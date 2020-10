VIDEO: suns nogulda saimnieci, kura pēc ballītes atgriezās mājās pamatīgā žvingulī

Hanna Kvintusa no Aiovas štata bija šokēta, kad pārskatīja dzīvnieku novērošanas kameras uzņemtos kadrus. Saimniece neatcerējās, ka naktī no gūtajām traumām viņu paglāba uzticamais suns vārdā Džaks. Meitene skaidro, ka atgriezusies mājās no ballītes un bijusi lielā reibumā, bet no rīta viņa neko nav varējusi atcerēties.