Tas ir nopietni: iespējams, karantīnas dēļ ASV mirst bērni; brīdina vecākus visā pasaulē

Notikumi Fortvērtā, kas atrodas Teksasas štatā, satraukuši ārstus, proti, pēdējās nedēļās krasi pieaudzis vardarbībā cietušo bērnu skaits. Kuka Bērnu slimnīcas Bērnu aizstāvības resursu un novērtēšanas grupas medicīnas direktore Džeimija Kofmana izdevumam “Newsweek” skaidroja, ka šis pieaugums varētu būt saistīts ar to, ka bērni pavada vairāk laika mājās kopā ar saviem vecākiem, kuri ir spriedzē un trauksmē slimības radīto draudu dēļ.

“Es nevaru droši apgalvot, ka tas ir saistīts [ar Covid-19]”. Es nevaru droši apgalvot, ka tā nav tikai sakritība, bet mēs zinām, ka šobrīd pieaug stress, tāpēc ģimenēs pieaug pret bērnu vērstas vardarbības risks,” viņa sacīja.

Kofmane skaidro, ka viņas pārstāvētajā slimnīcā pagājušajā nedēļā vien ārstēti seši no vardarbības cietuši bērnu, no kuriem viens miris. Divu nedēļu laikā slimnīcā kopumā nomiruši jau divi bērni – viens gūtas galvas traumas dēļ, bet otrs kādas citas acīmredzamas traumas rezultātā. Kofmane skaidro, ka līdzīga situācija bija vērojama 2008. gadā, kad pasaule piedzīvoja finanšu krīzi. “Recesijas laikā mēs ASV redzējām vardarbības gadījumu skaita pieaugumu,” viņa skaidro, norādot, ka tolaik viņas slimnīcā palielinājās no vardarbības mirušo bērnu skaits.

Kofmanes sacītais saskan ar pagājušajā nedēļā Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonda (UNICEF) izplatīto preses paziņojumu, kurā teikts, ka “simtiem miljonu bērnu visā pasaulē var saskarties ar draudiem viņu drošībai labsajūtai, ko var radīt vardarbība, sociālā atstumtība un šķiršanās no saviem aprūpētājiem Covid-19 izplatības mazināšanas noteikto ierobežojumu dēļ.

Arī ārsti norāda, ka vardarbība nav vienīgais drauds, ko rada bērnu būšana mājās. Ārsti mudina vecākus vairāk padomāt par to, lai atvases šajā laikā negūtu traumas, kuras ir iespējams novērst, un nesaindētos ar sadzīves ķīmiju vai medikamentiem.

Aplēses rāda, ka ik gadu desmiti tūkstoši bērnu nonāk slimnīcās nevērīgi atstātu medikamentu dēļ, tāpēc vecākiem ir būtiski pārliecināties, ka visas zāles ir novietotas bērniem nepieejamā vietā.

Arī starptautiskā organizācija “End Violence Against Children” bažījas par riskiem, kurus rada Covid-19 noteiktie ierobežojumi un dzīve paaugstināta stresa apstākļos, kas var novest pie tā, ka pieaug pret bērnu vērstas vardarbības gadījumi. Tāpat bērni šobrīd vairāk laika pavada mājās un nav šaubu, ka pieaug arī internetā pavadītās stundas. Tas var novest pie tā, ka ļaundariem var būt vieglāk nonākt saskarsmē ar bērniem, pakļaujot viņus arī seksuālās vardarbības riskiem.

