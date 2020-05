Aija Andrejeva saņem īpašu personalizētu rotu

INDIVI jaunā personalizēto rotu kolekcija, no kuras nāk šis kulons, ir radīta ar domu par vārdiem, kas mums ir svarīgi ikdienā. Katram cilvēkam šie vārdi ir citādi, tie atspoguļo viņa personību, mērķus un sapņus, sarežģītās situācijās palīdz atrast labāko ceļu. Aija Andrejeva par saviem spēka vārdiem saka: “Es iešu tālāk – šī frāze ar mani dzīvo jau teju gadu. Šī frāze izsaka manu šī brīža ceļu un patiesībā arī manu būtību – sapņo lielus sapņus, nekad neapstājies, nezaudē ticību, cerību, mīlestību visā, ko dari un radi. Pat ja gadās nokrist, kas ir normāla izaugsmes sastāvdaļa, vienmēr piecelies un ar augstu paceltu galvu ej tālāk!”

INDIVI meistari radīs īpašā dizaina juvelierizstrādājumus no baltā, dzeltenā vai sarkanā zelta, ar iespēju papildināt kulonu ar dimantu. Rota būs īpaša ne tikai ar to, ka ir rūpīgs roku darbs – tā būs patiesi unikāla, jo tajā iegravētie vārdi būs pašas īpašnieces dzīves moto. “Katra no mums ir īpaša ar to, kas mēs esam. Iedvesmas vārdi – tie patiesībā ir pavisam blakus, tikai jāļauj sev tos sadzirdēt!” atzīst Aija Andrejeva, kas sev izvēlējusies dzeltenā zelta kulonu ar dimantu.

Turklāt šī rota ir arī brīnišķīga dāvana kādai īpašai sievietei, un tajā iegravētie vārdi var būt gan uzmundrinājums un atbalsts, gan atgādinājums par nozīmīgām attiecībām un skaistiem kopā pavadītiem mirkļiem. Mūziķe par nozīmīgāko sievieti savā dzīvē atzīst savu mammu, kurai vēlētos uzdāvināt kulonu ar gravējumu “Paldies, ka es esmu!”

INDIVI meistari ir guvuši bagātīgu pieredzi, izstrādājot saderināšanās un laulības gredzenus, kā arī briljantu rotas svarīgāko mirkļu un tuvāko attiecību atzīmēšanai. Oriģinālā dizaina rotu izstrāde ir jaunākais veids, kā iepriecināt un bagātināt INDIVI esošos un topošos klientus. Individualizēto kulonu var pasūtīt, apmeklējot INDIVI salonu t/c “Panorama Plaza” Lielirbes ielā 17, vai e-veikalā www.indivi.lv.

