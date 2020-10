REUTERS/SCANPIX

"Jūtos kā dzērājšoferis, kurš nogalinājis ģimeni" - ar Covid-19 inficētos nomoka spēcīga vainas apziņa

Pašreizējos pandēmijas apstākļos plaši tiek diskutēts par to, kā no izvairīties no saslimšanas. Tomēr, ko darīt un kā justies, ja Covid-19 tests izrādās pozitīvs? Pieredzes stāsti liecina, ka inficētās personas nereti izjūt spēcīgu vainas apziņu un trauksmi, kas var novest arī pie sliktākās izvēles savu inficēšanos slēpt.