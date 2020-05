Ko darīt, ja jāpaliek mājās kopā ar bērnu? 10 veidi, kā jēgpilni pavadīt laiku ar bērnu!

Zemāk ir piedāvāti 10 veidi, kā pavadīt laiku mājās ar bērniem radoši un noderīgi!

1. Ēst gatavošana kopā ar bērnu

Tas būs jautri gan jums, gan bērnam. Turklāt jūsu bērnam būs iespēja apgūt vērtīgas prasmes. Viņš varēs iemācīties sekot līdzi receptei vai vecāku norādījumiem, būt uzmanīgam un arī, kas virtuvē ir ļoti svarīgi, attīstīt kulināro intuīciju un citas pilnīgi jaunas prasmes. Sākumā izvēlieties kādu viegli pagatavojamu ēdienu vai kūku, kas jūsu bērnam garšo. Pagatavojiet to kopā no paša sākuma. Tādējādi mazais ielāgos, ka ne viss nāk viegli, un ir lietas, kuru radīšana prasa darbu un laiku. Ļaujiet bērnam nosmērēties, neliedziet viņam darboties, ja vien tas nerada viņam apdraudējumu. Kēksiņu vai kūkas dekorēšana ir ideāls nodarbes noslēgums. Ļausim bērnam piedalīties un izbaudīt visu procesu no sākuma līdz beigām. Ja jūs tomēr neuzskatāt sevi par kulinārijas ekspertu, tad vismaz pamēģiniet pagatavot krāsainas sviestmaizes vai uzkodas.

2. Galda spēles

Interneta laikmetā ir vērts pameklēt kādu mazliet citādāku izklaidi. Piemēram, vecās labās galda spēles. Ja jums vēl ir saglabājušās spēles no vecajiem labajiem laikiem, tad tā būs jūsu priekšrocība – parādīt jūsu bērniem, ko jūs spēlējāt, kad tiešsaistes izklaides vēl nebija tik plaši pieejamas. Jāatzīst, ka jauno spēļu piedāvājums ir diezgan iespaidīgs. Tomēr mums vajadzētu rīkoties gudri un izvēlēties tādas spēles, kuras atbilst jūsu bērna vecumam un interesēm. Iespējams, ka vecākiem bērniem patiks spēlēt tradicionālās vārdu spēles, "Monopolu" vai citas stratēģiskās spēles. Jaunākos bērnus var rosināt spēlēties ar rotaļlietām, bet ir ieteicams spēlēt arī prasmes attīstošas spēles, piemēram, Jengu. Var izrādīties, ka dažas no spēlēm palīdz attīstīt bērna manuālās prasmes. Var apsvērt arī dažas pieaugušo izklaides, piemēram, lomu spēles. Tajās dalībniekiem ir jāliek lietā milzu izdoma un jābūt pietiekami atraktīviem, lai spētu konkurēt ar elektroniskajām ierīcēm.

3. “Ko es protu?“ kopā ar bērnu

Internetā ir atrodamas dažādas pamācības, kā pašiem kaut ko izveidot no priekšmetiem sev apkārt. Mēs dzīvojam laikā, kad pieeja informācijai ir plaša un neierobežota. Viss, kas jāzina, ir kā to izmantot. Mēs varētu kopā izveidot kādu rotaļlietu vai nieciņu. Piemēram, leļļu māju no kartona kastes, mēbeles no kartona, drēbes no audumiem, kurus mēs ilgu laiku neesam lietojuši un kuri mums mājās ir sakrājušies. Mēs varam savākt kopā vajadzīgos instrumentus un rīkus, bet mēs arī varam izveidot nelielu kasti bērna pirmajam vienkāršu instrumentu komplektam. Tomēr parūpējieties arī par drošību.

Mēs varam izgatavot dekorācijas bērna istabai, dažus elementus atsvaidzinot vai izveidojot tos no jauna, piemēram, kādu interesantu apgaismojumu, ko mūsdienās var dabūt gatavu bez liekām pūlēm un lēti. Laba ideja varētu būt arī pašiem izgatavot kādu mūzikas instrumentu un vēlāk sarīkot koncertu vai sacerēt vienkāršu dziesmiņu. Šī ir arī lieliska iespēja pašiem sagatavot dāvanu kādiem svētkiem, kas tuvojas.

4. Trenēšanās pareizi tīrīt zobus

Šī mūsu bērniem ir lieliska iespēja iemācīties pareizus higiēnas paradumus, to skaitā mutes higiēnu. Mēs varam pavadīt laiku kopā, ne tikai spēlējoties, bet arī ieaudzinot noderīgus paradumus, kuri būs kopā ar bērnu visu viņa dzīvi. Neaizmirstiet, ka trenēšanās pareizi tīrīt zobus var būt arī pilna jautrības. Kā tas ir iespējams? Piemēram, izmantojot Oral-B Disney taimera aplikāciju un piešķirot balvas, tiklīdz jūsu bērns ir iztīrījis zobus pareizi. Jums tikai jāpaskatās jūsu viedtālruņa ekrānā. Ja mazais lieto zobu birsti pareizi, tad parādās ekrānā paslēptais attēls. Tai pat laikā jums vajadzētu pievērst uzmanību, vai jūsu bērns tīra zobus pareizi pēc norādījumiem, un uzreiz izlabot kļūdas. Aplikāciju var savietot ar Oral-B Kids zobu birstēm. Tomēr jāatceras, ka tas viss ir ne vien jautrība, bet arī rūpes par visiem tiem aspektiem, kuri saistīti ar mācīšanos tīrīt zobus pareizi

