiem, piemēram, kokvilnai, ir lielāka forma, un tie izskatīsies daudz reprezentablāki nekā tie, kas izgatavoti no mīkstākiem materiāliem. Šāda materiāla masku izvēlies, ja zini, ka tās nēsāšana paņems vairāk laika. Savukārt, ja sejas maska ir jāuzliek uz īsu brīdi, piemēram, lai veiktu ikdienas pirkumus, vari izvēlēties maskas, kas izgatavotas no zīda, satīna vai kāda sintētiska auduma.

Foto: Publicitātes foto

Izelpojot mēs radām mitrumu, kas ar laiku var būt redzams uz plānāka materiāla sejas maskām. Neaizmirsti, ka sejas masku vari papildināt ar masku ieliktņiem vai iekšējiem filtriem, kuri gan palielinās masku nēsāšanas komfortu, gan funkcionalitāti.

Dizainere un veikala “Black Swan” īpašniece Olga Broka stāsta: “Maskas kļūst par jaunu mūsu dzīves sabiedroto un neatņemamu tās sastāvdaļu. Garderobē maskas jau ieņem vietu kā aksesuārs. Par to skaidri liecina arī tas, ka modes dāmu skapjos šīs maskas parādās jau neskaitāmos modeļos un izpildījumos. Protams, mēs vēlamies, lai tā harmoniski saplūst ar mūsu tēlu un personīgo stilu gan darbā, gan svētku un atpūtas reizēs."

Pārliecinies par izmēru, formu un elastību

Daudzi auduma masku veidotāji piedāvā savus izstrādājumus dažādos izmēros, lai tās būtu pielāgojamas dažādām sejas formām. Būtiska nozīme ir maskas stiprinājumiem – atceries, ka droši vari izvēlēties arī sasienamu masku – koši, pērļoti vai ādas striķīši masku un tavu stilu tikai atsvaidzinās un padarīs efektīgāku, vienlaikus ļaujot tai pildīt paredzēto funkciju un vienmērīgi pieguļot sejas formai.

Izvēloties viengabalainu masku, vari “spēlēties” ar krāsām un apdrukām uz tām, taču pārliecinies, ka tā pilnībā pieguļ tavai sejai. Savukārt, izvēloties divgabalainu masku ar šuvi pa vidu, vari būt drošs, ka tā vienmērīgāk piegulsies sejas forma, kā arī lietojot šādu masku, vienlaikus vari veicināt ilgtspējīgu risinājumu atbalstīšanu, jo maskas, nereti tiek veidotas no audumu pārpalikumiem vai atgriezumiem.

Foto: Publicitātes foto

Ja tavā redzes lokā ir nonākusi plastikāta maska, ej tai ar līkumu, jo elpošana tajā būs teju neiespējama. Labāk tādā gadījumā būtu izvēlēties vizieri, kas gan pildīs aizsardzības funkciju, gan būs piemērots gadījumos, ja sejas masku vilkšana būtiski apgrūtina ikdienas gaitas, piemēram, cilvēkiem ar brillēm. Izvēloties vizieri, ne tikai brilles tiks pasargās no aizsvīšanas, bet arī koptēls kļūs neordinārs – ar futūrisma pieskaņu. Savukārt, ja savu tēlu vēlies padarīt pavisam iespaidīgu un ektravagantu, izvēlies dekoratīvas maskas, piemēram, no ādas vai bērza mizas, kas gan ir vairāk piemērotas valkāšanai pavisam īsu brīdi, taču būs ļoti modīgi.

Neaizmirsti, ka auduma sejas masku nepieciešams regulāri kopt un mazgāt audumam atbilstošā temperatūrā, lai tā turpinātu savu funkciju – būtu efektīva barjera vīrusa izplatībai.

57 Foto Sejas maskas, aizsargtērpi un apokalipses noskaņa modes kolekcijās +53 Skatīties vairāk

26 Foto Šādas sejas maskas izvēlas pasaules valstu līderi +22 Skatīties vairāk

Saistītās ziņas “Es esmu masku karaliene," - Elita Patmalniece kopš pandēmijas sākuma uzšuvusi vairāk nekā tūkstoti Diāna Pīrāgs trīs nedēļas atpūtusies Itālijā: "Sods par maskas nelikšanu tur ir 1000 eiro!" Basketbolists Dairis Bertāns publiski komentē sejas maskas nēsāšanu