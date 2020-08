Pārejas posms - menopauze. Kad tā iestājas un kā to izdzīvot?

Menopauze un klimakss

Menopauze iestājas katrai sievietei, sasniedzot noteiktu bioloģisku vecumu. Var uzskatīt, ka menopauze ir sākusies, ja menstruācijas nav bijušas vismaz 12 mēnešus. Menopauzes fizioloģiskā norise ir sarežģīta, tajā iesaistīti vairāki hormoni un bioloģiski aktīvās vielas, taču tās pamata mehānisms ir saistīts ar brīdi, kad sievietes olnīcās ir iztērēti visi folikuli, un tās vairs nespēj pietiekamā daudzumā saražot sievišķo hormonu estrogēnu. Vidēji menopauze iestājas 49 līdz 51 gada vecumā. Katrai sievietei menopauzes izpausmes var atšķirties gan intensitātes, gan sūdzību klāsta ziņā, kas izmaina gan fizisko labsajūtu, gan emocionālo līdzsvaru.

Klimakss jeb premenopauze ir periods, kurā norisinās pāreja no reproduktīvā perioda uz pēcreproduktīvo periodu jeb menopauzi. Klimaksa laikā notiek pakāpeniska olnīcu funkcijas izsīkšana. Ir ļoti grūti prognozēt, kad katrai sievietei individuāli sāksies premenopauze, jo hormonālās izmaiņas sievietes organismā var sākties jau 10 – 15 gadus pirms menopauzes iestāšanās. Šajā hormonālo izmaiņu laikā mainās mēnešreižu biežums, ilgums un asiņošanas stiprums. Intervāli starp mēnešreizēm kļūst garāki un asiņošana var būt neregulārāka.

Menopauzes simptomi

Estrogēna līmeņa samazināšanās sievietei izpaužas ar dažādiem menopauzei raksturīgiem fiziskiem simptomiem. Biežākie no tiem ir karstuma viļņi, svīšana naktīs, locītavu sāpes, nespēks un svara pieaugums.

Var parādīties arī garastāvokļa svārstības, trauksme, nomākums, aizkaitināmība, raudulība, libido samazināšanās, miega un atmiņas traucējumi. Pazeminoties estrogēnu daudzumam, izmaiņas var parādīties arī ādā un gļotādā: āda zaudē elastību, kļūst plāna, raupja, uz sejas un kakla parādās novecošanās pazīmes, maksts gļotāda kļūst sausāka, tās sieniņa – plānāka un ātri ievainojama. Sausuma sajūta makstī var radīt arī sāpes dzimumakta laikā. Var rasties maksts un urīnizvadceļu iekaisumi. Dažkārt sievietēm var parādīties urīna nesaturēšanas pazīmes – neliela urīna daudzuma izdalīšanās šķaudot vai klepojot. Saistaudu atrofija var sekmēt maksts sieniņas un dzemdes noslīdēšanu.

Menopauzes laikā sievietes mēdz piedzīvot svara pieaugumu, kas skaidrojams ar organismā notiekošajām hormonālajām pārmaiņām. Estrogēni, kuru daudzums menopauzes laikā samazinās, ietekmē ķermeņa tauku izvietojumu – tieši tādēļ menopauzes laikā tauki vairāk uzkrājas vēdera daļā. Svara pieaugums nav nenovēršams – regulāri un aktīvi sportojot, ēdot veselīgi un mazām porcijām, to ir iespējams mazināt. Ja neizdodas zaudēt lieko svaru, noteikti ir nepieciešams konsultēties ar ārstu.

Karstuma viļņi

Karstuma viļņi ir viena no fiziskajām izpausmēm, kas var būtiski ietekmēt sievietes pašsajūtu menopauzes laikā. To izcelsmē ļoti svarīga nozīme ir iekšējās termoregulācijas sistēmai, kuru ietekmē sievietes dzimumhormonu izmaiņas. Karstuma viļņi pēc intensitātes un biežuma mēdz būt ļoti atšķirīgi – to laikā sieviete var nosvīst arī tik stipri, ka uz pieres izspiežas sviedru lāses. Karstuma viļņi var skart visu sievietes ķermeni, arī kāju pēdas un plaukstas. To laikā bieži ir novērojama paātrināta sirdsdarbība, asinis sāk riņķot straujāk, un var būt jūtamas sirdsklauves. Karstuma viļņi dienā var mīties ar pamatīgu svīšanu naktī, kas būtiski ietekmē miegu, tādēļ nereti sieviete pat dienas laikā jūtas nogurusi. Nakts svīšanu ietekmē arī stress, ko rada ikdienišķu problēmu risināšana zemapziņā.

Karstuma viļņu rašanos var veicināt arī dažādi ēdieni un dzērieni, tādēļ būtu jāsamazina asu ēdienu, šokolādes, cukura, sāls, kafijas, tējas un alkoholisko dzērienu lietošana uzturā. Jāizvairās arī no bagātīgām maltītēm un ēšanas vēlās vakara stundās. Karstuma viļņu mazināšanai var palīdzēt sojas produkti, jo sojai piemīt estrogēniem (hormoniem, kuru izdalīšanās menopauzes laikā samazinās) līdzīga iedarbība. Karstuma viļņus var pastiprināt un veicināt arī smēķēšana. Aktīva dzīvesveida piekritējām karstuma viļņi ir novērojami daudz retāk.

Menopauzes hormonu terapija

Estrogēnu līmenis menopauzes laikā neizbēgami krītas, radot nepatīkamas izjūtas un veselības traucējumus. Lai mazinātu menopauzes radītos simptomus, pēc ārsta ieteikuma var lietot menopauzes hormonu terapiju (MHT), kas atjauno trūkstošā estrogēna līmeni un būtiski uzlabo pašsajūtu.

Pierādīts, ka sievietēm, kuras lieto estrogēnus, miokarda infarkta un smadzeņu insulta gadījumu skaits samazinās.