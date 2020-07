Atkal pietūkušas kājas: ķirurģes padoms, ko darīt

Ko vari darīt?

■ Valkāt vēnu kompresijas zeķes. Tas ir efektīvākais veids, kā neļaut kājām pietūkt. Ja zini, ka vēnas ir veselas, tomēr kājas tik un tā pampst, valkā pirmās klases kompresijas zeķes. Otrās un augstākas klases kompresijas zeķes jau ir domātas cilvēkiem ar vēnu slimībām, un to nepieciešamību un piemērotību izvērtēs flebologs jeb vēnu ārsts.

Iesaku uzvilkt kompresijas zeķes, ja jālido vai jābrauc garākos pārbraukumos ar automašīnu neatkarīgi no tā, vai ar vēnām ir bijušas problēmas vai nav.

■ Mazgāties vēsā ūdenī, nevis karstā, ilgi negulēt karstā vannā, izvairīties no ilgas karsēšanās pirtī. Pēc dušas, pirts apmeklējuma, vannas obligāta ir kontrastduša, kas jānobeidz ar vēsa ūdens šalti.

■ Veikt kāju vingrinājumus. Lai apakšstilbu muskuļu "pumpis" darbotos un veicinātu asiņu plūsmu no apakšas uz augšu, ir jākustina pēdu locītavas, it kā imitējot staigāšanu, jāpamīņā pēdas no papēžiem uz pirkstgaliem. Iesaku izkustēties vismaz reizi stundā.

■ Dzert daudz šķidruma, īpaši karstajā laikā, jo svīstot asinis kļūst biezākas un palielinās trombožu risks.

■ Valkāt ērtus apavus. Ikdienas apavi jāizvēlas ar zemu vai vidēji augstu papēdi (līdz 4 cm), jo, staigājot uz augstiem papēžiem, tiek nobloķēts muskuļu pumpis un rodas venozā stāze.

