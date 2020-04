Kaut ko dzīvē vajadzēs mainīt - horoskops visām zodiaka zīmēm no 13.04. līdz 19.04.

AUNS

Ja tev ir izstrādāts rīcības plāns, tad esi gatavs tam, ka tā īstenošanā būs jāiegulda daudz enerģijas. Uz lielu līdzcilvēku atsaucību tuvākajās dienās nepaļaujies. Aktivitāti izrādīs vienīgi tie, kas raduši citus pamācīt un audzināt. Rēķinies ar to, ka vienlaikus būs jādarbojas ar vairākiem uzdevumiem – gribēsi vai ne, taču kaut ko savā dzīvē vajadzēs mainīt, no kaut kā atteikties, lai visu paspētu.

VĒRSIS

Itin bieži var gadīties, ka prāts saka vienu, bet intuīcija – pavisam ko citu. Lai atrastu atbildes, ar iekšējo dialogu vien nepietiks, tāpēc meklē cilvēku, kas var palīdzēt ieviest skaidrību domās un sajūtās, pārvarēt pašapziņas trūkumu. Jo atklātāk runāsi par savām šaubām, jo vieglāk veidosies saskarsme ar līdzcilvēkiem. Iesaisties kāda radoša kolektīva darbā.

DVĪŅI

Nepalaid garām neko, kas var noderēt, risinot praktiskus, sadzīviskus jautājumus. Neuzņemies to, ko nevari vai nemāki izdarīt, izmanto profesionāļu pakalpojumus. Apstākļi mudinās būt radošākam, novatoriskākam, mērķtiecīgāk tērēt enerģiju, meklēt risinājumus, kas ļauj ar vienu šāvienu nošaut divus zaķus. Daudz laika un enerģijas ietaupīsi, ja īstajā brīdī atradīsies pareizā vietā.

VĒZIS

Skaidrāka izpratne par lietu kārtību atvieglos svarīgu lēmumu pieņemšanu. Tavas aktivitātes būs veiksmīgākas, ja nešaubīgi zināsi, ka ej pareizā virzienā, ka joma, kurā darbojies, dod iespējas kaut ko mainīt, uzlabot, veicināt progresu. Domā vērienīgi, nebaidies riskēt! Atrodi laiku, lai kaut neklātienē būtu kopā ar cilvēkiem, kuri iedvesmo ar jautrību, sportisku garu, azartu. Ļauj svētkiem turpināties!

LAUVA

Tavas ieceres un plāni tiks atzinīgi novērtēti, vienīgi nelolo ilūzijas par lieliem ienākumiem un strauju labklājības līmeņa celšanos – ieguldītais atmaksāsies pamazām. Esi uzmanīgs, izvēloties sarunu biedru, padomdevēju vai skolotāju. Neuzķeries uz pārlieku lielas atvērtības, arī pats neatveries kā grāmata, bet izjūti cilvēku. Brīžos, kad liekas, ka notikumi varētu risināties straujāk, neuzvelcies.

JAUNAVA

Ievēro paša ieviesto kārtību un saimniekošanas principus. Kamēr būsi optimisma un dzīvesprieka pilns un tev patiks tas, ko dari, nekas nespēs tevi izsist no līdzsvara. Vairo pozitīvu attieksmi un gatavību nepadoties grūtību priekšā. Mainoties apstākļiem, mainīsies arī tavi plāni. Tā vietā, lai mierīgi un netraucēti ļautos ikdienas plūdumam, iespējams, būsi spiests pieņemt zibenīgus lēmumus.

SVARI

Negaidīti pavērsieni iespējami mantojuma vai nekustamā īpašuma lietās. Lielu lomu ģimenes jautājumu kārtošanā var nospēlēt kāds ārzemēs mītošs radinieks. Darījuma sarunās un attiecību veidošanā noderēs prasme atstāt labu pirmo iespaidu. Rīkojies, un tev izdosies paveikt daudz ko lietderīgu mājas labiekārtošanā, atrast veiksmīgus finansiālus risinājumus.

SKORPIONS

Spēsi atstāt uz citiem lielu ietekmi, pārliecināt par savu viedokli un aizraut ar idejām. Vislabāk sevi parādīsi ekstremālās situācijās – tieši tad atraisīsies tavas spējas, un tu panāksi visu, ko vēlies. Tomēr, lai cik aktīvi tu rīkotos, progress būs niecīgs. Iespējamas dažādas tehniskas aizķeršanās, no ierindas var iziet sadzīves tehnika vai rasties problēmas ar jaunas iegādi.

STRĒLNIEKS

Lai gan attiecības ar tuviniekiem brīžiem būs diezgan saspringtas, tas netraucēs veiksmīgi risināt viņu finansiālos un citus lietišķos jautājumus. Pamazām atmosfēra mājās uzlabosies, prātu nodarbinās jauni notikumi. Tu vari uzticēties apkārtējiem vairāk, nekā tev šķiet. Liels atbalsts grūtā brīdī būs ģimene un paša garīgā bagāža.

MEŽĀZIS

Palielināsies iespējas gūt ievērību, nostiprināt reputāciju, iedibināt labas attiecības ar ietekmīgiem cilvēkiem. Nepaliec malā, kad tiek risināti svarīgi profesionāli jautājumi, un neizvairies no tiem, kad tie kļūst apgrūtinoši vai traucējoši. Attiecības ar tuviniekiem nebūs vienkāršas. Iespējams, tik ļoti gribēsi saglabāt neatkarību, ka saskatīsi draudus savai brīvībai pat situācijās, kur to nemaz nebūs.

ŪDENSVĪRS

Nepaļaujies uz aptuveniem aprēķiniem, tiecies pēc precizitātes. Vēlāk lielu atbalstu savu ideju īstenošanā saņemsi no draugiem. Pietiks ar vienu frāzi, lai raisītos dzīva, interesanta sadarbība. Seko līdzi tam, lai cilvēki, ar kuriem sadarbojies, nepārkāptu likumus un vienošanās. Tavi panākumi būs atkarīgi ne tikai no tā, cik gudri izmantosi labvēlīgu apstākļu sakritību, bet arī – cik veiksmīgi mācēsi izvairīties no intrigām.

ZIVIS

Kopīgus plānus būs vieglāk īstenot, ja kolektīvā valdīs draudzīga gaisotne. Ļauj izpausties citiem, novērtē katra individualitāti. Esi aktīvs un enerģijas pilns, un notikumi tevi savedīs kopā ar pozitīviem, mērķtiecīgiem cilvēkiem, kuru dzīves uzskati un pieredze ietekmēs arī tavu pasaules redzējumu. Vēlāk pacilātība var nedaudz noplakt un pāriet rāmākā gaisotnē.

