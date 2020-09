Kādi ir nagu dizaina jaunumi 2020. gada rudenī

Tāpēc modē ir dizains, ko ir iespējams izveidot pat mājas apstākļos. Ir gan jāpiepūlas un jāiegādājas daži specifiskāki manikīra produkti, bet iespējams ir viss! Tātad - kas ir trendīgs nagu jomā koronvīrusa gadā?

Ietekmīgais stila, modes un dzīvesstila žurnāls "Harper's Bazaar" augsusta beigās apkopojis aktuālākās tendences, liekot uzsvaru uz to, ka modē ir tā saucamais DIY jeb "do it yourself" stils. Un, galu galā, ja nagu kopšana mājās liekas pārlieku sarežģīta, šogad atļauti arī īsi, tīri nagi. Pašlaik pasaulē pirmajā vietā ir higiēna un drošība, uzsver modes industrijas pārstāvji.

Pasteļkrāsas nagi

Kāpēc taupīt pasteļtoņus pavasarim? Drūmo vai tumšo šī gada rudeni iesaka iekrāsot maigos pasteļtoņos. Lai vēl priecīgāk - krāso katru nagu savā krāsā.

Silts pleds apklāj nagus

Nekas tik ļoti nesaistās ar rudeni kā silts rūtains pleds. Nokrāso nagus kā puzli - daļa tekstila imitācijas krāsās, daļa maigākos toņos.

Baltā ziema

Tīrs un kraukšķīgs - vēl viena aktuālā nagu dizaina tendence. Sniega baltā vai jebkādā citā vieglā, svaigā tonī nokrāsoti nagi būs modē jau rudenī un ziemā.

Roka glamūrs

Un mazliet no otras galējības - smagnējs, grezns, mazliet drūms matēts manikīrs tām, kas nejūtas kā Sniegbaltītes. Tumša laka, pat akmentiņi, bet tā, lai nešķiet pārāk saldi.

Melnā šarms

Šiks, izsmalcināts, perfekts, minimālisms un "ar attieksmi" - tāds ir melnās krāsas klājums šoruden uz sieviešu smalkajiem nadziņiem. Ja gribas ko mazliet sarežģītāku, tad var veidot uz nagiem lakoniskas ģeometriskas figūras. Kāpēc lakoniskas? Jo Covid-19 laikā šādi nagus var nolakot arī mājās, nolīmējot nagus ar līmlenti, iesaka "Harper's Bazaar" stila eksperti.

Supergrafiskie nagi

Nagu māksla, kas ir sarežģīta, var būt nepieejama, tāpēc tās vietā modē nāk lielas, pārdrošas, grafiskas formas. Piemēram, lieli apaļi punkti uz vienkrāsainiem nagiem.

Jaunais franču manikīrs

Franču manikīrs modē ir gadiem. Šogad to jaunā izpildījumā piedāvā nagu dizainere Betina Goldsteina, un citi iedvesmojas tālākām izpausmēm.

Rotājumi uz nagiem

Ja šovasar spīguļi un pērlītes bija izgājušas no modes, tad atgriežoties rudeni, atkal modē rotājumi uz nagiem.