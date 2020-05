Zobu birste bērnam – kādu modeli izvēlēties?

Pareiza bērna mutes higiēna

Ap 6 gadu vecumu bērniem sāk izkrist piena zobi. Tad tie pakāpeniski tiek aizstāti ar pastāvīgajiem zobiem, kuru šķilšanās process visbiežāk beidzas ap 9 līdz 12 gadu vecumu (acu zobi un dzerokļi). Iemācoties tīrīt muti un zobus vismaz divreiz dienā (no rīta un vakarā), var samazināt kariesa veidošanās risku, kas ir visizplatītākā problēma bērniem vecumā virs 7 gadiem.

Svarīgi ir iemācīties rūpēties par zobiem jau no pašiem pirmajiem mazuļa dzīves brīžiem un izveidot ieradumus mutes higiēnas uzturēšanai. Tas attiecas arī uz zīdaiņiem, sākot no viņu pirmajām dzīves dienām, jo viņu piena zobi ir pakļauti pudeļu kariesam, un uz tiem var veidoties balti plankumi.

Vecākiem būtu jārūpējas par zobu tīrīšanas ieraduma izveidošanos, kas nākotnē nodrošinās labu attieksmi pret mutes higiēnu. Bērniem zobu tīrīšanai būtu jāsaistās ar kaut ko jauku, tāpēc ir svarīgi pieradināt viņus pie šīs ikdienas nodarbes jau agrīnā vecumā. Pirms izšķiļas pirmie zīdaiņu zobiņi, smaganas, kuras vēl ir bez zobiem, jātīra ar vates tamponu. Nākamajos zobu tīrīšanas posmos jums mājās vajadzēs krāsainus mutes higiēnas piederumus, piemēram, zobu birsti bērniem, fluorīda zobu pastu ar garšu vai elektrisko zobu birsti.

Viens no soļiem, veidojot izpratni par mutes kopšanu, ir regulāri zobārsta apmeklējumi. Kad vajadzētu pieteikt pirmo vizīti? To var darīt jau tad, kad jūsu mazulis ir vecumā no 6 līdz 12 mēnešiem, un jūs izvēlaties viņam piemērotu zobu birsti. Tā mazais pieradīs pie mutes un zobu pārbaudēm.

Zobārsti vai zobu higiēnisti var ne vien palīdzēt izvēlēties piederumus, bet arī uz īpaša šablona parādīt, kā pareizi tīrīt zobus. Bērnu zobārstniecības kabinetos jaunie pacienti par labu uzvedību bieži tiek apbalvoti, piemēram, viņiem uzdāvina uzlīmes, mazus nieciņus zoba formā vai mīļāko pasaku tēlu figūriņas, lai zobārstu kabineti viņiem nesaistītos ar kaut ko nepatīkamu.

Kā izvēlēties manam bērnam īsto zobu birsti?

Kā pareizi rūpēties par zīdaiņa zobiem? Vispirms katru dienu maigi jānotīra smaganas ar vates tamponu, silikona zobu birsti vai īpašu uzpirksteni, un pēc tam, kad izšķīlušies pirmie zobiņi, jāizvēlas vecumam atbilstoša zobu birste ar mazu galviņu un mīkstiem sariņiem. Apmēram līdz 6 mēnešu vecumam, kad sāk šķilties pirmie zobiņi, jāveic maiga smaganu masāža. Mums ir tikai rūpīgi jānomazgā rokas un jāsagatavo krūze ar remdenu kumelīšu novārījumu un mazs vates tampons. Maigi piespiediet piesūcināto tamponu pie mazuļa lūpām. Kad šķiļas pirmie zobiņi (priekšzobi), izmantojiet zobu birsti ar mīkstiem sariņiem, kas paredzēta bērniem vecumā līdz 24 mēnešiem. Rokturim jābūt tādam, lai vecākiem ar to būtu ērti, jo faktiski bērnu pirmajos dzīves gados viņu zobus tīra vecāki.

