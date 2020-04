9 pazīmes, ka esi aizrāvies ar alkoholu pandēmijas dēļ

Sākoties pandēmijai, cilvēki veikalos panikā izpirka ne vien tualetes papīru un pārtiku, bet arī alkoholu. Amerikā vien pēdējā marta nedēļā pieprasījums veikalos pēc alkohola pieauga par 55%. tikmēr tiešsaistes veikalos tas pieauga par 243%. šo lielo interesi var norakstīt uz pašizolāciju, ko apliecina Alcohol.org veiktā aptauja, kurā katrs piektais respondents atzina, ka iegādājies alkoholu pandēmijas dēļ. Tikmēr pieaudzis arī to cilvēku skaits, kas pastiprināti lieto alkoholu, katrs trešais aptaujātais atzina, ka pašizolācijā lieto vairāk alkoholu nekā iepriekš.

Kaut arī dažas glāzītes grādīgā vakarā, cīnoties ar stresu un garlaicību, varētu nebūt liela problēma, tas var kļūt par bīstamu paradumu. Psihologi skaidro, ka tas ir normāli, ja cilvēks šobrīd jūtas garlaikots, apjucis, izolēts un nobijies. Taču alkohola lietošana var atsevišķus simptomus tikai pastiprināt.

9 pazīmes, ka alkoholu lieto par daudz:

Netiec galā ar stresu

“Ja cilvēks dzer, lai tiktu vaļā no stresa, tas jau ir nepareizi!,” saka Amanda Brauna, mentālās veselības speciāliste no Ņujorkas. Tas liecina, ka cilvēks izmantot alkoholu, lai tiktu galā ar stresa radītajām emocijām. Speciāliste skaidro, ka stresa gadījumā rodas jaunas vai nekontrolētas emocijas, ar kurām grūti tikt galā, tāpēc tiek zaudēts emocionālais līdzsvars. Lai pielāgotos šīm izmaiņām, cilvēki ķeras pie līdzekļiem, kas palīdz regulēt emocijas. "Bet ne visi līdzekļi ir labi," viņa sacīja. "Alkohola lietošana, piemēram, ir slikts palīgs, kas galu galā indivīdam nodara lielāku kaitējumu, nekā palīdz".

Tev ir garlaicīgi

Doma par vēl vienu sestdienas vakaru mājās pie televizora varētu šķist neizturama. Tad, ja vien tev nav rokās glāzes ( vai pudeles) vīna. Līdzīgi kā lietojot alkoholu stresa dēļ, tāpat dzeršana, lai tiktu galā ar garlaicību, ir “sarkans karogs”, ka tev varētu būt problēmas ar alkoholu. Ja apzinies, ka lieto alkoholu, jo citādāk ir garlaicīgi, aizdomājies par sekām! Ir daudz citu iespēju, kā sevi izklaidēt. Kad jūties garlaikots vai nemierīgs, dodies pastaigā, piezvani kādam, palasi grāmatu, uzspēlē galda spēli ar ģimenes locekli.

Jo neviens neredz

Pierast strādāt attālināti ir izaicinoši. Pēkšņi pie datora var sēdēt pidžamā, priekšnieks neskatās pār plecu, un kafijas krūzi pusdienas laikā var nomainīt alus pudele, jo to tāpat neviens to neredzēs. Ja tu strādā no mājām un domās sevi attaisno, ka tāpēc darba laikā ir pareizi dzert, tu maldies! Strādājot no mājām, vajadzētu izturēties tāpat kā esot birojā. Ja tu dzer, lai pārvarētu darba dienu, tā ir zīme, ka tev ir problēmas ar alkoholu (un nevis darbu).

Bailes par krājumiem

Vēl viens veids, kā uzzināt, ka tev ir problēmas ar alkoholu, ir bailes, ka tavi grādīgo dziru krājumi izsīks. Ja visu liku turi rūpi par saviem krājumiem, nemitīgi tos papildini un naktī mosties ar aukstiem sviedriem noklātu muguru no domas vien par tukšu bāriņu, tad tev noteikti ir problēma ar alkoholu.

Bēdz no atbildības

Arī pirms pandēmijas ir pietiekami izaicinoši tikt galā ar darbu, bērniem, skolu, mājas uzkopšanu. Taču tagad tas viss kļuvis tikai grūtāks. Nav brīnums, ka citreiz vīna glāze vakarā sniedz patīkamas sajūtas un atslābumu. Taču alkoholam nav jābūt tavai prioritātei! Ja tā lietošana ietekmē tavu darbu, ģimeni, rūpēm par sevi, tad ir laiks piebremzēt ar tā lietošanu.

Tas tevi slikti iespaido

Daudzi no mums pēc dažiem dzērieniem ir ļāvušies kādām aizturētām emocijām, pieņēmuši sliktus lēmumus un sāpinājuši citus cilvēkus. Tā gadās, neviens neko nepārmet! Taču, ja tā notiek katru reizi, saproti, ka alkohols tevi ietekmē slikti. Ja reibumā zvani draugiem un saki, cik viņi tevi ir svarīgi, tas ir mīļi. Taču, ja zvani priekšniekam un izsaki savas pretenzijas par atalgojumu, tev nevajadzētu tik daudz dzert.

Tu ignorē savu pašsajūtu

Paģiras ir pazīme, ka tu dzer par daudz vai tam, ka tavam ķermenim ir grūti pārstrādāt alkoholu. Ja tu regulāri pamosties ar galvassāpēm, jutību pret gaismu, slāpēm un citiem paģiru simptomiem, tā ir zīme, ka dzer par daudz. Paģiras ietekmē apetīti un miega kvalitāti, kas var ietekmēt tavu pašsajūtu ilgtermiņā. Ja par spīti smagām paģirām, tu vari un gribi nākošajā dienā dzert, padomā par savu motivāciju to darīt.

Tu ignorē atkarības pazīmes

Dzerot daudz un bieži, tavam ķermenis izveidosies atkarība no alkohola. Pārtraucot alkohola lietošanu, kad ķermenis ir pieradis pie tā, radīsies abstinences simptomi, kas var izpausties kā roku drebēšana, nemiers, svīšana, paātrināta sirdsdarbība, halucinācijas un pat krampji. Atsevišķi abstinences simptomi var parādīties sešu stundu laikā pēc pēdējā dzēriena. Ja, pārtraucot lietot alkoholu, vieglas paģiras ir guvušas nopietnākas pazīmes, noteikti ir pienācis laiks pārvērtēt savas attiecības ar alkoholu.

Tu nevari nedzert

Ja, neskatoties uz visām sekām, vienalga vakarā attopies pie glāzes vai pudeles, mēģini meklēt palīdzību.

Ņem vērā, ka šāda pasaules līmeņa pandēmija nav piedzīvota nekad. Tas tiešām brīžiem var šķist ļoti nomācoši un biedējoši. Arī praktiskā puse var būs izaicinoša, kad jāstrādā no mājām, nevar tikties ar ģimeni un draugiem. Mēs visi mēģinām šiem apstākļiem pielāgoties, kā vien spējam.

Dažas metodes ir veselīgākas par citām. Ja pandēmijas laikā pieķer sevi lietojot pārmērīgi daudz alkohola, nepārmet sev. Tā nav ne vājuma, ne padošanās pazīme. Mums visiem dažkārt nepieciešams atbalsts, tāpēc nebaidies par to runāt un lūgt palīdzību.

