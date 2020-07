Hokejista Elvja Merzļikina mamma: “Tik brīnišķīgu atpūtu vēlu piedzīvot ikvienai mammai un vecmāmiņai!”

“Staigājot pa apartamentu kompleksa teritoriju, bijām sajūsmā – visi apstādījumi perfekti, pārdomāti līdz sīkākai niansei, darbinieki rosās, viss tik nostrādāts, nu gluži tādā līmenī kā Šveicē!” stāsta hokejista mamma. (Foto: Ulla Krūmiņa)

Līdz šim hokejista Elvja Merzļikina mammai Sandrai Vanagai vasaras baudīšana Jūrmalā, tāpat kā vairumam rīdzinieku, nozīmēja vienas dienas plezīru, ceļu mērojot ar vilcienu vai auto, pa dienu izstaigājoties gar pludmali, sauļojoties un peldoties, bet vakarā atgriežoties mājās. Šoreiz viss bija citādi – veselu nedēļu Sandra kopā ar savu mammu Mildu un mazmeitu Nikolu sajutās kā pilntiesīgas jūrmalnieces. Viņas piedzīvoja īstu kūrorta ceļojumu, apmezdamās apartamentu kompleksā “Turaidas kvartāls”, un dienu no dienas pilnvērtīgi izgaršoja Jūrmalā pieejamās atpūtas un izklaides iespējas – kā pludmali, tā pastaigas pa Jomas ielu, Dzintaru Mežaparkā nodevās aktīvai atpūtai piedzīvojumu parkā “Tarzāns”, kā arī nelaida garām iespēju veselu dienu izdzīvoties “Līvu akvaparkā”. “Un īsti svētki bija sestdienā, kad no rīta saņēmām burvīgas brokastis no “Madam Brioš”, bet pēc tām kopā ar citām tur dzīvojošajām ģimenēm piedalījāmies bērnu meistarklasēs un našķojāmies ar cukurvati,” smaidot stāsta Sandra.

Amerikā esošajam Elvim apartamentus izrāda ar video

“Mans secinājums pēc šīs pieredzes ir sekojošs – nav jābrauc ne uz kādiem Grieķijas, Turcijas vai Spānijas kūrortiem. Mums pašiem ir sava kūrortpilsēta Jūrmala. Tas mums, visai ģimenei, ir atklājums! Ieraudzījām pilnīgi citādu Jūrmalu, nekā līdz šim – mēs tur jutāmies nevis kā vienas dienas iebraucēji, bet gan kā īsti atpūtnieki.

Elvja Merzļikina vecākais brālis Renārs ar sievu Tatjanu, kuri Jūrmalas atpūtniekus apciemoja, atbraucot no Rīgas ar velosipēdiem. (Foto: Ulla Krūmiņa)

Izdevās izbaudīt patiesi pilnvērtīgu atpūtu. Nebija ne prātā skatīties TV pārraides, ne filmas, ne “bakstīties” telefonā. Perfekta izkāpšana no ikdienas, un dzīvojot “Turaidas kvartālā”, nudien sajutāmies kā ārzemēs. Pat aizmirsās, ka esam tepat Latvijā, Jūrmalā, kur parasti ar vilcienu braucu. Ārzemju braucienos jau arī mēdzam ekonomēt laiku, un arī šeit atpūšoties, ievēroju, ka ir tendence darīt tāpat – baudīt intensīvi visu, ko šī iespēja piedāvā,” stāsta Sandra Vanaga, uzsverot, ka lielākā dāvana šajās skaistajās Jūrmalas brīvdienās bijusi kopābūšana ar tuviniekiem. Ne tikai ar mammu Mildu un mazmeitu Nikolu, bet arī ar vecāko dēlu Renāru un viņa sievu Tatjanu, kas no Rīgas atbraukuši uz Jūrmalu ar velosipēdiem pavadīt laiku kopā ar Sandru, Mildu un pašu atvasi Nikolu, kā arī pārnakšņojuši tajos pašos “Turaidas kvartāla” divistabu apartamentos, kur vietas un ērtību visiem bijis gana.

“Prieks, ka sanāca pabūt kopā ar vecāko dēlu Renāru. Visi pludmalē spēlējām dambreti un jauki izrunājāmies gan par viņu, gan Elvi, kurš ar brāli sazinās biežāk. Uzzināju daudz sīkumu, kas notiek, kas nenotiek mūsu ģimenē. Ļoti pozitīvi. Tāda patīkama vienotības sajūta. Šāds notikums ikdienas steigā nav bijis gadiem, bet te visi smaidīgi, priecīgi, draudzīgi... Visu laiku smējāmies!

“Elvis gan “Turaidas kvartālā”, gan pludmalē ar mums bija kopā telefoniski, priecājās par visiem. Ļoti priecājās par mums! Ļoti! Apmierināts un priecīgs, ka visa ģimene ir kopā. Jutu, ka Elvītim jau mazbišķiņ sirsniņā apskrējās, ka viņš nav ar mums...” atklāj NHL kluba Kolumbusas “Blue Jackets” hokeja vārtsarga vecmāmiņa Milda. (Foto: Ulla Krūmiņa)

Vienu vakaru, kad no Amerikas zvanīja Elvis, Renārs ieslēdza videozvanu, un radās iespaids, ka Elvim, redzot mūs visus kopā tik skaistā vietā, sirsniņā kļuva skumji. Arī man bija skaidrs, ka tikai viņa ar savu sievu Aleksandru tur pietrūka – ar mums visiem kopā,” sirsnīgi teic hokeja vārtsarga mamma, atzīdamās, ka Elvis atzinīgi novērtējis mūsu apartamentu interjeru un gaisotni, un paziņojis, ka tieši šādā vietā viņš nākotnē gribētu vasarās dzīvot Latvijā.