Zobu birstei, kas paredzēta maziem bērniem vecumā virs 2 gadiem, jābūt izgatavotai no plastmasas, tai ir jābūt ar mazu, apaļu galviņu, kas piemērota mutes lielumam un, kas ir svarīgi, tās rokturim jābūt ērtam un piemērotam mazai bērna rokai. Ir pieejamas īpašas manuālās un elektriskās bērnu zobu birstes no gumijas vai silikona. Vai tiešām ir vērts iegādāties elektrisko zobu birsti mazam bērnam? Jā, tas ir labs risinājums, jo tā palīdzēs bērnam tīrīt zobus rūpīgi, tomēr mums jāatceras, ka elektriskās zobu birstes ir ieteicamas mazajiem virs 3 gadu vecuma. Jaunākiem bērniem jāmācās, kā pašiem rūpēties par zobiem, un jāattīsta pareiza roku kustību koordinācija.

Kā pareizi lietot zobu birsti? Izmantojiet Fona tīrīšanas paņēmienu (ko sauc arī par apļveida tīrīšanu): zobu virsmas vaigu un mēles pusē mēs tīrām ar apļveida kustībām, kožamās virsmas ar berzējošām kustībām, bet mēles un aukslēju virsmas ar slaukošām kustībām. Pareiza zobu birstes lietošana ļaus mums precīzi noņemt aplikumu un ēdiena atlikumus, kā arī rūpēties par mūsu smaganām, tās maigi masējot.

Mums jāatceras, ka pēc zobu tīrīšanas bērnam nevajadzētu ēst un dzert (vienīgais izņēmums ir ūdens), jo miega laikā siekalu izdalīšanās samazinās un saldinātajās tējās vai augļu dzērienos esošais cukurs izraisa ātrāku kariesa veidošanos. Zobārsti iesaka ievērojami retāk ēst saldinātus ēdienus, samazināt našķēšanos un starp ēdienreizēm ievērot pietiekami ilgas pauzes.

Labākās elektriskās zobu birstes bērniem

No 3 gadu vecuma

8 - 12 gadi

Elektriskā zobu birste, kas paredzēta bērniem vecumā virs 3 gadiem, sniedz vislabāko mutes higiēnu.

4-12 mēneši

2-4 gadi

Manuālā zobu birste ar īpaši maigiem un mīkstiem sariņiem speciāli veidota pašiem mazākajiem.

Tīri zobus kā profesionālis.

Labāko elektrisko zobu birstu izlase bērniem

Zobu birste skolas vecuma bērniem (virs 7 gadu vecuma) īpaši neatšķiras no zobu birstes mazākiem bērniem: tai ir mazāka galviņa, kas piemērota bērna mutei šajā vecumā, un mīksti sariņi, kas nekaitē jutīgajām smaganām. Šis ir laiks, kad varam pamazām likt bērnam pielietot citādu zobu tīrīšanas paņēmienu, kuram vispirms būtu jākoncentrējas uz ēdiena atlikumu aizslaucīšanu. Rotējoši-slaukošām kustībām jābūt vērstām uz zoba virsmām, bet berzošajām kustībām uz kožamām virsmām.

Šis ir vecums, kad jūs varat ieviest progresīvākus zobu tīrīšanas līdzekļus: mutes skalošanas līdzekļi, mēles tīrītāji, zobu diegi un arī elektriskās zobu birstes. Un kā būtu ar mutes skalotājiem? Kā norāda pētījuma ”Hygiene recommendations for children and young people, regarding oral cavity” autori, mutes skalotāji ir ieteicami bērniem ar īpašām vajadzībām vai tiem, kuri attiecīgajā vecumā nevar lietot zobu birstes pastiprinātas smaganu asiņošanas riska vai sāpju dēļ zobu tīrīšanas laikā.

Tomēr, ja bērns ir kaprīzs un nespēj tīrīt zobus vismaz ieteicamās 2 minūtes, jūs varētu izlemt par labu elektriskai zobu birstei. Ir pieejamas īpašas elektriskās zobu birstes bērniem, kurās ir iebūvēts taimeris, kas skaita tīrīšanas laiku noteiktai zoba daļai. Oral-B zobu birstes, kurām ir nelielas, apaļas galviņas, kuras ir īpaši pielāgotas jūsu bērna vajadzībām, un kurām ir attiecīga aplikācija viedtālruņiem, ir lielisks piemērs šāda veida produktiem, kas palīdzēs jums precīzi kontrolēt laiku, kad jūsu bērns tīra zobus:

– Disneja maģiskā taimera aplikācija liks 90% bērnu tīrīt zobus ilgāk. Kamēr bērni tīra zobus, viņi var atbloķēt jaunus varoņus un balvā saņemt pievilcīgas uzlīmes – tā mēs varam izlasīt izstrādātāju materiālos.

