Vīrietis, kurš 10 gadus strādā no mājām, cer, ka nepieļausi viņa kļūdas

Koranavīrusa dēļ daudziem uzņēmumiem un viņu darbiniekiem attālināts darbs kļūst arvien neizbēgamāks. Daudziem darbiniekiem šī pieredze ir jauna, nepieredzēta un tāpēc arī grūta. Daudzi saskaras ar situāciju, ka visu dienu pavada pie datora, bet tāpat neko neizdara, citi ik pēc pusstundas attopas virtuvē, bet citi - skatoties seriāla trešo sēriju.

Toms sāka strādāt no mājām 2010.gadā, kad viņš aizgāja no darba birojā, lai attīstītu savu jaunuzņēmumu. Viņš ievērojis, ka veiksmīgi cilvēki, strādājot no mājām, pieļauj dažas kļūdas. Un iesaka tā nedarīt.

Nestrādā pidžamā

Veiksmīgi cilvēki savu darbu uztver nopietni, tāpēc pēc pamošanās viņi pārģērbjas, nevis sēžas pie datora pidžamā. Īstenībā nav atšķirības, vai viņi dodas uz ofisu vai ne, viņu rīta rituāls ir tāds pats, kas nozīmē iešanu dušā, saģērbšanos reprezentablās drēbēs. Lai arī tevi neviens neredz, bet strādāšana treniņtērpā tavām smadzenēm sūta ziņu, ka tu atpūties. Darba drēbes rada darba atmosfēru. Un ja nu pēkšņi pa video zvanu zvana klients vai kolēģis, tev nebūs pa galvu un kaklu jāskrien pārģērbties.

Nestrādā no dīvāna

Darba vieta ir puse no panākumiem. Ļoti labi, ja mājās ir tev piemērots galds, kur var strādāt, nesaliecot muguru. Taču vairums darbinieku cer, ka varēs produktīvi pastrādāt no gultas vai dīvāna. Diemžēl tas izdodas vien retajam. Vislabāk ir iekārtot vietu, galdu un krēslu, kur tu tikai strādā. Šādi radot sajūtu, ka ej uz “biroju”. Ļoti labi, ja, strādājot pie šī galda, neredzi gultu vai dīvānu, tas ir lieks kārdinājums. Taču, ja tas nav iespējams, strādāt var arī pie virtuves galda, tikai tad galds jāatbrīvo no garšvielām, maizes un citiem virtuves atribūtiem.

Nepaliec viens

Dažkārt kļūst grūti strādāt no mājām, jo jūties izolēts no sava uzņēmuma, kolēģiem. Ir vērts savā kolektīvā atrast laiku, lai ne tikai pārrunātu padarīto, bet arī atgādinātu par lielajiem mērķiem, uzņēmuma ideju. Tajās katrs var padalīties, ko ir paveicis vai tieši otrādi, kur iestrēdzis. Ir tikai dabiski, ka dažiem cilvēkiem darbs no mājām vedas grūtāk un lēnāk, nevajag par to pārmest. Varbūt atbalsts un uzmundrinājums ir tieši tas, kas viņam vajadzīgs!

Neignorē savu veselību

Darbs no mājām bieži vien mums atļauj kustēties mazāk (un ēst vairāk), nav jākāpj pa trepēm, jāiet līdz printerim, galu galā nav jāiet uz darbu. Tas viss var negatīvi ietekmēt mūsu veselību. Daudzi saskaras ar muguras vai sprandas sāpēm, citi aizmirst paēst pusdienas vai padzerties ūdeni. Sēdēšana pie datora 5 stundas no vietas ilgtermiņā nav produktīva! Atvēli laiku sev, izej pastaigā, izmanto pusdienu pārtraukumu, reizi stundā piecelies kājās un izvingrini plecus.

Nestrādā bez plāna

Pavadot tik daudz laika mājās, citiem var rasties priekšstats, ka nu esi kļuvis daudz pieejamāks. Ir viegli pazust ģimenes pienākumos un veltot laiku citiem, kam nav jāstrādā. Tāpēc tev ir svarīgi izveidot dienas plānu! Vieglākais veids, kā to sākt, ir izveidot katras dienas plānu ar lietām, kas līdz vakaram jāpaveic. (grūtākos darbus sadalot pa posmiem). Vakarā, jau vadoties no paveiktā, vari izveidot plānu rītdienai.

Novērtē šo iespēju

Iespēja strādāt no mājām ir liela privilēģija, īpaši koronavīrusa pandēmijas laikā. Dažiem speciālistiem, piemēram, mediķiem, ir pienākums ierasties darbā. Protams, ka tie, kuri no mājām strādā pirmo reizi, var saskarties ar daudz grūtībām. Sākumā ir grūti iemācīties veiksmīgi pārvaldīt savu laiku un palikt disciplinētam. Bet šī pieredze var palīdzēt tev attīstīties!

Šī pieredze attīstīs tavas komunikācijas spējas. Pārliecināt kolēģi, esot aci pret aci, ir citādi nekā caur e-pastu. Vienoties par lēmumu 6 cilvēku grupai ir vieglāk sapulcē, nevis Zoom platformā. Pieklājīgi pateikt draugiem, lai līdz sešiem vakarā netraucē, arī prasa jaunas komunikācijas spējas.

Tu uzlabosi savas tehniskās prasmes. Darbs attālināti nāk ar tehnoloģiskiem izaicinājumiem. Iespējams, ir grūti izveidot savienojumu ar serveri. Tavs darba datora ekrāns vienkārši kļūst melns. Šķiet, ka faili ir pazuduši. Skan pazīstami? Ar pacietību, mierīgu elpošanu un IT atbalstu, tu iemācīsies, kā ar to visu tikt galā.

