8 zelta vērti padomi, kā labāk sadzīvot ar otro pusīti

1. Izsaki atzinību.

Pat ja šķiet, ka partneris nav pelnījis uzslavu, izvēlies tomēr izteikt viņam kādu komplimentu. Noliec viņa automašīnā uz priekšējā paneļa kaut ko garšīgu ar zīmīti: “Mīlu!” Mazi uzmanības apliecinājumi ceļ pašapziņu, iedvesmo uz labu un stiprina attiecības.

2. Apzinies, ka jūsu attiecības ir vērtība.

Tādas neveiksmīgas romantikas nav. Ar laiku attiecības var mainīties un kļūt tādas, kādas tās paši radām. Ir vērts attiecības uzskatīt par nozīmīgām un ik dienu veltīt tām kādu mirkli no sava ikdienas skrējiena.

3. Neuztver savu partneri par pašsaprotamu parādību.

Mēs pierodam pie otra cilvēka sev līdzās tik ļoti, ka uztveram to tikpat pašsaprotami kā saules gaismu vai vēja pūsmu. Bet tā nav! Otrs cilvēks tev līdzās ir liela dāvana tāpat, kā tu esi liela dāvana viņam. Labi, ka to apzināmies jau tūlīt, nevis tad, kad attiecības izjūk vai mīļais cilvēks devies mūžībā. Vēl ir laiks labiem vārdiem, kopīgiem plāniem, uzmanības apliecinājumiem – visam, ko diviem cilvēkiem sniedz dzīves iespējas.

4. Ņem pauzes.

Labi, ja vari atrast laiku tikai sev. Bet lai tas nav darbs vai citi pienākumi! Tev ir nepieciešamas savas personīgās pauzes tādai kā atelpai, sevis spēcināšanai, piemēram, aizbrauc uz kādu dienu baudīt SPA kaut kaimiņu pilsētā.

5. Nekritizē.

Pētnieki ir atklājuši, ka ir četras konflikta izteiksmes: nicinājums, kritika, noraidījums un aizstāvība. Ja izraisās strīds ar partneri, nelieto frāzi “Tu nekad…” (“Tu nekad neiznes miskasti”), bet saki: “Tev būtu vēlams kādreiz…” vai “Es priecātos, ja tu…” Tātad meklējam citu pieeju strīdā, jo kritika ir attiecību slepkava. Tu gribi teikt: “Tu vienmēr atstāj ēdienus visās istabās, kur ej!” Labāk koncentrējies uz savu emocionālo reakciju: “Mani kaitina tas, kad redzu ēdienu visās istabās. Vai tu, lūdzu, nevari to pēc ēšanas nest atpakaļ virtuvē?”

6. Ne tikai lielais O.

Attiecības nav tikai sekss. Un sekss nav tikai orgasms. Tas rada emocionālu intimitāti, samazina stresu, uzlabo veselību un stiprina emocionālo saikni ar partneri. Tāpēc nozīmīga ir samīļošanās un sabučošanās pirms miega, pat ja seksu negribat.

7. Kas jums ir kopīgs?

Lielāku kopības izjūtu attiecībās veicina vairāki faktori, piemēram, vecuma saderība, izglītības līmenis, vērtības, vaļasprieki… Atrodiet nodarbi, ko darīt kopā, – makšķerēt, strādāt dārzā, minēt krustvārdu mīklas. Un nākamais solis – dariet to regulāri! Tā, lai veidojas stabila saikne, kas jūs satur kopā arī bez mājas pienākumiem un bērniem.

8. Rūpējies par sevi.

Pārmērīga pašaizliedzība ir viens no galvenajiem attiecību problēmu cēloņiem. Varam atteikties no sevis daudzās jomās: emocionāli (apspiežot vai ignorējot jūtas), finanšu (vienmēr apmierinot tikai citu ģimenes locekļu vajadzības), organizatoriskā (kavēt nepieciešamos darbus vai pedantiski censties visu paredzēt un izdarīt pārāk laikus), fiziski (atteikties no laba ēdiena par labu otram) un tā joprojām. Paturi prātā, ka tavas vajadzības arī ir nopietni ņemamas, tāpēc kontrolē savu pašaizliedzību un rūpējies par sevi. Jo tas, kā tu jūties, tiešā veidā ietekmēs jūsu attiecības.

