Izmantojam laiku lietderīgi! 5 prestižas universitātes piedāvā bezmaksas tiešsaistes kursus

Britu portāls popsugar.co.uk vēsta, ka prestižās Lielbritānijas un Amerikas universitātes - King's College, Hārvarda un Jeila - savus tiešsaistes kursus piedāvā noklausīties bez maksas. Šīm zināšanās varat ērti piekļūt no savas mājas un pārsteigt ģimeni un draugus, saņemot sertifikātu no augsti novērtētas izglītības iestādes. Izvēle ir plaša, sākot no mākslas līdz zinātnei, tāpēc katrs varēs izvēlēties tādu kursu, kuru vienmēr gribējis apmeklēt, bet nekad jau nebija laika to izdarīt.

Hārvardas Universitāte

1636. gadā dibinātā Hārvarda ir vecākā universitāte ASV un noteikti viena no prestižākajām pasaules augstākās izglītības iestādēm. Izmantojot savu HarvardX platformu, viņi piedāvā desmitiem tiešsaistes kursus. Lai arī reģistrācija ir bezmaksas, jūs varat izvēlēties maksāt par verificētu sertifikātu.

King's College London

King's Online ir King's College London apakšvienība, kas atbild par viņu tiešsaistes programmu izstrādi, ieskaitot maģistra grādus. Viņi piedāvā arī īsus bezmaksas tiešsaistes kursus, kuriem varat piekļūt, reģistrējoties FutureLearn platformā. Dažiem no šiem kursiem ir pievienots PDF sertifikāts bez papildu maksas.

Jeila Universitāte

Ļoti augsti atzītā Jeilas Universitāte arī piedāvā bezmaksas tiešsaistes kursus, kas pieejami caur Coursera platformu. Papildus parastajām bezmaksas programmām, universitāte tagad piedāvā arī savu populārāko kursu tiešsaistē, sauktu par “Labklājības zinātni”. Coursera.com lapā jūs varat apmeklēt šo vai citas nodarbības bez maksas, varat arī maksāt, ja vēlaties saņemt sertifikātu.

Glāzgovas universitāte

Viena no vecākajām universitātēm angliski runājošajā pasaulē, Glāzgova, saskaņā ar Augstāko mācību iestāžu reitingu (kurā vērtētas 1400 universitātes 92 valstīs), atzīta par vienu no 25 labākajām universitātēm Lielbritānijā. Šī noslēpumainā Skotijas universitāte, kurai ir neliela līdzība ar Cūkkārpu, savā FutureLearn lapā piedāvā dažādus bezmaksas tiešsaistes kursus.

Austrumanglijas Universitāte

Starptautiski pazīstamā Austrumanglijas Universitāte (East Anglia University) piedāvā arī bezmaksas tiešsaistes kursus, kuriem var piekļūt, reģistrējoties FutureLearn. Līdzīgi kā citas šeit uzskaitītās augstākās izglītības iestādes, Austrumanglijas tiešsaistes kursi ir bezmaksas, taču jāpiemaksā, lai saņemtu sertifikātu.

