Neļauj kaimiņiem jaukties savā dzīvē - horoskops visām zodiaka zīmēm no 18.05. līdz 24.05.

AUNS

Pārlieku izvēlīga attieksme pret visu un visiem var ietekmēt svarīgu lēmumu pieņemšanu un kavēt to gaitu. Runājot ar priekšniecību, ievēro diplomātiju un savā runā neesi pārāk tiešs. Tāpat nav ieteicams pieņemt nozīmīgus lēmumus, kas saistīti ar tālākas nākotnes plāniem, karjeru, personisko izaugsmi.

VĒRSIS

Uzturies tādā vidē, kas tevi pilnveido, bagātina garīgi. Pirms dodies uz svarīgām pārrunām, iedziļinies lietas būtībā. Nekautrējies akcentēt savu pievilcību, intelektu un kādu no saviem unikālajiem talantiem. Kamēr situācija neskars tevi personiski, būsi patīkams sarunu biedrs, mācēsi gan uzklausīt, gan vērtīgu padomu dot.

DVĪŅI

Atceries vecos, labos laikus - atmiņas tevi sildīs! Neļauj savā dzīvē jaukties kaimiņiem vai nejauši sastaptiem paziņām un izvairies no nelietderīgas rosīšanās. Pagaidām pārmaiņas, uz kurām liki lielas cerības, neattaisnosies, gandarījuma vietā būs vilšanās, sajūta, ka garām paslīdējusi lieliska izdevība, kuru neesi mācējis pienācīgi izmantot.

VĒZIS

Aizstāvēt savas intereses un izvairīties no strīdiem būs vieglāk, ja atradīsi pareizo distanci. Kontrolē sevi, priekšroku dod prāta apsvērumiem. Sirsnīga komunikācija ar simpātisku cilvēku sagādās pozitīvas emocijas, iepazīšanās var pāraugt ciešā draudzībā uz ilgu laiku, ja vien tu to vēlēsies.

LAUVA

Aizstāvi savu izvēli neatkarīgi no tā, ko saka citi vai kā pieņemts sabiedrībā. Pat tad, ja tavas domas ne vienmēr sakritīs ar to, ko domā vairākums, paliec pie sava un dari, kā uzskati par pareizu. Kurš ir teicis, ka dzīve ir viegla? Šķietami vienkāršas lietas pēkšņi kļūs neiedomājami sarežģītas, to sakārtošana prasīs no tevis lielu piepūli.

JAUNAVA

Rēķinies, ka tavām idejām būs jāiztur nopietna pārbaude, kur tiks apšaubītas iespējas tās īstenot. Pat ja šķērslis ceļā uz izraudzīto mērķi būs nenozīmīgs, sekas var izrādīties nopietnas. Ja izturēsies pret to ar sapratni, pārpratumus novērst nebūs grūti. Atturies no jebkāda veida avantūrām, ekstrēmām izklaidēm.

SVARI

Atrast izeju no konfliktsituācijām palīdzēs draugi un negaidīti situācijas pavērsieni. Kopīgi pārdzīvojumi saliedēs un palīdzēs aizmirst aizvainojumus. Emocionāli piesātināts laiks. Pārsteidz citus ar augstsirdību un iedvesmas pilnu rīcību. Paralēli personīgajām problēmām itin bieži var nākties nodarboties ar tuvinieku pieļauto kļūdu labošanu.

SKORPIONS

Ierasto dzīves ritmu var izjaukt tehniskas ķibeles, tāpēc saudzīgi apejies ar visu, kas var salūzt, sabojāties vai sasisties. Pastiprināta uzmanība var tikt pievērsta tavām prasmēm un iemaņām. Ja gribi atstāt par sevi labu iespaidu, sakopo spēkus un rādi visu, ar ko vien vari lepoties.

STRĒLNIEKS

Ierasto dzīves gaitu var izjaukt negaidīti notikumi. Esi pacietīgs, proti nogaidīt, un situācija pati ievirzīsies tev vēlamā gultnē. Ja nevari rast mieru, gremdējies filozofiskās apcerēs, atziņas noderēs. Izklaidēties izdosies, ja pavadīsi laiku optimistiski noskaņotu draugu pulkā. Ne par kādām piena upēm ķīseļa krastos šobrīd nesapņo, jo būs visai maz iespēju vēlamo pārvērst īstenībā.

MEŽĀZIS

Atturies no konfliktiem un strīdus situācijām. Tava spēja korekti ievērot distanci veicinās savstarpējo sapratni un uzlabos noskaņojumu. Aizstāvot savas intereses, vairies no strīdiem, centies rast pareizos vārdus un pieeju. Tas noderēs ne tikai attiecībās ar tuviniekiem, bet arī risinot finanšu problēmas. Piesardzīgi izturies pret lietām, ko nevar pārbaudīt un kontrolēt.

ŪDENSVĪRS

Neuzkurini negatīvas emocijas – sīku ķibeli nesauc par neveiksmi. Neapmierinātība ar sevi un savu dzīvi būs labs stimuls, lai kaut ko mainītu. Tomēr, ja sarežģītā situācijā izdosies izgrozīties un panākt savu, tava autoritāte vairosies. Tas nenozīmē ķerties pie pirmā salmiņa, kas peld garām, – tāds sasteigts risinājums būs īslaicīgs. Vairies no stresa situācijām, nestrādā līdz spēku izsīkumam.

ZIVIS

Lai varētu sarežģītās situācijās neapjukt un panākt iecerēto, paļaujies uz vispārīgām vērtībām. Darba būs daudz, taču ne viss, ko darīsi, finansiāli atmaksāsies, brīžiem būs jāsamierinās tikai ar morālu gandarījumu. Lai nav jāpiedzīvo vilšanās, pieklusini ambīcijas. Atbildīgi izturies pret lietām, par kurām esi personīgi atbildīgs. Ja kaut kas neizdodas, kā iecerēts, nenovel vainu uz citiem.

Saistītās ziņas Kuru zodiaka zīmju pārstāvji dzīvo visilgāk? Zodiaka zīmes, kuras krīzē nezaudēs naudu un pat uzlabos savu finansiālo situāciju Trīs zodiaka zīmes, kuras mīl tikai sevi