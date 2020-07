Grūtniece pamatīgi samulsina sociālos tīklus, sarīkojot fotosesiju ar tūkstošiem bišu uz vēdera

Amerikāniete savā "Facebook" profilā dalījusies ar fotogrāfijām, kurās viņa pozē ar atkailinātu vēderu, uz kura, pēc viņas sacītā, sēž 10 tūkstoši bišu, vēsta "Daily Mail".



Sieviete bija 37.grūtniecības nedēļā un sociālo tīklu lietotājiem norādīja, ka viņai nedraudēja briesmas, kā arī to, ka fotosesijas laikā viņa netika sadzelta. Neparasto ideju atbalstījis arī Betānijas ārsts, neskatoties uz to, ka viņai no bišu dzēlieniem ir alerģija.

Šobrīd Betānija kopā ar vīru Periju ir trešā bērniņa gaidībās. (Foto: Facebook)

Fotoattēli ātri tika pārpublicēti un izplatījās internetā, nobiedējot pat visdrosmīgākos cilvēkus. Viņiem nebija skaidrs, kāpēc rīkot acīmredzami nedrošu fotosesiju un apdraudēt savu un mazuļa dzīvību. Tāpat viņi šaubījās arī par to, vai ārsts tiešām devis atļauju šādai neapdomīgai pacientes rīcībai.



Pēc saņemtajām negatīvajām atsauksmēm Betānija nolēma, ka nepieciešams savu ideju paskaidrot. Viņa pastāstīja, ka jau kādu laiku nodarbojas ar biškopību un zina, kā izturēties pret šiem kukaiņiem. Fotosesija viņai bija nepieciešama, lai beidzot atgūtos no smagas depresijas, kas sievietei pēc spontānā aborta iestājās pagājušajā gādā. Par jauno grūtniecību Betānija nevienam ilgi neuzdrošinājās stāstīt, baidoties, ka atkal var zaudēt bērnu. Tikai tagad, pateicoties ģimenes atbalstam, viņa atkal jūtas laimīga un pārvarējusi visas bailes.

Betānija ar vīru un diviem bērniem. (Foto: Facebook)

"Tas nav tikai fotoattēls ar sievieti un bitēm uz viņas vēdera. Tas ir daudz kas vairāk. Es ceru, ka kādu dienu mani bērni apskatīs šo attēlu un redzēs, ka es esmu cīnītāja," skaidro Betānijas Karulaka-Beikere.