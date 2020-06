Ģirts Ķesteris kļuvis par vectētiņu

View this post on Instagram

4. marta transformācija. Mēnesi atpakaļ pārkāpu citā dzīves autiņā. Viss no jauna. Mācos pedāļus, mācos uzsākt, izņemt līkumus, apbraukt bedres. Loģiski, ka nesanāk viss uzreiz. Ir ego un pašvērtējuma buktes, dažkārt izšauti drošinātāji, mīkstais riteņos, dūmojošs izpūtējs un kas tik vēl ne. Kā jau liekot mammas tiesības:) Bet tad es paskatos atpakaļskata spogulītī un tur mana jaunā pasažiere. Čau, Almiņ! Cik forši, ka Tu ar mums! Piesprādzējies, uzgriežam labu mūziku un laižam dzīvē, yeeeeah❤️💥