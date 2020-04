Sieviete izvēlas paštonējošo krēmu ar beigušos derīguma termiņu un nākamajā rītā to rūgti nožēlo

Māmiņa no Vizenšo (Wythenshawe) bija nogurusi no savas ziemas laikā pabalējušās ādas, tāpēc steidza to labot. Viņa atvilktnē atrada vecu paštonējošo krēmu un nolēma uz sejas un ķermeņa uzklāt pāris kārtas ar kosmētisko līdzekli. Pēc tam, neko nenojaušot, sieviete devās gulēt, atstājot savu ķermeni krēma varā.



"Piektdienas vakarā es nolēmu uzklāt paštonējošo krēmu un nodomāju, ka tas ir nedaudz zaļgans, bet tobrīd tam nepievērsu uzmanību. Pēc tam bērni sāka teikt, ka izskatos zaļa, bet es biju pārliecināta, ka viss būs kārtībā," stāsta Dženija.



"Devos gulēt, un, kad pamodos, es nespēju noticēt tam, kas ar mani noticis. Iedegums, kas bija uz manas sejas, ausīm, rokām un visa mana ķermeņa, bija kļuvis zaļš, padarot manas acis valdzinošas. Es nofotografēju selfiju, lai to nosūtītu savai māsai un pēc tam ilgi domāju, ka tas var notikt atkal. Ja tas uzreiz būtu kļuvis zaļš, es būtu paspējusi krēmu nomazgāt," atceras sieviete.

Sieviete izmantoja paštonējošo krēmu ar beigušos derīguma termiņu un nākamajā rītā sevi vairs nepazina. (Foto: Instagram)

Kad Dženijas māsa saņēma fotogrāfiju, viņa nespēja valdīt smieklus un jokus. Novedot jau tā apjukušo sievieti vēl lielākos pārdzīvojumos. Māsa Dženijai ieteica veikt rinoplastiku, lai pilnveidotu savu ļaunās raganas tēlu.



Tā vietā sieviete ieslēdzās vannas istabā, kur pavadīja ilgu laiku, cenšoties nomazgāt bojāto krēmu.



Šī kosmētiskā ķibele ar Dženiju notikusi pirms 4 gadiem, un visu šo laiku par to zināja tikai viņas tuvākie radinieki. Šobrīd, kad visā pasaulē cilvēki spiesti pašizolēties, sieviete nolēma padalīties ar smieklīgo fotogrāfiju, lai pierādītu, ka dažreiz ir nepieciešams pasēdēt mājās, raksta "Daily Star".