Mazajiem patīk pasakas un krāsainas mantas, tāpēc Oral-B elektriskās zobu birstes ir izstrādātas tā, lai jums atvieglotu tā laika kontroli, kas nepieciešams aplikuma notīrīšanai. Zobu birste darbojas līdz pat astoņām dienām ar vienu uzlādes reizi, katru reizi precīzi uzskaitot divas minūtes, kas pavadītas, tīrot zobus. Bez bērnu apbalvošanas ar uzlīmēm vai jauniem tēliem aplikācija arī ļauj sekot līdzi mutes tīrīšanas kalendāram un vērot turpmāko progresu. Dažiem no zobu birstu modeļiem ir vairāki darbības režīmi, lai jau agrīnā vecumā varētu rūpēties par zobiem un smaganām maigi un efektīvi.

Labākie paņēmieni, kā mudināt bērnu rūpēties par zobiem

Bērniem patīk krāsainas rotaļlietas, un to mums der atcerēties, kad izvēlamies pirmos zobu kopšanas piederumus. No bērna viedokļa parastās, vienkrāsainās zobu birstes ir garlaicīgas, tāpat kā balta zobu pasta ar fluorīdu. Par laimi, veikalos un aptiekās var atrast vizuāli pievilcīgas zobu birstes bērniem, kā arī īpašas zobu pastas. Zobu birstes izskats arī ir svarīgs, piemēram, veikalos jūs varat iegādāties produktus ar Rotaļlietu stāsta, Zvaigžņu karu, Vāģu un Ledus sirds motīviem (Oral-B produktu gadījumā). Ja nopirksiet krūzīti un zobu pastu ar vienādiem motīviem, tad jūsu bērnam daudz vairāk gribēsies tīrīt zobus. Lieliska doma ir iet kopā iepirkties un izvēlēties zobu birsti. Tā mazais labprātāk gribēs lietot to, ko pats ir izvēlējies.

Mācīšanās spēlējoties

Ja bērni ir mazi, tad zobu tīrīšanu var apvienot ar jautrību, piemēram, mamma un tētis tīra zobus kopā ar bērnu viņu mīļākās dziesmas pavadījumā. Labs risinājums ir arī apbalvošana: par īpaši labu zobu tīrīšanu bērnu var iepriecināt ar kādu jautru spēlīti pēc vakara vannas vai pirms gulētiešanas izlasīt vēl vienu pasaku.

Pārliecinoši argumenti

Kā pārliecināt lielāku bērnu ievērot regulāru zobu higiēnu? Varētu palīdzēt konstruktīva saruna. Nevajadzētu bērnus baidīt ar caurumiem zobos un zobu izkrišanu, jo tad viņi negribēs apmeklēt zobārstu. Ir vērts izcelt regulāras zobu kopšanas priekšrocības: svaiga elpa, skaisti, veselīgi zobi un balts smaids. Vajadzētu mēģināt uzslavēt bērnu ikreiz, kad kaut kas tiek izdarīts pareizi. Vecākiem līdz bērna 10 gadu vecumam būtu jāuzrauga, kā bērns tīra zobus. Vajadzētu regulāri apmeklēt zobārstu un zobu higiēnistu.

Noslēgumā, pareizu mutes kopšanu vajadzētu uzsākt vēl pirms izšķiļas pirmie bērna zobi. Vecāki ir tie, kuri ir atbildīgi par smaganu un zobu tīrīšanu, uzraugot zobu tīrīšanas paņēmienus, mudinot ievērot zobu higiēnu ikdienā, iegādājoties atbilstošus piederumus (zobu birstes, zobu pastas, krūzītes un mutes skalošanas līdzekļus) un nodrošinot regulāru zobu pārbaudi pie zobārsta.

