Jau vakar sociālās saziņas tīkla "Instagram" īso video sadaļā Sedokova un Timma, kuri pašlaik atrodas Maiami, atbildējuši uz vairākiem fanu jautājumiem. Viens no tiem bija: "Vai jums būs kāzas ar Jāni?" Kad Sedokova šo jautājumu Timmam nolasīja, viņš atbildēja: "Protams, ka būs!", bet tad līksmi pārvaicāja: "Man ar Jāni?" Bet pēc tam norādīja, ka tas jau ir jautājums Annai, kura savukārt šķelmīgi attrauca: "Es zinu atbildi."

Šodien Anna sociālajā tīklā Instagram nodemonstrējusi iespaidīgu saderināšanās gredzenu. Spriežot pēc fotogrāfijām, basketbolists bildinājumu izteicis uz jahtas.

Timma un Sedokova devušies uz Maiami, lai tur apciemotu Annas meitu Moniku, kas dzimusi dziedātājas laulībā ar Maksimu Čerņavski. Nupat Monika nosvinēja deviņu gadu dzimšanas dienu.

Anna precējusies ir bijusi divas reizes - nepilnus divus gadus ar pazīstamo baltkrievu futbolistu Valentīnu Beļkeviču, kura dēļ aizgāja no populārās grupas "VIA Gra". Kad Anna uzzināja, ka Valentīns viņu krāpis, laulībai pienāca beigas. No šīs laulības Annai ir 14 gadu veca meita Alina. Par otro Annas vīru kļuva uzņēmējs Maksims Čerņavskis – šī laulība ilga divus gadus, bet tad Sedokova, uzzinājusi par vīra dēku ar citu "VIA Gra" dalībnieci, pavēstīja par šķiršanos. Savukārt bērnu Annai ir trīs - bez Monikas un Alinas vēl 2017. gada aprīlī dzimušais dēls Hektors, viņa tēvs ir uzņēmējs Artjoms Komarovs, ar kuru Anna pašķīrās drīz pēc dzemdībām.

Latviešu basketbolists, savukārt, bijis precējies ar Sanu, kas viņam 2018. gada vasarā dāvāja dēlu Kristianu.