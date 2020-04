Vai drīkstu iet uz randiņu, kad ārā plosās Covid-19?

Laiks, kad ikvienam uzlikti ierobežojumi un satikšanās iespējas ar citiem cilvēkiem ir pavisam niecīgas, rada satraukumu ikvienā. Taču īpaši lielu apjukumu un mulsumu tas var izraisīt cilvēkos, kas nesen iepazinušies un sākuši satikties. Ja nav iespējams pabūt kopā, kā vispār iespējams veidot attiecības un kopīgu nākotni? Iespējams, šie 4 jautājumi un atbildes palīdzēs sakārtot domas un pieņemt pareizos lēmumus.

JAUTĀJUMS. Lai arī koronvīrusa dēļ ir noteikts pulcēšanās aizliegums, randiņā tiekas divi cilvēki. Tātad – uz randiņu drīkst doties?

No likuma viedokļa viss ir pareizi – randiņš divatā ir atļauts. Taču ir vērts atcerēties, ka arī tad, ja cilvēks jūtas labi, viņš var būt vīrusa pārnēsātājs. Ir normāli gribēt satikties un turpināt normālu dzīvi, bet ne mazāk svarīgi visiem būt vienotiem savās darbībās, lai ātrāk un veiksmīgāk izdotos tikt galā ar Covid-19 izraisīto krīzi.

Mazliet pacietības! Un drīz vien dzīve atgriezīsies normālās sliedēs, kad būs iespēja doties uz randiņiem, izbaudīt otra cilvēka klātbūtni un pieskārienus. Šobrīd patiešām ir svarīga sociālā distancēšanās. No tā atkarīga ne tikai tava drošība un veselība, bet arī līdzcilvēku labklājība.

JAUTĀJUMS. Vai jaunās attiecības neaizies postā, ja netiksimies klātienē un viens otram neveltīsim uzmanību?

Mēs dzīvojam digitālajā laikmetā, tāpēc netrūkst veidu, kā uzturēt kontaktus, esot šķirtiem. Protams, īsziņu sūtīšana un WhatsApp saziņa ir lieliskas, taču jūs varat kļūt radošāki. Varbūt jūs abi varat pievienoties grāmatu klubam, sarīkot Netflix ballīti, saņemt pārtiku, kas piegādāta no tā paša restorāna, un sarīkot FaceTime vakariņas, vai arī vienā laikā veikt fiziskos treniņus? Visas šīs lietas tikpat labi palīdz veidot un uzturēt attiecības kā sēdēšana otram blakus un pieskārieni, iedrošina vietne swipelife.tinder.com.

JAUTĀJUMS. Vai šajā izolācijas periodā vispār ir vērts pat tērzēt un iepazīties ar jauniem cilvēkiem?

Cilvēki tomēr ir sociālas būtnes. Ilgstoši sociālās izolācijas periodi var izraisīt vientulību, kas negatīvi ietekmē mūsu veselību. Austrālijā jaunākajā pētījumā par vientulību, kurā piedalījās 870 pieaugušie vecumā no 18 līdz 25 gadiem, tika atklāts, ka vientulība ir saistīta ar sliktāku garīgo veselību, augstāku iekaisuma reakciju (t.i., ķermeņa reakciju uz slimībām un ievainojumiem) un ar sliktāku sirds un asinsvadu veselību.

Tas nozīmē, ka emocionālai labklājībai mums ir nepieciešama sociālā mijiedarbība. Protams, parasti mums ir kādi draugi, ģimenes locekļi vai pat mājdzīvnieks, ar kuru parunāties, tomēr šis ir lielisks laiks, lai izveidotu arī jaunus sakarus.

Pateicoties dažādām iepazīšanās lietotnēm, lieliskas attiecības var izveidot jebkurā laikā un vietā. Jūs varat atrast cilvēkus, ar kuriem ir kopīgas intereses, humora izjūta un, pats galvenais, miega režīms. Tiešsaistes savienojumi var būt tikpat vērtīgi kā klātienes tikšanās, kas ir lieliski šādā brīdī, kad satikšanās telpā ir sarežģīta.

JAUTĀJUMS. Vai būtu droši randiņu rīkot mājās?

Tikšanās mājās ne ar ko neatšķiras no tikšanās divatā publiskā telpā. Ikviens no jums tieši tāpat var būt vīrusa nēsātājs un par to nenojaust. Arī tad, ja otrs dzīvo viens, var gadīties situācija, kad jāpalīdz vecākam cilvēkam vai arī jāapmeklē vieta, kur ir arī citi ar vājāku imūnsistēmu. Citiem vārdiem sakot, jūsu iespējamā tikšanās lieki apdraud ne tikai pašus, bet arī pārējo sabiedrību.

