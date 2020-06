Eksperiments nr. 2: kā bērni vērtē produktu par super izdevīgām cenām no "Maxima"?

Vairāk padomu par to, kā dzīvot taupīgi un veselīgi, lasi šeit.

Ja iepriekšējā eksperimentā pārbaudījām, vai bērni orientējās preču cenās, tad šoreiz jautājām, vai mazajiem ekspertiem garšo produkti, kas šobrīd “Maxima” veikalos ir par īpaši izdevīgām cenām.

Vērtēšanas laikā mazie eksperti ēdienu izpētīja, pataustīja, teju vienmēr arī pasmaržoja, protams, arī nogaršoja un izteica savu vērtējumu.

Turklāt bērni pastāstīja par vēl vienu viņiem svarīgu niansi. Interesanti, ka mazajiem gardēžiem ir ne tikai iecienītākie ēdieni, bet arī mīļākais, pašu izdomātais veids, kā tos baudīt.

Noskaties video un uzzini, kuram produktam bērni prasīja papildporciju teju acumirklī. Noskaidro, kurš no sāļajiem produktiem tika sagaidīts ar patiesu prieku, un kāds ir viņu gala secinājums.

Kopš maija ir paplašināts pārtikas produktu un preču klāsts, kurus turpmāk "Maxima" veikalos varēs iegādāties par samazinātām cenām .

Priecīgi, garšīgi paēduši bērni un saudzīgas cenas ģimenes budžetam sniedz dubultprieku vecākiem!

Jau drīzumā pastāstīsim, vai mūsu eksperimenta dalībniekiem patīk gatavot, kādu maltīti viņi paši varētu vai gribētu iemācīties uztaisīt.

