Šobrīd sieviete, būdama 27 gadus veca, sociālajā vietnē “Instagram” dalās ar savu stāstu un cenšas iedvesmot citus. “Es iemācījos pieņemt to, ko nevaru mainīt. ” Viņa norāda, ka pozitīvās atsauksmes esot vairāk nekā negatīvās. Sieviete esot iemācījusies mīlēt sevi un citu cilvēku negatīvisms viņu vairs neietekmējot.

“Es nekad nebiju tā īsti pamanījusi, ka cilvēki smejas un aprunā mani. Kādu dienu skolā pie manis pienāca karjeras konsultants un vēlējās ar mani aprunāties. Viņš jautāja, kā jūtos, vai apkārtējie klasesbiedri man ļoti traucē. Tikai tad es palūkojos apkārt un ieraudzīju, cik daudzi sačukstas tieši par mani. Tas visu mainīja, es sāku cīnīties, lai atbrīvotos no sejas apmatojuma,” pusaudžu gadus atceras Toresa. Viņa esot izmēģinājusi ne tikai skūšanos, balināšanu un vaskošanu, bet pat matu noņemšanu ar lāzeru.

Pagrieziena punkts bija sociālo mediju zvaigzne Harnama Kaura ar 150 000 sekotājiem, kura cieš no tā paša sindroma, bet nekautrējas par to. “Nodomāju, ja to var viņa, tad varu arī es,” atceras Toresa, kura lēmumu neslēpt vairs savu bārdu pieņēma 23 gadu vecumā.

“Es gribu palīdzēt cilvēkiem saprast, ka mūsu ķermeņi ir atšķirīgi. Iemācieties sevi pieņemt un mīlēt! Iemācīšanās sevi pieņemt ar bārdu ir labākais, ko esmu šajā dzīvē apguvusi.”