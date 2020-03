Kamēr neskaitāmi laulātie pāri Ķīnā, kas bija spiesti pavadīt karantīnā kopā mēnesi, iesniedz šķiršanās pieteikumus, tikmēr pieaug romantiskajā iepazīšanās fāzē esošo pārīši alks viens pēc otra, bet viņi tikties nedrīkst. Mainās arī virtuālo attiecību formāts. Par izmaiņām mīlas jomā raksta franču online izdevums Slate.fr.

"Kādam nostrādās princips: "No acīm prom, no sirds ārā", vēl citiem problēmas var radīt nepieejamie prezervatīvi, ja tie, kas nopirkti iepriekš, jau beigušies...Citiem noteikta divu nedēļu karantīna ar aizliegumu iziet no mājas vispār, bet tas neatceļ cilvēciskās vēlmes un kaislības. Bailes no apmaiņas ar šķidrumiem, siekalām un otra cilvēka izdalījumiem var būtiski samazināt reālo fizisko kontaktu skaitu", šādas problēmas iezīmējas Francijas randiņu jomā.

Nekādus gadījuma sakarus, nejauš un neplānotu tikšanos, vienas nakts sakaru ar noslēpumainu svešinieku no bāra, nekādu skūpstu .... Kaut kas līdzīgs vairāku mēnešu celibātam šobrīd sagaida visus cilvēkus, kas nedzīvo ģimenē, un kas atbildīgi izturas pret savu veselību.

Tomēr cilvēka sirds pavasara saules staros alkst kaut kā skaista un cerīga, tāpēc izdomai un fantāzijai nav robežu.

Lūk, ar kādiem pieredzes stāstiem dalās sievietes un vīrieši, kas savu privāto dzīvi cenšas saglabāt arī pandēmijas laikā.

32 gadus vecā Elēna savam draugam piedāvāja nedoties uz publisku vietu, bet uzaicināja pie sevis uz mājām. "Mums abiem bija apņemšanās ieturēt sociālo drošo 2 metru distanci. Vēlāk tā samazinājās līdz 1 metra distancei. Mēs joprojām viens otram nepieskārāmies, neskūpstījāmies un mazgājām rokas ik pēc 5 minūtēm. Beigās mēs tomēr pārgulējām, cenšoties ievērot vislielāko piesardzību. Bija jautri."

Karantīnas un pašizolācijas laikā iepazīšanās iespējas vairāk nekā jebkad agrāk ir pārceļojušas uz virtuālo vidi un iepazīšanās aplikācijām. Tie, kuri nav gatavi tikties uzreiz, saviem profiliem pievieno mikrobu emocijzīmes, bet daži arī tualetes papīru rullīšu simbolus. Citi atzīst, ka iepazīšanās nav viņu galvenais mērķis. Vienkārši sēdēt mājās vienatnē ir garlaicīgi: "Trīs nedēļas nevienu neesmu redzējusi, tāpēc nāku parunāties vismaz šeit," šādi un līdzīgi teksti ir daudzos profilos. Kāda 28 gadus veca sieviete, kas reģistrējusies iepazīšanās lapā, saka, ka viņa vienkārši meklē sarunu kompāniju, randiņi viņu neinteresē.

Psiholoģe, grāmatas "Mīlestības algoritms" autore Judīte Djuportai šajā visā saredz daudz plusu. Ir labi, ka samazinās romantisko tikšanos skaits, jo tas nozīmē, ka cilvēkiem ilgāk jāsarunājas. Viņi labāk viens otru iepazīs un nav jāsteidzas ar randiņiem. Kautrīgākiem cilvēkiem tas ir daudz komfortablāk. Tas ir kas līdzīgs šobrīd jau izmirstošajiem čatiem, kur cilvēki varēja mēnešiem ilgi savā starpā sarunāties, pat nezinot, kā izskatās". Pēc pašizolācijas un karantīnas laika prognozējams randiņu skaita pieaugums, jo, dzīvojot seksuālā un emocionālā badā, cilvēki būs noilgojušies pēc cilvēciskiem un intīmiem kontaktiem.

34 gadus vecā Toma novērojusi, ka viens no veidiem, kā cilvēki cenšas risināt seksuālo vajadzību problēmas, ir apmaiņa ar intīmām bildēm, vebkameras izmantošana, balss ieraksti. "Vispirms apmaināmies ar seksa bildē, bet randiņi - tie jau pēc karantīnas beigām..." Kāds viņas potenciālais draugs atzinis, ka apmaiņa ar fotogrāfijām liek sevi uzturēt labākā formā, nekā tas parasti ir ikdienā.

Mūsdienīgi ir kļuvis teikt: "Tu esi tas cilvēks, ar kuru es gribētu pavadīt kopā karantīnu."

29 gadus vecs vīrietis sociālajos tīklos sūdzas, ka viņa mīļākā vairs nevēlas ne skūpstīties, ne arī tradicionāli mīlēties: "Viņa izvēlas seksu dušā un pārsvarā no aizmugures, jo tā esot mazāka iespēja aplipināties."

Vienlaikus šis ir nopietns pārbaudes laiks pāriem, kuriem ir problēmas attiecībās. Tie, kuri ikdienā ar grūtībām viens otru iztur, tagad ieslēgti 4 sienās. Pārbaude tā ir svaigi uzsāktām attiecībām, un pāriem, kuriem ir iestājies atsalums. Un arī tests tiem, kuri dzīvo vieni - cik daudz vientulības viņi patiesībā spēj izturēt.

Kā beigsies šī karantīna? Zinātnieki, kas pēta cilvēku uzvedības modeļus ārkārtas situācijās, paredz, ka pēc 9 mēnešiem gaidāms ir straujš dzimstības pieaugums. Citi ironizē, ka nākamās paaudzēs bērnus sauks par koroniāļiem.

