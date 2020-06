Sievietes intīmā higiēna: farmaceite iesaka, ko ņemt vērā karstās vasaras dienās

■ Izvēlies atbilstošu apakšveļu.

Apakšveļai jābūt no elpojoša materiāla, piemēram, kokvilnas, un atbilstoša izmēra. Ikdienā nav jāvalkā stringu tipa biksītes. Apakšveļa jāmaina vienu reizi dienā, un tās mazgāšanai ieteicami pēc iespējas saudzīgāki līdzekļi.

■ Izvairies no cieša apģērba.

Vasaras sezonā būtiska nozīme ir ne tikai apakšveļas, bet arī pārējā apģērba izvēlei. Apģērbam jābūt vieglam, elpojošam. Labāk vilkt kleitas un svārkus, nevis ciešus šortus, kas veicina svīšanu.

■ Izraugies piemērotus mazgāšanas līdzekļus.

Mazgāties ieteicams divas reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja nepieciešams, to var darīt biežāk, bet jāpatur prātā, ka arī pārlieku bieža mazgāšanās nav ieteicama. Intīmās zonas kopšanai nevajag izmantot klasiskās dušas želejas vai ziepes, to vietā jāizvēlas mikroflorai atbilstoši intīmās kopšanas līdzekļi. Tāpat ir pieļaujama mazgāšanās ar tīru, siltu ūdeni vai, piemēram, ar kumelīšu uzlējumu. Pēc mazgāšanās rūpīgi jānoslaukās.

Kā vasaras, tā jebkurā citā sezonā nevajag veikt iekšķīgu maksts skalošanu – tās laikā no maksts tiek izskaloti fizioloģiski nepieciešamā mikroflora, samazinātas maksts dabīgās aizsargspējas un radīti piemēroti apstākļi iekaisumiem, infekcijām.

■ Parūpējies par maksts mikrofloru.

Vislabāk, ja maksts mikroflora ir normāla. Tomēr nereti, piemēram, vairākas dienas pēc kārtas peldoties upē, ezerā vai jūrā, tajā var rasties izmaiņas un līdz ar to diskomforts. Vaginālo mikrofloru var atjaunot vai uzlabot, lietojot vaginālās pienskābās baktērijas.

■ Sargā sevi no cistīta.

Vasarā sievietēm samērā izplatīta saslimšana ir hronisks urīnceļu iekaisums jeb cistīts. Baktērijas visbiežāk nonāk urīnceļos caur urīnizvadkanālu, jo sievietēm tas anatomiski ir īsāks nekā vīriešiem. Tāpēc sievietes ar cistītu slimo desmit reizes biežāk. Risinājums – īpašas rūpes par savu intīmo veselību.