5. Vingrošana vai dejošana

Vēl viens svarīgs elements, rūpējoties par sevi, ir fiziskās aktivitātes. Īpaši šajā laikā, kad mums jāpaliek mājās, un, ja bērns nav saslimis, ir svarīgi rosināt bērnu uzsākt deju vai mājas fitnesa nodarbības. Kamēr mūsu bērni vēl ir mazi, mums jāieaudzina viņos veselīga dzīvesveida vērtība. Ik uz soļa mums jāuzsver aktīva dzīvesveida sniegtās priekšrocības un pēc iespējas jāmazina priekšstats par to kā par apnicīgu pienākumu. Ja jūsu bērni ir mazi, tad ideāli piemērota būs dejošana. Te nav runa par nogurdinošiem vingrojumiem, bet gan par izklaidējošu kopīgu aktivitāti, kas pie viena arī trenēs mūsu ķermeni. Kādi vēl ir ieguvumi, ja neskaita labāku garastāvokli? Endorfīni, labsajūta, veselīga attīstība un … labs miegs jūsu bērnam. Par to mēs vēlāk vakarā paši priecāsimies.

6. Krāsošana, izgriešana, veidošana

Savu prātu mums vajadzētu trenēt dažādos virzienos. Nevajadzētu pieņemt, ka, ja mēs kaut kam neesam radīti, tad mums no tā jāturas pa gabalu. Tieši pretēji. Attīstīsim sevi un mūsu bērnus dažādās jomās. Ne tikai dejojot, vingrojot, rūpējoties par higiēnu, izklaidējoties vai gatavojot ēst. Ir vērts padomāt arī par aktivitātēm, kas saistītas ar mākslu. Tās attīsta abstrakto domāšanu, iztēli un manuālās prasmes, bet pasīvais kontakts ar mākslu veido mūsu gaumi un paplašina redzesloku. Ja jums ir vērtīgu, klasisko gleznu albumi, tad dažreiz ir vērts kopā ar bērnu tos pāršķirstīt. Mēģināt atdarināt un atveidot pazīstamus mākslas darbus var būt jautri. Arī tad, ja nekas skaists no tā neiznāks, tas mums noteikti sagādās daudz jautru brīžu. Un, ja mūsos nav tik daudz radošuma, mēs varam paļauties uz dažādu krāsu spēlēm. No vienkāršām līdz sarežģītām lielformāta gleznām un antistresa krāsu spēlēm dažādām vecuma grupām. Mēs varam arī ieteikt bērnam zīmējuma tēmu vai sarīkot mākslas darbu sacensības, kurās piedalās darbi, kas veidoti noteiktā stilā vai par noteiktu tēmu. Vēl intensīvāku manuālo aktivitāšu entuziastiem mēs varam ieteikt Play-Dough veidošanas mīkliņu vai pašiem pagatavot sāļo mīklu.

7. Viktorīnas ar balvām

Šis ir kaut kas vairāk nekā lielisks veids, kā atsvaidzināt skolā mācīto. Varat sarīkot vispārīgu viktorīnu līdzīgi kā televīzijā, sagatavojot vietu un iesaistot pārējos ģimenes locekļus. Jautājumus var sagatavot gan par skolā apgūtām zināšanām, gan arī par popkultūru vai pasaku un filmu varoņiem. Vērtēšanas sistēmas pamatā var būt tāda pati sistēma, kādu jūs esat redzējuši pielietojam kādā no TV viktorīnu šoviem. Ir vērts arī sagatavot atbilstošu balvu, kurai nav jābūt īstai, bet kura nodrošina konkrētas privilēģijas. Piemēram, uzvarētājs nākamās 3 dienas drīkst aiz sevis nesavākt.

8. Šarādes

Šis ir lielisks veids, kā atkārtot parunas un arī uzlabot zīmēšanas un prezentēšanas prasmes. Tas būs jautri visai ģimenei. Galu galā, šarādes sniedz lielisku iespēju vienam otru labāk iepazīt un paraudzīties citam uz citu no savādāka skatu punkta. Viss, kas vajadzīgs, ir tāfele, uz kuras var zīmēt, vai lielas papīra lapas un … pozitīva attieksme.

9. Rokdarbi

Šis ir lielisks veids, kā kvalitatīvi pavadīt laiku kopā gan ar zēniem, gan ar meitenēm. Trešajā punktā mēs minējām pirmā rīku komplekta izveidošanu. Tagad ir laiks iemācīties šos rīkus izmantot. Ko mēs varam darīt? Mēs varam izjaukt salūzušas lietas, rotaļlietas un ierīces. Dažreiz var izrādīties, ka iemesls, kāpēc lieta nedarbojas, ir pavisam vienkāršs, un tai ir iespējams dot jaunu dzīvību. Tomēr esiet uzmanīgi un atcerieties, ka šādi mēs arī varam mazajiem iemācīt, kā ievērot drošības noteikumus. Kopīga lietu salabošana var būt arī lieliska mācība par atbildīgu izturēšanos pret tām. Izveidojot kopā kaut ko vienkāršu, mēs mācāmies pacietību, plānošanu un to, kā šo plānu realizēt.

10. Filmu diskusiju klubiņš

Arī kopīga multfilmu vai filmu skatīšanās var būt noderīga. Tomēr centieties nebūt pilnīgi pasīvi. Pārrunājiet ar bērniem filmas notikumus, paskaidrojiet lietas, kuras viņiem varētu būt grūti izprast. Apspriediet galveno varoņu lēmumus, ņemot vērā dažādus rīcības variantus, morālās dilemmas un citas iespējas. Šāds mājas diskusiju klubiņš var būt ļoti efektīvs veids, kā iemācīties izteikt savas emocijas, sajūtas un pārdomas, attīstīt iztēli, erudīciju un izteikšanās prasmes.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar "Oral-B".