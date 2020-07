Viņiem ir 32 gadu starpība un laimīga laulība jau 17 gadus! Tiesa, bieži viņus notur par tēvu un meitu

View this post on Instagram

Happy 17th wedding anniversary to my husband, life partner, father to our fur-babies, and soulmate. I can’t wait to see what adventures we have ahead of us! I love you forever!!! 💓💓💓 . . . . . #agegap #agegaprelationship #agegapromance #agegaplove #agegaplife #agegaplovestory #agegaprelationships #agegapcouple #agegapmarriage #agegapcouples #agegapcommunity #agedifference #maydecember #maydecemberromance #maydecembercouple #ageisjustanumber #anniversary #thisismystory #agegappodcast #loveislove #happyanniversarymylove #happyanniversary #happyanniversary❤️