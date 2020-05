C vitamīns skaistumam un veselībai: kā to uzņemt ar uzturu, un kādus kosmētikas līdzekļus izvēlēties

Tas ir spēcīgs antioksidants, kas spēj šūnas pasargāt no brīvo radikāļu kaitējuma. Kosmētikā C vitamīnu izmanto, lai stimulētu kolagēna sintēzi, samazinātu pigmentāciju un palēninātu novecošanās procesus.

Pats par sevi C vitamīns jeb askorbīnskābe ir ļoti nestabils, kas viegli oksidējas un ātri zaudē savas īpašības. Tāpēc kosmētikas produktos izmanto stabilākus C vitamīna atvasinājumus, kas spēj atbrīvot askorbīnskābi dziļākos ādas slāņos.

Novērš pigmentāciju

Viena no būtiskākajām C vitamīna funkcijām ir spēja iedarboties uz melanīna sintēzes procesiem, tādā veidā samazinot pigmentāciju un izlīdzinot ādas toni. Protams, tas nenozīmē, ka plankumi pazudīs pilnībā – drīzāk to var uzskatīt par profilaktisku veidu, kā samazināt pigmentācijas veidošanos nākotnē. Ja pigmentācija ādas virspusē ir izteikta, tad ieteicams ādas kopšanu papildināt ar skābi saturošiem pīlingiem. Esošie plankumi kļūs gaišāki, ādas tonis – vienmērīgāks.

Atceries! Lietojot skābes un koncentrētus C vitamīna līdzekļus, ādu nav ieteicams pakļaut tiešiem saules stariem. Tāpēc, izejot no mājas, neaizmirsti uzklāt krēmu ar SPF.

Stimulē kolagēna sintēzi

Kolagēns ir proteīns, kas veido saistaudu pamatu un atbild par stingru un tvirtu ādu. Ar gadiem kolagēna sintēzes procesi palēninās, ko mēs vizuāli izjūtam kā ādas tvirtuma zudumu. Tieši C vitamīns tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem saistaudu stiprināšanas būvelementiem, tas spēj atjaunot asinsvadus un stiprināt to sieniņas. Tādā veidā kosmētika, kuras sastāvā ir C vitamīns, piedalās kolagēna sintēzes procesos, kavējot novecošanās procesus, uzlabojot ādas elastību un vizuāli samazinot krunciņas.

Sargā no brīvajiem radikāļiem

Tā kā C vitamīns ir viens no spēcīgākajiem antioksidantiem, tas spēj novērst brīvo radikāļu kaitējumu, ko izraisa dažādi iekšēji un ārēji faktori. No tiem būtiskākais ir ārējais vides kaitējums, kas ietekmē dabiskos ādas aizsargmehānismus. Āda kļūst jutīgāka, tiek izjaukts mitruma balanss, un palēninās šūnu atjaunošanās. Kosmētika ar C vitamīnu efektīvi sargā šūnas no brīvo radikāļu agresijas un nostiprina ādas pašaizsardzības spējas.

Kādu produktu izvēlēties, un kā to lietot

C vitamīnu saturošu produktu klāsts ir ļoti plašs, un primāri būtu jāņem vērā C vitamīna koncentrācija, kas nereti tiek norādīta uz līdzekļa iepakojuma. Maksimālā C vitamīna koncentrācija, ko satur mājas lietošanai paredzēta kosmētika, ir aptuveni 20%. Iedarbīgāki būs serumi, kurus vislabāk lietot kursa veidā pirms ierastā sejas krēma. Pāris reižu nedēļā vari palutināt ādu ar C vitamīnu saturošu sejas masku.

Ja C vitamīna īpatsvars uz produkta nav norādīts – skaties izejvielu sarakstu uz iepakojuma (INCI). Produktā iekļautās aktīvo vielu procentuālās attiecības tiek norādītas dilstošā secībā. Jo zemākā pozīcijā konkrētā sastāvdaļa, jo mazāka no tās jēga. Kosmētikas produktu sastāvu “tulkošanai” talkā vari ņemt mobilās lietotnes, piemēram, INCI Beauty.

Starp citu, ļoti efektīva ir C un E vitamīna kombinācija, jo E vitamīna taukos šķīstošā formula labāk darbosies ādas virskārtā, kamēr C vitamīns efektīvi ietekmēs šūnu atjaunošanos dziļākos ādas slāņos. Kosmētikas ražotāji piedāvā arī īpašas antioksidantu kombinācijas, kas savā starpā mijiedarbojoties, pastiprina viens otra efektivitāti.

C vitamīns uzturā

Ideāli, ja pavasarī domāsi par C vitamīna uzņemšanu arī iekšķīgi. Mūsu platuma grādos dzīvojot, labākie C vitamīna avoti ir ogas – upenes, dzērvenes, smiltsērkšķi, pīlādži, zemenes, kā arī mežrozīšu augļi, plūškoka augļi, kāposti (arī gatavoti vai skābēti), rāceņi, paprika, pētersīļi, brokoļi, dilles. C vitamīna rekordists ir guavas auglis, no dienvidu augļiem vērtīgi C vitamīna avoti ir acerolas ķirši, kivi, papaija, apelsīns, ananass, greipfrūts, mango. Tā kā C vitamīns ir nestabils un ūdenī šķīstošs, vislabāk produktus lietot svaigus to sezonas laikā, jo pēc termiskas apstrādes vai ilgstošas uzglabāšanas vitamīna daudzums samazinās.

C vitamīnu iesaka papildus, kursa veidā, lietot arī kapsulu veidā, it sevišķi ilgstošās stresa situācijās vai bieži slimojot. Signāls, ka organismam katastrofāli trūkst C vitamīna, ir, piemēram, hronisks nogurums, smaganu asiņošana, tīrot zobus, asinsreces problēmas, pazemināta imunitāte, zilumu veidošanās uz ķermeņa no ne pārāk stipra pieskāriena. Vizuāli tas izpaužas kā blāva, pelēcīga, nogurusi, sausa un jutīga āda.

Lai arī C vitamīns organismā neuzkrājas un tiek uzskatīts, ka to nevar pārdozēt, tas ir spējīgs mainīt savu funkciju un no antioksidanta pārvērsties brīvajā radikālī. Tāpēc pārspīlēt ar C vitamīna lietošanu nevajadzētu.

