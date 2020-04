Kas notiek ar ādu, ilgstoši dzīvojot mājās? Padomi sejas kopšanai

Dermatovenerologs Aleksejs Edemskis vietnē Rambler.ru dalās ar ieteikumiem, kā pareizi kopt ādu, neejot ārā un neapmeklējot kosmetologu.



Pirmkārt, āda, kas netiek ikdienā noslogota ar dekoratīvo kosmētiku, pamazām pielāgojas un adaptējas pašlaik esošajiem apstākļiem. Labāk izvēlēties mazāk agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas attauko ādu. Vairs nav vajadzības dienas beigās attīrīt to no ielu putekļiem, sviedriem un pūderkrēma paliekām, tas gan nenozīmē, ka ēda vispār nav jāattīra, bet to var darīt ar maigākiem paņēmieniem.



Tas, ko šobrīd var darīt - pastiprināti mitrināt ādu, jo gan sezona - pavasaris un avitaminoze, gan atrašanās ar centrālapkuri apsildītās telpās ādu sausina un dehidrē.

Īstais laiks izmantot maigus skrubjus. Tā kā skrubji ir abrazīvi, un, noņemot atmirušo ādas virskārtiņu, minimāli, bet tomēr traumē arī pārējo sejas ādu, tad tagad ādai ir iespēja atjaunoties. Samazinās iekaisumu un alerģiju risks, jo traumētajai ādai netiek uzklāta dekoratīva kosmētika.



Ādas stāvokli un izskatu nelabvēlīgi ietekmē tas, ka mums pašlaik ir diezgan maz pastaigu svaigā gaisā. Skābekļa trūkuma dēļ āda kļūst pelēka un nespodra. Ko darīt? Situāciju nedaudz uzlabos regulāra telpu vēdināšana.



Bet pats galvenais ir parūpēties par to, lai emocionālais stāvoklis ir noturīgs, un nekrist pesimismā un depresijā, atgādina ārsts. Nekas tik ļoti nebojā izskatu kā drūmas domas un īgns skatiens.

