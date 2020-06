Atklāta saruna: kāda ir patiesība par izslavēto Stokholmas diētu

Kāda bija Tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Nekad nedomāju, ka man kādreiz būs nepieciešama diēta - vienmēr esmu bijis sportiski aktīvs un kustīgs. Tomēr vienā brīdī ik vakara tradīcija - lielā izēšanās pie TV - sāka par sevi manīt. Kādu laiku vienkārši noraudzījos, kā aug puncis...

Kāda bija Tava motivācija notievēt tieši tagad?

Ziniet, kā ir tad, kad, šķiet, auto stūrē ar savu vēderu? (smejas) Tā arī bija mana motivācija! Liekais svars ļoti traucēja - kustības palika apgrūtinošas un skats spogulī, maigi sakot, biedējošs. Tuvojās svarīgs darba pasākums un es gribēju izskatīties labi.

Kā Tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Mani iedvesmoja policijas priekšnieka Inta Ķuža panākumi - mīnuss 40 kilogrami ar Stokholmas diētu. Lasīju par viņa pieredzi žurnālā. Tad kādu vakaru, sēžot pie datora un atkal ēdot, lasīju citu cilvēku atsauksmes un nolēmu pamēģināt. Gribēju paeksperimentēt uz savas ādas.

Kā Tev veicās ar diētas ievērošanu?

Diēta mainīja manus ēšanas paradumus. Uzturā sāku lietot līdz šim neiepazītus produktus un to kombinācijas.

Ja sākumā tas bija neliels izaicinājums, ar laiku iegāju azartā. Vēl jo vairāk tāpēc, ka pēc pirmās nedēļas biju zaudējis jau 5 kilogramus. Receptes bija vienkāršas, bet tik garšīgas, ka sieva tās turpina gatavot vēl tagad. Arī produkti bija viegli pieejami veikalā.

Lai arī ievēroju diētu, neizlaidu nevienus svētkus un ar to saistītos gardumus. Mana Stokholmas diētas uztura konsultante man deva ieteikumus, kā darīt tā, lai pat pēc svētkiem kilogrami neatgrieztos. Kopumā es zaudēju 13 kilogamus un tagad jūtos savā labākajā formā.

Vai Tu rekomendētu izmēģināt Stokholmas diētu citiem cilvēkiem?

Atbrīvojoties no liekajiem kilogramiem, jūs jutīsieties labāk nekā jebkad! Ar savu piemēru jau esmu iedvesmojis gan savu ģimeni, gan kolēģus. Es mēdzu veikalā rokās paņemt 13 kg cukura pakas un atgādināt sev, cik ļoti mans liekais svars mani kādreiz mocīja. Nenovēlu to nevienam! Piesakies Stokholmas diētai un beidzot saved kārtībā savu augumu. Katrs no mums to ir pelnījis!

