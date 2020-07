Bērna nēsāšana slingā: ko ievērot Latvijas vasarā

“Slings vai ergosoma vecākiem, ar kuriem esmu strādājusi, nekad nav bijusi “modes lieta”. Tā ir izvēle ar konkrētu pamatojumu, ar konkrētu vajadzību. Ja, piemēram, mazulis ratos guļ tikai piecas minūtes un tad viņš pusstundu jānēsā rokās, neērtā pozīcijā, vēl paralēli cenšoties stumt tukšos ratus, iespējams, arī valdot divgadnieku pie otras rokas, loģiski, ka tādā gadījumā labāks variants ir slings,” vecāku motivāciju izmantot bērna nēsāšanas palīgrīku komentē Evita Žvagiņa-Jākobsone.

Domājot par neprognozējamām Latvijas vasarām, eksperte mudina vecākus ieklausīties savās un bērna sajūtās, izvērtējot gan vajadzību kaut kur doties, gan dienas laiku, kas izvēlēts pastaigai, gan apģērbu. “Parasti vecāki uztraucas, vai, lietojot slingu, nav iespējams sakarsēt mazuli un vai ir kāda maksimālā temperatūra, pēc kuras noteikti bērnu nevajadzētu siet lakatā. Šeit jāatzīmē, ka ikviens esam citāds – kādam kļūst karsti +18 °C, taču citam tikai pie +25 °C beidzot ir vasaras sajūta, tāpēc ir jāieklausās sevī,” norāda eksperte.

Vecākiem ir jāņem vērā, ka vasarā slingā būs karsti kā mazulim, tā pieaugušajam, taču, ja ir pieņemta izvēle mazuli siet lakatā, vecākiem ieteicams:

nekur nedoties ar mazuli dienas vidū tiešos saules staros, kad temperatūra ir visaugstākā. Vajadzētu izvēlēties rītu vai vakaru un uzturēties ēnā;



mazuli slingā iesiet bez drēbēm, vienās autiņbiksītēs. Svarīgi starp bērnu un pieaugušo atstāt elpojošu kokvilnas vai linu audumu. “Āda-āda” kontakts tveicīgā laikā nebūs ērts nedz mazulim, nedz vecākiem. Ja mammai ir dziļš dekoltē, tad var ieklāt marles autiņu, kas uzsūks sviedrus;



padomāt par bērna kājām un galvu, kas atrodas ārpus slinga. Uz kājām var uzklāt aizsargkrēmu pret saules stariem vai uzvilkt garākas zeķes, getras, galvai nepieciešama cepurīte. Ja ir par karstu, bērns grozās un cepure neturas vietā, var izmantot lietussargu, kas labi pasargā gan pieaugušo, gan bērnu no saules stariem. Mammas dažreiz lieto arī saules cepures ar ļoti platām malām, kas aizsedz arī mazuli.

Tā kā Latvijas vasarās laikapstākļi mainās ātri, eksperte norāda, ka arī ar mazuli slingā no neliela, silta lietus var labi patverties zem lietussarga, taču, protams, no pastaigām negaisa laikā ir jāizvairās.

Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” 10. jūlijā plkst. 13.00 rīko vebināru par jaundzimušo aprūpi un hendlingu. “Skolas Mammām un Tētiem” vebināru vadīs sertificēta bērnu nēsāšanas un zīdīšanas konsultante Evita Žvagiņa-Jākobsone.

Vebinārā par jaundzimušā aprūpi ar jaunajiem vecākiem, kā arī vecākiem gaidībās runās par mazuļa kustību nozīmi, kustību sajūtu un sasprindzinājumu, ergonomiskām pozīcijām uz rokām pretēji pozīcijām, kas vecākiem un bērnam rada sasprindzinājumu un apgrūtina nēsāšanu, kā arī par pareizu pozu izvēli, mazuli mazgājot, vannojot, paceļot un noliekot, kā arī ģērbjot vai mainot viņam autiņus u.c.

Vebinārā varēs noskaidrot, ko bērna anatomija mums stāsta par to, kā mazulis vēlētos atrasties uz mūsu rokām. Mazuļa nēsāšanu un aprūpi apskatīsim no dažādiem aspektiem – psihoemocionālajiem, ergonomiskajiem, anatomiskajiem, fizioloģiskajiem, bioloģiskajiem un ķermeņu mijiedarbības aspektiem. Vebināra vadītāja, izmantojot lelli kā uzskates līdzekli, parādīs praktiskus bērna aprūpes, nēsāšanas un pacelšanas/nolikšanas pamatprincipus, kas noderēs gan mammām, gan tētiem, gan citai tuvai personai no jaundzimušā pirmās dienas līdz četru mēnešu vecumam.

Vebināra vadītāja Evita Žvagiņa-Jākobsone ir sertificēta bērnu nēsāšanas un zīdīšanas konsultante, kinestētiskā hendlinga praktiķe, “ManiSlingi” idejas autore un Vecāku izglītības programmas trenere. Attālinātajai lekcijai iespējams pieteikties portāla “Mammamuntetiem.lv” sadaļā “Skola Mammām un Tētiem”.