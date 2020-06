View this post on Instagram

This is my first picture using my real blood that I can post for my friend @whitetailhntr. The very first picture with my blood belongs to my friend @kissmyfist561 , and unfortunately I can not publish it. Why did I start to do this? Because I can. Because for me it is not a big deal to get a little of my blood and add it to the picture. I first shed my blood for 7 years in the boxers ring, and now for 4 years I have been shedding in a cage, and for me it is quite normal. My art has always been part of me, and now in my art will be part of me in the literal sense. And this is funny, because I will someday leave, but some part of me will still remain in this world. The only question is whether people want to have such a memory of me. I know that many people do not have good associations with blood. Someone is a believer, and religion takes this badly. I understand that we are all different people, and I respect the point of view of everyone. I still paint without blood. But now I can add if you want to have such a memory of me. Thanks to my friend Vincent @vincent_castiglia for helping me get my blood in a safe way. Thank you for the inspiration, experience and a bunch of treasures that you gave me (and I'm not talking about things). You will forever remain in my memory and my heart.❤ Это моя первая картина с использованием моей настоящей крови, которую я могу опубликовать для моего друга @whitetailhntr. Самая первая картина с моей кровью принадлежит моему другу @kissmyfist561 , и к сожалению я не могу ее опубликовать. Почему я начала это делать? Потому что я могу. Потому что для меня ничего не стоит достать немного моей крови и добавить в картину. Я проливала свою кровь сначала 7 лет на боксерском ринге, а теперь уже 4 года проливаю в клетке, и для меня это вполне обычное дело. Мои арты всегда были частью меня, а теперь в моих артах будет часть меня в прямом смысле. И это забавно, ведь я когда нибудь уйду, но какая то часть меня все равно останется в этом мире. Вопрос только в том, захотят ли люди иметь такую память обо мне. Я знаю, что у многих людей не хорошие ассоциации с кровью. Продолжение на русском в коментариях👇