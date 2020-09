Populārākie "baltie meli", kas izplatīti daudzās attiecībās

Mēs katrs izmantojam tā sauktos baltos melus, kad mums tie šķiet nepieciešami. Un visbiežāk to darām, sarunājoties ar draugiem, kolēģiem, ģimeni, ne svešiem cilvēkiem. Tas pat nav nekas nosodošs, dažkārt tieši baltie meli mums palīdz izvairīties no konfliktiem, kādu aizvainot un palikt taktiskiem. Taču kādā ASV pētījumā apkopoti populārākie baltie meli tieši attiecībās. Lai gan vairums no mums savas romantiskās attiecības vēlas būvēt uz uzticības pamatiem un būt tajās patiesiem, tieši iepriekšminēto ieguvumu dēļ cilvēki nepasaka taisnību.

Es nezinu, kur palika konfektes!

Mums katram uznāk tādi brīži, kad sagribas kādu saldumiņu, bet pēc brīža attopamies pie tukšas bļodiņas, trauciņa vai kastītes. Atzīties kauns, tāpēc jāmānās.

Skatīšos tikai ar tevi

Ja kopā ar savu partneri skatāties seriālu, tad bieži vien ir grūti sagaidīt, kad otram gadīsies izbrīvēt laiku, lai noskatītos jaunāko sēriju kopā. Tāpēc nepacietīgākie noskatās to jau iepriekš. Nenosodiet viņus, jo viņiem nākas raudāt un smieties divreiz, lai saglabātu ticamības momentu.

Man patīk tavi vecāki

Šeit komentāri ir lieki. Mums pašiem savi vecāki ir mīļi, mammas gatavotais ēdiens visgaršīgākais, bet tēva joki - vissmieklīgākie. Taču, vai tas tā šķiet tavam sirdsāķītim? Apdomā arī savu uzvedību, ciemojoties pie sava partnera vecākiem. Vai tiešām viņu jaunās tapetes ir tik skaistas, kā tu saki, un vai patiesi mājās izmēģināsi pagatavot viņu iecienītos gaļas salātus? Nekā nosodoša, mēs visi gribam būt pieklājīgi.

Tev ļoti piestāv

Iedomājies situāciju, abi divi pošaties uz teātri vai koncertu, nedaudz kavējat. Viens no jums nevar izlemt, ko vilkt mugurā. Beidzot ir pieņēmis lēmumu un prasa, kā izskatās. Dilemmā starp strīdu vai nenokavētu pasākumu tu visbiežāk izvēlēsies pateikt, ka šī kleita vai krekls izskatās lieliski. Lai tikai nenokavētu sākumu un kādu nesaraudinātu...

Man nav grūti

Attiecības uzliek pienākumus. Ja, dzīvojot vieni, mēs varam rēķināties tikai ar sevi, tad, esot attiecībās, nākas darīt lietas, kas vairāk iepriecina partneri, nevis pašu. Tāpēc cilvēki bieži stāsta, ka viņiem nav grūti gatavot ēst, nest smagumus, izvēlēties dāvanas, kārtot māju, jo viņi nevēlas likt kādam justies vainīgam.

Bija akcija

Finanses ir klupšanas akmens daudzās attiecībās. Viens no pāra parasti ir izšķērdīgāks savos pirkumos vai naudu tērē pilnīgi bezjēdzīgās lietās, vai tās būtu spēļu konsoles, nesaprotami vadi vai ķermeņa losjons ar marakujas smaržu. Lai izbēgtu no pārmetumiem, kāpēc kāds ir nopircis vēl vienu šallīti vai ripzāģi, daudzi izvēlas melot, sakot, ka cena bijusi tik pievilcīga, ka grēks neņemt.

Jā, pastāsti vairāk

Mēs daudzkārt melojam, izlikdamies, ka mums interesē tavas māsas attiecību drāmas vai tavas draudzenes notievēšanas stāsts. Tikpat neinteresanti daudziem šķiet stāsti par kaimiņa mašīnas remontu vai problēmām darbā. Taču, mēs zinām, ka tev ir svarīgi tajā padalīties un tāpēc mēs klausāmies! Daži uzcītīgākie pat izdomā interesantus jautājumus vai sniedz padomus, šādi parādot, cik ļoti mums rūp partneris.

Es tevi neaprunāju

Daudzi no mums labprāt pavada laiku sava dzimuma kompānijā, lai no sirds izklačotos. Jā, par attiecībām runā gan sieviešu, gan vīriešu kompānijas. Un daudziem no mums ir bail, ka mūsu mīļotais cilvēks kādā reizē atklās saviem draugiem vai draudzenēm ne tās glaimojošākās lietas par mums vai mūsu attiecībām. Vai tā ir vai nav, lai paliek uz viņu sirdsapziņas.

Man vienalga. Dari, kā gribi

Mīļā, ko tev uzdāvināt vārda dienā? Vai es varu brīvdienās braukt uz copi? Vai es varu pārkrāsot virtuvi rozā krāsā? Vai varu nogriezt matus? Šie un citi jautājumi daudziem var šķiet mazsvarīgi, kamēr citiem - katastrofa. Tāpēc katru reizi, kad tavs partneris atbild, ka ļauj tev darīt to, ko gribi, apdomā, varbūt viņš vienkārši negrib ielaisties diskusijā, izteikt pārmetumus vai atklāt aizvainojumu.

Man patīk viss, ko tu dari

Kad esam iemīlējušies, savu draugu vai draudzeni burtiski dievinām. Mums patīk viņu izskats, rīcība, gaume. Taču pēc kāda laika mums sāk kaitināt paradumi, dažas rakstura nianses vai rīcības. Mēs varam izteikt cilvēkam, cik ļoti viņu mīlam, pieņemam un saprotam, bet vienlaikus šausmināties par matiem dušā, nagu griešanas paradumiem vai skaļo ēšanu. Tāda ir mīlestība.