Saviļņojums par satuvināšanos ar mazmeitu

Sandra novērtē arī kopābūšanas iespēju ar mazmeitu Nikolu. “Šī nebija klasiska sadzīviska un ikdienišķa satikšanās vai saskriešanās, kā visbiežāk tas mēdz būt, bet gan pilnvērtīgi pavadīts laiks kopā, kurā ir iespēja izdzīvot satuvināšanos. Katru vakaru iegāju pie Nikolas guļamistabā parunāties. Izčalojāmies gan par to, kā viņa jūtas, gan par čaļiem, ar ko apartamentu kompleksa pagalmā bija sadraudzējusies, skraidot un spēlējot paslēpes. Ātri vien sadraudzējās, un bija dienas, kad gāja lejā kopā ar citiem dzīvoties pat uz divām stundām. Man raižu nebija – teritorija ir slēgta, man nav jāuztraucas, un pat negāju, lai netraucētu viņas mieru un neradītu kontrolēšanas sajūtu.

“Brīnišķīga bija viena no dienām, kad kopā izdzīvojāmies pa Dzintaru Mežaparku un piedzīvojumu parku “Tarzāns”. Nikola kāpelēja pa augšu, es staigāju līdzi pa apakšu,” teic hokejista mamma. (Foto: Ulla Krūmiņa)

Sēdējām un pļāpājām kā draudzenes. Lai gan ikdienā notiek ciemošanās, tad šajās brīvdienās “Turaidas kvartāls” pārvērtās par mūsu pasauli. Kamēr mana mamma skatījās TV, es gāju pie Nikolas, un viņa man atklājās kā omei, kā savai draudzenei. Viņa nesen atbrauca no bērnu un jauniešu nometnes, un stāstīja, kādi tur bijuši piedzīvojumi. Šī man bija pirmā šāda pieredze attiecībās ar mazmeitu, un aizvien izjūtu neizsakāmu saviļņojumu,” atzīst Sandra Vanaga.

Savu mammu nekad nebija redzējusi tik laimīgu!

Hokejista mamma spriež, ka nākamreiz noteikti izmantotu arī iespēju sevi palutināt kādā no Jūrmalas sanatorijām. “Te Jūrmalā jau ir daudz iespēju un privilēģiju,” viņa saka, atklādama, ka gandarījumu par skaistajām brīvdienām Jūrmalā vēl vairākas dienas pēc atgriešanās mājās Rīgā paudusi Elvja Merzļikina vecmāmiņa Milda. “Mana mamma ir tādā sajūsmā! Par mūsu kopīgo atpūtu vien runā. Un es esmu laimīga, ka ir prieks tam vecajam cilvēciņam. Par tik karalisku atpūtu, kādu mēs izdzīvojām “Turaidas kvartālā”, viņa nemūžam pat nesapņoja. Mājās pārbraucot, iemiga, un atmostoties teica: “Vai, es esmu mājās!

Ak, cik tur, Jūrmalā, bija labi! Tas plašums, skaistums, skaisti iekārtotā un iekoptā apkārtne kvartālā, jūra... Viņa vairākas dienas par to vien runā, cik viņai tas ir bijis skaists notikums.

Tas viņai ir bijis tik nozīmīgi, ka mēs neviens no tuviniekiem pat nenojautām. Viņa taču nekur gadiem nav bijusi. Visu laiku viņa pucējās un labi izskatījās. Visas šīs dienas viņa bija tik laimīga un pacilāta. Nebiju tik laimīgu viņu redzējusi!” priekā dalās Sandra Vanaga, secinot: “Veciem cilvēkiem nevar būt nekas labāks par šo! Tagad dēļ kovida jo īpaši, kad vispār nekur ilgi nevarēja braukt. Tāpat vecāka gadagājuma cilvēkiem problēmas sagādā arī lidošana lidmašīnās, bet ticiet man, Jūrmalā ir iespēja atpūsties un uzlādēties tikpat pilnvērtīgi kā kādā ārzemju kūrortā. Un nav nedz jāsver čemodāni, nedz jālido.

Omei šis bija liels, liels notikums! Gar jūru izstaigājāmies. Ir milzīga atšķirība, vai aizbrauc uz vienu dienu pasauļoties vai gar jūru pastaigāt, vai ir iespēja tur pabūt vairākas dienas vai pat nedēļu. Katru dienu bija iespēja glīti saposties, kā uz svētkiem, gājām staigāt pa Jomas ielu.

Vari sajusties kā pilnvērtīgs cilvēks! Ieteiktu ikvienam bērnam vai mazbērnam, kas savu dzīvi ir nodrošinājis, apsvērt iespēju šādā veidā palutināt un iepriecināt savus vecākus vai vecvecākus,” spriež Latvijas hokeja izlases vārtsarga Elvja Merzļikina mamma Sandra Vanaga.