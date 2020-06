Atvērsies jauni ceļi un iespējas - horoskops visām zodiaka zīmēm no 15.06. līdz 21.06.

AUNS

Katru komplimentu un labi skanošu uzslavu tev nāksies vētīt gana kritiski, jo ne visas laipnības tiks teiktas no sirds. Rūpīgi izvēlies cilvēkus, kuriem uztici savus noslēpumus. Labāk pavadi laiku šaurā draugu vai radu lokā. Svarīgu lēmumu pieņemšanu var kavēt pārlieku kritiska attieksme pret visu un visiem. Lai mazinātu spriedzi, liec akcentu uz to, ko iegūsi, nevis zaudēsi.

VĒRSIS

Saturīgai laika pavadīšanai izvēlies kompāniju, kurā jūties kā zivs ūdenī. Laba oma atvieglos saprašanos, uzlādēs un iedvesmos apņēmīgai rīcībai. Vēlāk nepārspīlē sīkas nebūšanas, necenties visu pārlieku kontrolēt un vadīt. Uzmanīgi seko līdzi pārmaiņām, kas notiek apkārt, atceries pieļautās kļūdas, lai no jauna neiekultos sarežģītā situācijā. Nopietni izturies pret dažādiem pārbaudījumiem, atestācijām.

DVĪŅI

Jaunu ideju īstenošana būs atkarīga no tavas spējas iejusties sabiedrībā, vadīt citus, mācēt nogaidīt un nepieņemt sasteigtus lēmumus. Ekstravagantas uzvedības dēļ daži tevi uzskatīs par neaprēķināmu būtni. Koncentrējies uz saviem tiešajiem pienākumiem, ieguldi enerģiju darba lietās. Tiecies ar seniem draugiem, skolas vai studiju biedriem. Atpūties, kavējies kopīgās atmiņās.

VĒZIS

Izvairies no dzēlīgām piezīmēm līdzcilvēku virzienā. Nekļūsti augstprātīgs, nepiedēvē sev lielākus nopelnus, nekā tie ir patiesībā. Velti laiku redzesloka paplašināšanai, zinību iegūšanai, vari uzsākt jaunus kursus, studijas. Vēlāk var pastiprināties nedrošības sajūta. Mēģini visu apkārt notiekošo uztvert ar vēsu prātu, katru soli kā nākas pārdomāt. Nedari neko ar nepatiku vai tikai tādēļ, lai kādam izpatiktu.

LAUVA

Dodoties ceļā, tevi gaida dažādi piedzīvojumi un jaunas iepazīšanās. Būs situācijas, kurās neatliks nekas cits, kā paļauties uz amatpersonu godaprātu un izpratni par likumā ierakstīto. Atjautību izmanto, lai uzjautrinātu līdzpilsoņus, nevis izteiktu ironiskas piezīmes. Savu mērķu īstenošanai tev lieti noderēs izpratne par to, kas ir pareizi, kas nepareizi.

JAUNAVA

Esi gatavs tam, ka ne viss ritēs, kā plānots, iespējamas negaidītas izmaiņas. Pievērs uzmanību katram sīkumam, detaļai, attīsti savas radošās spējas. Dotā vārda turēšana prasīs no tevis daudz spēka un līdzekļu, bet ieguvums būs niecīgs. Var neizdoties pat vislabākā iecere – ja nerīkosies uzmanīgi, iespējama vilšanās, zaudējumi. Meklē saprātīgu vidusceļu starp savām vēlmēm un iespējām.

SVARI

Pieaugs tava pašapziņa. Veiksmīgi būs ar mantojuma kārtošanu saistīti netāli braucieni un konfidenciālas sarunas. Nepieļauj pārgalvīgu rīcību, priekšlaicīgi neieskaiti sevi uzvarētāju rindās. Nestabilas var kļūt attiecības ar laulāto draugu. Savstarpējās sarunās kritikas būs vairāk nekā atzinības, pietiks ar pavirši izmestu aizrādījumu, lai izceltos strīdi un nesaskaņas.

SKORPIONS

Iegādājoties sadzīves tehniku vai elektronikas preces, rūpīgi pārliecinies par to kvalitāti un garantijām. Neizmet lietošanas instrukcijas, tās noderēs tad, ja bojājumu gribēsi novērst paša spēkiem. Vēlāk iespējamas dažādas aizķeršanās un nebūšanas darbā. Notikumu gaitu pozitīvi var ietekmēt tikšanās ar senu paziņu. Neitrāls skats no malas palīdzēs adekvātāk novērtēt situāciju.

STRĒLNIEKS

Nepieļauj, ka azarts un pārgalvība gūst uzvaru pār loģiskiem apsvērumiem. Kad risks neattaisnosies, sāpīgi būs apzināties, ka varēji izvairīties no zaudējuma, bet to neizdarīji. Aktuāli var kļūt jautājumi, kas saistīti ar ģimeni, radiniekiem. Lieli plāni būs ne tikai tev, bet arī citiem. Neļauj virspusējam priekšstatam vai nepatikai pret kādu atturēt tevi no kopīgu plānu īstenošanas.

MEŽĀZIS

Informācijai būs tendence nokļūt to cilvēku rokās, kam nemaz nevajadzētu to gūt. Piedomā pie tā, kam un ko uztici. Izvairies no tādu tēmu apspriešanas, kas var kaitēt tavai reputācijai. Cerēto atpūtu var izjaukt sīki, mazi pienākumi. Lai starp profesionālo un personīgo dzīvi valdītu līdzsvars, būs jāpiestrādā īpaši. Liec akcentu uz kopīgiem nākotnes plāniem, tas veicinās pozitīvu emociju rašanos.

ŪDENSVĪRS

Esi kritisks un liec lietā savu nerimtīgo prasīgumu. Ja sarežģītā situācijā izdosies izgrozīties un panākt savu, pieaugs apņēmība un optimisms. Nepārdzīvo, ja daudz kas īstenojas citādi, nekā plānots. Pārdomā notikumus un mēģini saprast, ko izdarīji aplam, kur kļūdījies pats, kur pārlieku paļāvies uz citiem. Kāda iepazīšanās var kļūt par sākumu ilgstošai draudzībai.

ZIVIS

Lai arī pašam ar līdzekļiem nebūs pārlieku dāsni, neatsaki palīdzēt cilvēkiem, kas reiz palīdzējuši tev. Citādi gaidītās atzinības vietā var gadīties sastapties ar rezignētu vēsumu. Ja nevari savilkt galus, savelc jostu. Tiklīdz vajadzēs risināt personiskas problēmas, vari apjukt un tā vietā, lai aktīvi rīkotos, iegrimt sevis žēlošanā. Svarīga lomu tādos brīžos būs tavam gribasspēkam.

