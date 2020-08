EPA/Scanpix

Tā atrodas Eiropā. Kā rit dzīve uz, iespējams, bīstamākās salas pasaulē

Stromboli sala, kas atrodas Tirēnu jūrā netālu no Sicīlijas, ir viena no tālākajām Lipāru arhipelāga salām, kas aiz saviem dzidrajiem jūras ūdeņiem un baltajām pludmales smiltīm slēpj pamatīgas briesmas. Lai vai kā, 300 cilvēki aizvien izvēlas tur dzīvot, bet tūristi steidz to apskatīt.