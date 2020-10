Stila triki: kā izskatīties dārgi, bet neiztērēt par apģērbu daudz naudas

Monohroms un neitrāls

Visvienkāršākais izsmalcinātības triks ir tērpšanās melnas krāsas apģērbā viscaur – šī krāsa ir neitrāla, nekad neizies no modes un vizuāli koriģēs auguma proporcijas. Tomēr vēl efektīvāks monohromijas paņēmiens būs melno aizstāt ar neitrālām un dabiskām krāsām vai pasteļtoņiem.

Modele Olīvija Palermo. (Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press)

Biežāk baltajā

Tā kā baltā krāsa ir nepraktiskuma simbols, totāli balts apģērbu komplekts vienmēr izskatīsies sevišķi eleganti (jo īpaši ziemā) un pārdomāti.

Foto: Cornel Cristian Petrus/Shutterstock/ Vida Press

Piesardzīgi ar rakstiem

Lai gan efektīgas apdrukas, rūtiņas un ziedi vienmēr ir interesants akcents, nevajadzētu pieļaut, lai to intensitāte pārņem un dominē. Tādēļ šos aizraujošos rakstus vajadzētu kombinēt ar minimālistiskiem, viendabīgu krāsu izstrādājumiem.

Foto: Bertrand-Hillion Marie-Paola/Aba/ Vida Press

Struktūra

Strukturēti izstrādājumi (bleizeri, kostīmi u. c.) vienmēr izskatās koptāki, kārtīgāki, smalkāki un līdz ar to – dārgāki. Ja nespēj atturēties no relaksētiem, brīvi krītošiem izstrādājumiem, stila līdzsvaram ir jāpievieno vismaz viens apģērbs vai aksesuārs ar izteiktu struktūru.

Foto: Shutterstock/ Vida Press

Džinss

Stilīgi, bet dārgā tēla mērķim neatbildīs džinsa bikses ar plēsumiem un diluma efektiem – tie tēlam liek izskatīties ikdienišķam.

Foto: CAMERA PRESS/Anthea Simms / Vida Press

Lai rotas rotātu

Klasiskas, lakoniskas un kvalitatīvas rotaslietas ir lielisks akcents, kas nenovērsīs uzmanību no tēla. Galvenais noteikums – nepārspīlēt ar to daudzumu.

Aktrise Selma Haijeka ar vīru Fransuā Anrī Pino. (Foto: action press/ Vida Press)

Nē - sezonālām tendencēm

Pašas karstākās modes aktualitātes, kas momentāni ir visām fešionistām, parasti ātri iekvēlojas un tikpat ātri arī izdziest. Ja nav vēlmes lieki tērēties, šādiem pirkumiem nav jēgas!

Foto: Cornel Cristian Petrus/Shutterstock/ Vida Press

Rūpējies par savām mantām

Viens no stila galvenajiem ienaidniekiem ir nevīžība. Tāpēc vienmēr ir jāseko līdzi apģērba, aksesuāru stāvoklim – uz tiem nedrīkst būt traipi un pamanāmas valkājuma pazīmes. Ne mazāk svarīgi – apģērbam jābūt tīram un labi izgludinātam.

Foto: Cornel Cristian Petrus/Shutterstock/ Vida Press

Mazāk uzrakstu un logotipu

Pateicoties viltojumu daudzumam, jau sen par slikto toni ir uzskatāma akcenta likšana uz skaļiem zīmolu vārdiem un logotipiem. Tādēļ, lai arī valkā modes namu oriģinālus, izvērtē to, lai nepārspīlētu un neizskatītos kā modes upuris un reklāmas plakāts.

Foto: Bertrand-Hillion Marie-Paola/Aba/ Vida Press

Investīciju vērtās lietas

Neaicinot steigt iegādāties franču modes namu luksusa somiņas un kurpītes, ieteikums ir izvēlēties kvalitatīvus aksesuārus, kas ir galvenie tēla akcenti. Labai somai un kurpēm vienmēr var klāt pievilkt pieejamākus apģērbus un izskatīties “dārgi”.

Foto: CAMERA PRESS/Claire Guillon / Vida Press

Vienkāršība

Visa kā par daudz – recepte haosam! Tāpēc teiciens “mazāk ir vairāk” ir smalka tēla pamatbūtība. Atteikties no tādiem elementiem kā dārgakmeņu rotājumi, plēstas džinsa bikses, superpieguloši apģērbi, neona krāsas u. tml.

Foto: Bertrand-Hillion Marie-Paola/Aba/ Vida Press

Seksapīla līdzsvars

Dārga izskata sinonīms ir elegance, bet pārāk daudz kailuma ir vulgaritātes pazīme.

Foto: action press/ Vida Press

