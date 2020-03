Viņai ir 24, viņam - 47. (Foto: mediadrumworld.com / @anna_gets_ / Vida Press)

Anna Kenjona ir personīgā trenere un uztura speciāliste. Viņa aizraujas ar kultūrismu un dzīvo Indianopolisā, ASV. Savu partneri Endiju Ditmeiru (šobrīd 47) viņa satika pirms četriem gadiem, kad strādāja kā viesmīle un mācījās universitātē.

Anna nojauta, ka ģimenei jaunās attiecības nepatiks lielās gadu starpības dēļ, tāpēc viņa kādu laiku savu privāto dzīvi centās slēpt no tuviniekiem. Anna studēja krimināltiesības un piepelnījās, strādājot kā viesmīle netālu no mājām esošajā restorānā. Tieši tur viņa satika Endiju. Annai tā pavisam noteikti nebija mīlestībā no pirmā skatiena. Viņai sākotnēji pat nebija intereses par šo vīrieti. Turpretī Endijam gan jaunā dāma tūlīt pat iepatikusies, un viņš gan to dēvē par mīlestību no pirmā skatiena.

Anna ir divus gadus jaunāka par Endija vecāko meitu. (Foto: mediadrumworld.com / @anna_gets_ / Vida Press)

Anna pirmo randiņu aizvien atceras ar sārtumu vaigos. Abi devušies uz restorānu, kur jaunā sieviete sev pasūtījusi brangu porciju cepta ēdiena, turpretī viņas puisis izvelējies tikai veselīgus salātiņus. Endiju tas nav samulsinājis, viņš jau tobrīd esot sapratis, ka ir atradis savas dzīves sievieti, pat neraugoties uz to, ka Anna vēl ilgi šaubījusies par abu attiecībām ilgtermiņā.

Endijam tā bijusi mīlestība no pirmā skatiena, Annai gan ne. (Foto: mediadrumworld.com / @anna_gets_ / Vida Press)

Anna atklāj, ka visvairāk viņa baiļojusies par savas ģimenes reakciju, jo abiem ir milzīga gadu starpība – 23 gadu. Ilgu laiku viņa nevienam nav stāstījusi, ka ar kādu satiekas. Pēc tam, kad visbeidzot saņēmusies atklāt savu lielo noslēpumu, ģimene nav uztvērusi jaunumus tā, kā viņa cerējusi. Annas māte izplūdusi asarās, māsa izprašņājusi par Endija patiesajiem nodomiem, apjautājoties vai šīs vīrietis gadījumā neplānojot “sakapāt viņu gabalos”. Savukārt brālis piedraudējis, ka šādu draudziņu nogalinās. Ne reizi vien viņa no brāļa dzirdējusi draudīgo frāzi – “Es viņu nogalināšu”. Taču ģimenes dramatiskā attieksme pilnībā mainījusies pēc tam, kad tā bija personīgi iepazinusies ar Endiju. Drīz vien arī negatīvi noskaņotie Annas tuvinieki iemīļojuši Endiju teju tikpat stipri kā Anna pati. Tagad jaunais pāris pat brīvdienās brauc kopā ar Annas ģimeni.

Anna un Endijs draugu kāzās. (Foto: mediadrumworld.com / @anna_gets_ / Vida Press)

Atšķirībā no Annas ģimenes, Endija pieaugušās meitas Ciāra (27) un Čejenna (22) uzreiz pieņēmušas tēva jauno draudzeni, pat neraugoties uz to, ka Endija vecākā meita ir pat divus gadus vecāka par savu “pamāti”.

Annas un Endija lielā gadu starpība nebija vienīgais šķērslis. Abu romantisko attiecību laikā Anna sapratusi, ka vēlas profesionāli pievērsties kultūrismam. Endijam šī doma galīgi nav patikusi, jo viņam šķitis, ka tad draudzenes ķermenis pārāk izmainīsies un kļūs viņam “pretīgs”.

Endijam nepatika doma par to, ka draudzene grib pievērsties kultūrismam. (Foto: mediadrumworld.com / @anna_gets_ / Vida Press)

Anna nevēlējās atteikties no sava sapņa un turpināja apmeklēt treniņus. Tas noveda pie šķiršanās. Pēc Annas pirmās publiskās uzstāšanas kā kultūristei viņi uz sešiem mēnešiem izšķīrās. Abu attiecības saglābt spēja pāru terapija. Tagad Endijs atbalsta draudzeni viņas dedzīgajā vēlmē par kultūristes karjeru. Savukārt Anna uzskata, ka abu attiecības šobrīd ir ļoti harmoniskas, bet tas galvenokārt esot pateicoties grūtajiem brīžiem, ko abiem kā pārim nācies piedzīvot.

Anna no sapņa par kultūrismu neatteicās. Endijs tagad ar to ir samierinājies. (Foto: mediadrumworld.com / @anna_gets_ / Vida Press)