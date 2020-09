Kāpēc brīvdienās bērni ceļas agrāk nekā darba dienās

Lasītājas jautājums

“Manam bērnam ir 4 gadi, viņš apmeklē bērnudārzu. Uz dārziņu katru rītu ceļamies ap 7, bet bērns ir miegains, celties negrib. Dārziņā guļ diendusu, aizmieg labi. Vakaros iet gulēt ap 21.30. Bet brīvdienu rītos ir augšā vienmēr pirms 7, pat ja piektdienās pēc dārziņa kārtīgi izstaigājamies ārā un pie miera ejam ap 22. Draugi arī stāsta, ka bērnu dārza vecuma bērni brīvdienās ceļas agrāk nekā brīvdienās. Kāpēc tā? Ģimenes ārsts saka, ka tas vienkārši ir bērna ritms un nekādu risinājumu nedod. Ko darīt, lai bērni brīvdienās gulētu ilgāk? Paldies, mamma Baiba.”

Kas mani sagaida?

Ārste psihoterapeite Laura Valaine skaidro situāciju: “Pieaugušajiem brīvdienās parasti gribās pagulēt ilgāk vai laiskoties gultā, kas ir labi saprotams no pieaugušā skatupunkta. Bet bērni, kā zināms, pasauli redz un jūt atšķirīgāk.

Kad mums, pieaugušajiem, ir paredzams kāds nepatīkams notikums, piemēram, atskaišu gatavošana, mēs cenšamies no tā izvairīties, izjūtam trauksmi, nepatiku, atliekam uz vēlāku vai izdarām sakostiem zobiem. Savukārt – ja mums tuvojas patīkams notikums, piemēram, ilgi gaidīts atvaļinājums, mēs aizrautīgi to gaidām.

Līdzīgi ir bērnam. Darba dienā mostoties, bērns zina, ka viņu sagaida bērnudārzs, tāpēc trauksme var pieaugt. Iespējams, bērnudārzs arī bērnam patīk, tomēr labāk bērnam (ja ģimenes emocionālā vide ir patīkama) patīk būt kopā ar vecākiem. Līdz ar to bērns centīsies aizkavēt nepatīkamā notikuma – šajā gadījumā bērnudārza – apmeklēšanu.”

Režīma nozīme

Abas speciālistes uzsver režīma nozīmi bērnudārza vecuma mazuļa dzīvē. Valaine skaidro – jo stabilāks režīms, jo drošāk un labāk bērns jūtas. Ja bērns ir pieradis mosties 7.00, tad arī brīvdienās viņš modīsies tajos pašos 7.00 vai ātrāk. Bērns zina, ka šodiena ir brīvdiena (tātad – diena kopā ar vecākiem vai diena mājās) – bērns ātrāk grib piedzīvot šo priecīgo dienu. Saprotot, ka nav jāiet uz dārziņu, bērns būs možs un enerģisks.

Vizma Meikšāne norāda: “Domāju, ka šī agrāk celšanās brīvdienās ir saistīta ar ģimenes ritmu. Jāsaka, ka ne visās ģimenēs bērni brīvdienās mostas agrāk. Tajās ģimenēs, kur darba dienās vecāki ir saspringti, steidzīgi un no rīta primārais ir aizgādāt bērnu ātrāk uz bērnu dārzu, tādās situācijās varētu izpausties bērna protests ar "noslēgšanos", kas var izpausties gan ar raudāšanu, miegainību, niķīgumu un beigās ar slimošanu.”

Speciāliste skaidro, ka pirms brīvdienām mainās mūsu sajūtas, paši kļūstam mierīgi, atslābuši no sociālās trauksmes un bērni to ļoti labi sajūt ar savu " bluetooth”. Viņiem šī miera pilnā atmosfēra dod enerģiju, prieku un viņi to maksimāli arī izbauda. Šī atmosfēra dod enerģiju agrāk pamosties, jo arī miegs šādā noskaņā ir pilnvērtīgāks un veselīgāks.

Ārste uzsver, ka arī pieaugušajiem šī sajūta ir pazīstama, ja ir gaidāms kāds priecīgs notikums, vai prātā ir dzimušas kādas iedvesmojošas idejas - tad arī mums parādās enerģija no rīta pamosties agrāk. Speciāliste norāda, ka ir ģimenes, kurās bērni labi mostas no rīta un brīvdienās arī labprāt paguļ. “Viss ir atkarīgs no mums, pieaugušajiem, kādu mēs veidojam atmosfēru savā vidē,” teic Vizma Meikšāne.

Celties uz maiņām

Lai risinātu situāciju, Laura Valaine vecākiem ieteiktu domāt nevis par to, kā “likt bērnam gulēt ilgāk”, bet gan risināt šo situāciju citādā veidā. Viņa atzīmē, ka šis vecums un bērna posms vecākiem vienkārši ir jāiztur (līdzīgi kā izslavētais divgadnieka vecums, vai “es pats” vecums) un jāmeklē citi risinājumi. Domu gājiens – kā bērnam gulēt ilgāk – ir pretrunā ar bērna vajadzībām un attīstību. Viens no risinājumiem ir vecākiem “sadalīt rītus” - viens paguļ ilgāk sestdienā, kamēr otrs spēlējas ar bērnu, gatavo kafiju un brokastis utt., bet svētdienā otrs paguļ ilgāk un pirmais pavada laiku ar bērnu.