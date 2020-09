Kā izvēlēties ergonomisku krēslu skolēnam

Ir speciāli izveidoti krēsli pie regulējamiem skolas soliem, un tiem vienlaikus var mainīt sēdekļa dziļumu ar sola augstumu. Nolaižot sēdekli, tas ievirzās dziļumā, bet paceļot izvirzās uz priekšu. Līdz ar to iespējams ideāli piemeklēt augstuma un dziļuma parametrus ikvienam bērnam, mainīt krēsla atzveltnes augstumu, neregulējot pašu sēdekli. Vēl šādos krēslos izmanto vienkāršo gāzliftu (sēdekļa augstuma regulēšanas mehānisms), ar kuru var regulēt augstumu 23–27 cm robežās.

Ortopēdisko krēslu skolēnam vislabāk piemeklēt tieši komplektā ar solu, jo ir iespēja pašiem pilnībā regulēt bērna mēbeles atkarībā no viņa interesēm (zīmēšana, rakstīšana, lasīšana), kā arī piemērot to augumam un anatomiskajām īpatnībām.

Mūsdienās krēslu dizains attīstījies tiktāl, ka krēslus iespējams piemeklēt arī parastam rakstāmgaldam vai augstajam galdam, kuriem nav iespējams regulēt augstumu atbilstoši bērna augumam. Šādā gadījumā pareizā izvēle būs ortopēdiskais krēsls ar pagarinātu gāzliftu (maksimālais krēsla augstums tad ir 57 cm). Tieši tas nodrošinās bērnam pareizu sēdēšanu.

Krēslu nepieciešams noregulēt uz maksimālo augstumu un dziļumu tā, lai bērna ceļgalus nespiestu sēdekļa mala. Noteikti nepieciešams arī iegādāties paliktni kājām – tas vajadzīgs tāpēc, lai bērna kājas būtu novietotas horizontāli, bet ceļgali atrastos taisnā leņķī.

Savukārt universāls krēsls derēs pie jebkura galda. Galvenais to noregulēt tā, lai bērna ķermenis būtu novietots pareizi atkarībā no viņa anatomiskajām īpatnībām. Šo krēslu sēdekļa dziļumu var noregulēt atsevišķi no to augstuma un arī krēsla atzveltnes augstuma.

Kam pievērst uzmanību, iegādājoties krēslu

● Ortopēdiskā atzveltne – speciāls izliekums apakšējā daļā balstīs bērna muguru dabiski un neļaus sakņupt krēslā. Atzveltnes garumam jābūt līdz lāpstiņām, tas ļaus muskuļiem būt tonusā.



● Nekādu rokturu – ja bērnam nebūs iespēju atbalstīties, mugura tiks turēta taisni, kas palīdzēs muskuļu korsetei attīstīties pareizi. Kopā ar zemo atzveltni iespēja atzvelties krēslā nepareizā pozā būs izslēgta.

● Augstuma regulēšana – sēžot jāseko vienkāršam noteikumam: taisns leņķis starp gūžu un apakšstilbu. Labi, ja krēslam ir regulējams sēdekļa augstums – tad to varēs lietot ilgāku laiku, piemērojot bērna augumam.



● Ergonomisks sēdeklis – ar speciālu padziļinājumu pie muguriņas, sānu atbalstu un noslīpinātu priekšpusi. Bērnam sēžot būs jāpiespiežas pie atzveltnes un jāsēž taisni. Anatomiskā konstrukcija nodrošinās, ka asinsvadi zem ceļgaliem netiks saspiesti un asinsrite netiks traucēta.

● Šūpošanās mehānisms – nav obligāts, taču labi, ja ir iespēja pašūpoties krēslā. Un, lūk, kāpēc. Ortopēdiskā konstrukcija liks bērnam visu laiku kontrolēt muguru, un nosēdēt šādā pozā ilgāk par pusstundu ir grūti. Nepieciešams ļaut muskuļiem periodiski atslābināties. Un, nerīkojot pārtraukumus, bērns sāk instinktīvi šūpoties, lai izkustētos. Šūpošanās mehānisms ļaus veidot dinamiskas pauzes un šūpoties bez bailēm kaut ko salauzt, un gala rezultātā krēsls kalpos ilgāk.

● Krēsla apdares materiālam jābūt ekoloģiski tīram un bez specifiskām smaržām.

Ievēro!

● Katrai skolēna krēsla detaļai ir jānodrošina augošā organisma atbalsts, jāveicina pareiza fiziskā attīstība un jānodrošina komfortabla mācīšanās bez noguruma.

